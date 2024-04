Goal.com Scommesse - Principi di pubblicazione editoriali

Una linea guida sul rapporto tra Better Collective e Goal.com e i rispettivi dipartimenti editoriali e commerciali.

Goal.com Scommesse è prodotto da Goal.com, un marchio Footballco, in collaborazione con Better Collective. I principi editoriali della nostra partnership illustrano come i contenuti di Goal.com Scommesse vengono prodotti in linea con:

La visione di Goal.com Scommesse

I valori di Goal.com Scommesse

La supervisione e il coinvolgimento di Goal.com nei contenuti di Goal.com Scommesse

Il team di Goal.com Scommesse

Goal.com Scommesse - in collaborazione con Better Collective

Maggiori informazioni sull'informativa pubblicitaria di Goal.com Scommesse

Ultimo aggiornamento della politica: 24/04/2024

La visione di Goal.com Scommesse

Goal.com Scommesse si dedica a fornire ai lettori di Goal.com i migliori approfondimenti, analisi e informazioni su scommesse e gioco d'azzardo.

Forniamo valore ai lettori di Goal.com mettendoli in grado di prendere le proprie decisioni ben informate su scommesse e gioco d'azzardo attraverso contenuti educativi su scommesse e quote, analisi di esperti su siti di scommesse e casinò e consigli sulle scommesse sui maggiori eventi.

I valori di Goal.com Scommesse

Accuratezza - Goal.com Scommesse applica un alto livello di scrittura, fact-checking, sub-editing e un programma di aggiornamenti regolari per assicurarsi che tutti i contenuti siano accurati e aggiornati.

Equilibrio - Rappresentiamo in modo equo gli aspetti positivi e negativi di tutti i marchi, i prodotti e le offerte di cui ci occupiamo per fornire ai lettori le informazioni necessarie a prendere decisioni informate su scommesse e gioco d'azzardo.

Contesto - Come parte della nostra missione nell’aiutare i lettori a prendere decisioni informate, ci impegniamo in ricerche approfondite e continue per dare ai lettori il contesto di cui hanno bisogno per confrontare i diversi prodotti e selezionare l'opzione migliore per loro.

Competenza - Tutti i contenuti pubblicati su Goal.com Scommesse sono scritti da autori con anni di esperienza nel settore delle scommesse e del gioco d'azzardo, sia come scommettitori che come giornalisti.

Gioco più sicuro - Goal.com Scommesse si impegna a promuovere un gioco più sicuro. L'impegno è condiviso anche da Better Collective, le cui credenziali di gioco più sicuro sono sottolineate dal suo status di membro fondatore di RAIG (Responsible Affiliates In Gambling).

Legale e conforme - Goal.com Betting garantisce che tutti i marchi di scommesse, casinò o altri marchi presenti nell'hub di scommesse sono autorizzati dall’ADM, e la perdita della licenza di un marchio comporta la rimozione dal sito.

Trasparenza - Come evidenziato in questo documento, Goal.com Scommesse si impegna a essere trasparente sul modo in cui produciamo i nostri contenuti, dal modo in cui vengono finanziati a quello in cui vengono ricercati, prodotti e distribuiti.

La supervisione e il coinvolgimento di Goal.com nei contenuti di Goal.com Scommesse

Goal.com e Better Collective collaborano a ogni articolo pubblicato su Goal.com Betting per assicurarsi di fornire competenze e approfondimenti sulle scommesse che diano valore ai lettori.

Seguiamo un solido processo per mantenere gli standard editoriali leader del settore di Goal.com:

Goal.com e Better Collective collaborano su tutti i concetti di contenuto - Goal.com deve approvare i concetti di contenuto di Goal.com Scommesse. Gli scrittori esperti di Better Collective ricercano, scrivono e verificano gli articoli. Il team editoriale di Goal.com ha la supervisione di tutti i contenuti I contenuti di Goal.com Scommesse vengono condivisi con i lettori del sito*. Goal.com e Better Collective monitorano l'accuratezza dei contenuti su base continuativa I redattori di Better Collective producono aggiornamenti dei contenuti per mantenerli rilevanti

*Goal.com condivide e promuove i contenuti di Goal.com Scommesse con il suo pubblico in diversi modi:

Link in home page alla sezione Scommesse di Goal.com

Le sotto-navigazioni forniscono un accesso rapido ai contenuti Goal.com Scommesse più popolari

Link interni da articoli rilevanti ai contenuti di Goal.com Scommesse

Il carosello degli Editor's Picks promuove i contenuti di Goal.com Scommesse

Il team di Goal.com Scommesse

Simona Rizzardo - Writer

Simona è una scrittrice per la sezione scommesse di Goal Italia. Appassionata di scommesse sportive e di calcio, è riuscita a fare della sua passione il suo lavoro, fornendo ai suoi lettori contenuti sul betting e sui casinò. La sua fede calcistica è il Milan.

Elena Avarello - Content Manager

Elena è una scrittrice di contenuti nel settore dell'iGaming, con un focus specifico su scommesse e casinò. La sua esperienza e la sua passione per il gioco d'azzardo si combinano per creare testi informativi che mirano a migliorare l'esperienza di gioco online dei giocatori italiani.

Goal.com Scommesse Informativa pubblicitaria

'+18 | Contenuto commerciale | Si applicano i T&C | Gioca responsabilmente | Informativa pubblicitaria’

L'adesione a una delle offerte presentate in questa pagina può comportare un pagamento a Goal.com e Better Collective. Questo pagamento può avere un impatto su come e dove gli operatori di gioco appaiono sulla pagina e sull'ordine in cui appaiono, ma non influenza le nostre valutazioni".

La chiave è che qualsiasi pagamento ricevuto non influenza le nostre valutazioni.

Le recensioni e le valutazioni dei bookmaker, dei casinò online, delle offerte per i nuovi clienti e per quelli già acquisiti riflettono il resoconto dei nostri giornalisti su verità basate sui fatti e le loro opinioni di esperti, supportate da anni di copertura del panorama delle scommesse e dell'iGaming.

Goal.com Scommesse - Fornito in collaborazione con Better Collective

Goal.com ha lanciato la partnership Goal.com Scommesse con Better Collective nel marzo 2023, con l'obiettivo di fornire ai suoi lettori i migliori approfondimenti, analisi e informazioni sulle scommesse e sul gioco d'azzardo.

La partnership offre a Better Collective l'opportunità di raggiungere e potenziare milioni di scommettitori in tutto il mondo attraverso i migliori contenuti in modo trasparente e responsabile.

Chi è Better Collective?

Better Collective è un gruppo di media sportivi digitali che gestisce un solido portafoglio di marchi di media sportivi nazionali e globali, tra cui Action Network e Vegas Insider negli Stati Uniti, Bolavip in Brasile, Redgol in Cile e i titani globali degli esports HLTV e Futbin.

Better Collective vanta una storia pluripremiata nel marketing di affiliazione delle scommesse sportive e del gioco d'azzardo, essendo stato incoronato affiliato dell'anno da EGR nell'anno scorso, IGB nell'anno scorso, ecc.

Questa combinazione di esperienza nel settore dello sport, delle scommesse e del marketing di affiliazione ha reso Better Collective il partner di riferimento per i contenuti di scommesse dei siti web di notizie e sport più famosi al mondo, dal New York Post a Goal.com, Depor in Perù, Lance, Metropoles e Terra in Brasile, Punch Nigeria e molti altri.