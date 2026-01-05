Robin Roefs, il portiere 22enne che sta sorprendendo Olanda e Inghilterra: può giocare i Mondiali da titolare

La storia di Robin Roefs sembra una favola. Il portiere 22enne è solo alla sua seconda stagione come titolare, ma è già considerato uno dei migliori portieri della Premier League. Un posto nella formazione titolare ai Mondiali sarebbe la ricompensa definitiva per l'olandese.

Quando Robin Roefs si dirige verso gli spogliatoi del City Ground, sede del Nottingham Forest, lo staff e i giocatori del Sunderland interrompono le loro chiacchiere. Al contrario, applaudono e acclamano il loro nuovo portiere, che è diventato rapidamente una parte fondamentale dei primi successi della squadra in questa stagione.

Aveva appena salvato la sua squadra da un goal in modo magistrale, e non è la prima - né sarà l'ultima - volta in questa stagione. In Inghilterra, il portiere olandese si è subito distinto per la sua sicurezza, la sua calma, la sua abilità con la palla e, soprattutto, le sue parate.

Nell'ultima partita di campionato del Sunderland, quella contro il Manchester City, ha dimostrato ancora una volta perché è già uno dei beniamini dei tifosi dei Black Cats. La partita si è trasformata in un duello tra Roefs e Gianluigi Donnarumma, due dei migliori portieri in Inghilterra, se non del mondo, in questa stagione.

Entrambi i portieri si sono dimostrati imbattibili e la partita si è conclusa con molte parate da entrambe le parti, ma senza reti. Dopo la partita, Troy Deeney ha dichiarato Roefs "miglior acquisto della stagione" durante il suo commento tecnico alla BBC. Jamie Carragher ha inserito l'olandese nella sua lista dei migliori undici giocatori della Premier League nella prima metà della stagione.

"Sono molto colpito da lui. Ha avuto un inizio brillante nella sua carriera in Premier League con il Sunderland, che ha una delle migliori difese del campionato. E lui ha giocato un ruolo importante in questo" ha detto il giocatore del Liverpool a Sky Sports.

O, come ha detto in modo leggermente diverso un tifoso del Sunderland su X: "Getterei il mio cane dal ponte se sapessi che Roefs è lì sotto pronto a prenderlo". Il fatto è che Roefs sta facendo un'ottima impressione, e questo si riflette anche nelle statistiche.

Il portiere alto 1,93 metri ha finora ottenuto la migliore percentuale di parate nella Premier League in questa stagione: il 79%. Inoltre, ha preso il maggior numero di palloni (30), ha effettuato 67 parate - una media di 3,5 a partita - e ha mantenuto la porta inviolata per sette volte.

Ha impedito un totale di 3,71 goal attesi - per gli appassionati di dati - e ha anche parato l'unico rigore che gli è stato tirato. E pensare che questa è solo la seconda stagione completa di Roefs come portiere titolare è davvero sbalorditivo.

Durante la stagione 2023/24, Roefs è considerato un talento dell'NEC Nijmegen, ma gioca ancora come riserva del portiere titolare e veterano della nazionale olandese Jasper Cillessen. Roefs ha imparato molto dal portiere della nazionale olandese, come ha poi raccontato a Voetbal International.

"Ho potuto mettermi alla prova contro Jasper ogni giorno. Lui sa esattamente cosa serve per giocare ai massimi livelli. Jasper è stato, ovviamente, un esempio per me. Se la mia carriera sarà come la sua, mi andrà benissimo".

Roefs osserva attentamente ciò che fa il 36enne olandese e lo imprime nella sua mente.

"Jasper a volte lo faceva sembrare facile, mentre per altri portieri può essere piuttosto difficile" sa bene Roefs. "Jasper mi è stato di grande aiuto, sia dentro che fuori dal campo. Potevo sempre chiedergli qualsiasi cosa ed era molto disponibile con me. Mentre ero dietro a Jasper, sentivo che mi stavo avvicinando a un posto in prima squadra".

Quando Cillessen è partito per Las Palmas una stagione dopo, Roefs ha colto l'occasione.

Nella sua stagione d'esordio, Roefs, allora 21enne, ha fatto un'ottima impressione, anche se il portiere autocritico la vede in modo diverso. "Sono soddisfatto di questa stagione? La risposta breve è no".

"Ho avuto troppi momenti in cui non ho giocato bene. Questo non dovrebbe succedermi. Al massimo una volta a stagione, ma non tre volte". Quando VI ha parlato con Roefs alla fine di febbraio, lui non sapeva che la sua carriera stava per decollare.

"Se si presenta qualcosa di interessante, sono disposto a prenderlo in considerazione. Ma non do per scontato che succederà quest'estate".

E invece è proprio quello che è successo. Il Sunderland ha contattato il Nijmegen e il direttore generale Wilco van Schaik è rimasto sbalordito quando i rappresentanti del club inglese hanno preso posto al tavolo delle trattative.

"È stato il trasferimento più veloce che abbia mai visto" rivela nel podcast De Grote Bestuurskamer. "È stato davvero senza precedenti. A un certo punto, Carlos Aalbers (direttore tecnico del NEC) è entrato con un foglio di carta. Ha detto: 'Guarda qui, amico. 9,5 milioni di euro dal Sunderland'. Ho risposto immediatamente: 'Accettalo! Dove devo firmare?'".

"Aalbers voleva continuare le trattative, ma io non ero interessato. 'Sei completamente pazzo?' gli ho chiesto. Tuttavia, alla fine le trattative hanno avuto luogo. Nel giro di venti minuti, sul tavolo c'erano 10,5 milioni di euro, più tre bonus da un milione di euro ciascuno. Alla fine, le trattative per il trasferimento non sono durate più di 20 minuti".

Roefs deve sicuramente il suo trasferimento alla partecipazione agli Europei con la Jong Oranje. È stato proprio in quella fase finale che si è davvero distinto dagli altri portieri. Ha impressionato contro l'Under 21 del Portogallo, dove ha tenuto in partita una squadra Oranje ridotta a dieci uomini (0-1), e nella semifinale (persa) contro l'Inghilterra ha davvero lasciato il segno.

"Esagero se ti chiamo Edwin van der Sar?" ha chiesto un giornalista di Ziggo Sporta Roefs durante gli Europei giovanili.

Tuttavia, non dovrebbe sorprendere che gli scout del Sunderland lo avessero notato quell'estate. La parte migliore della storia: inizialmente Roefs non era stato preso in considerazione come portiere per quel torneo, ma a causa di un infortunio di Rome-Jayden Owusu-Oduro, ha finito per difendere la porta.

Per il Sunderland, il trasferimento si è rivelato una mossa vincente. Roefs si è già guadagnato un posto nella formazione titolare durante la preparazione precampionato e l'allenatore Régis Le Bris non ha alcuna intenzione di escluderlo dall'undici titolare. E nemmeno i suoi compagni di squadra, del resto.

La ricompensa finale per Roefs è arrivata alla fine di agosto. Ronald Koeman ha preso il telefono e ha chiamato il portiere a casa, chiedendogli di unirsi alla nazionale olandese per le qualificazioni ai Mondiali contro Polonia e Lituania.

Il portiere non ha ancora giocato alcun minuto con la nazionale olandese, ma un posto da titolare ai Mondiali della prossima estate non è affatto impensabile. Anche se, ancora una volta, Roefs la vede diversamente. "Bart Verbruggen sta andando molto bene", ha detto a Voetbalzone a novembre.

"Quindi non c'è motivo di cambiare nulla. Inoltre, anche Mark Flekken è un ottimo portiere. Devo solo continuare così ed essere pronto quando si presenterà l'occasione".

Quattro anni fa, come terzo portiere dell'NEC, ha guardato i Mondiali in Qatar comodamente seduto sul divano di un amico. "Allora nessuno mi conosceva. E ora eccomi qui. Il calcio può cambiare così in fretta".

Roefs spera di poter viaggiare con la squadra in America la prossima estate. "Solo essere lì sarebbe fantastico alla mia età. Ovviamente si sogna di giocare, ma non deve succedere subito. Un passo alla volta". Anche se sarebbe una prima volta nella sua carriera.