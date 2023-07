I passaggi necessari per l'iscrizione e l'ottenimento del bonus scommesse tramite uso del codice bonus Netbet NETGOAL-IT.

In questa pagina si possono trovare tutte le informazioni relative al codice bonus di Netbet NETGOAL-IT e ai vantaggi che offre agli utenti che lo inseriscono in fase di registrazione. Di seguito, verranno delineati gli step da seguire per inserire il codice, il valore del bonus che si può ottenere e altre informazioni utili.

Netbet è un sito di scommesse e casinò online sicuro in Italia. La piattaforma è stata autorizzata dall’ADM (ex AAMS) con la concessione n°15015 e fa ampio uso di codici promozionali per sbloccare bonus scommesse e altre offerte.

Codice bonus Netbet: cos’è?

Il codice bonus Netbet NETGOAL-IT è un codice promozionale offerto dal bookmaker alle aziende che operano nel settore del marketing e della creazione di contenuti per il gioco legale online. Il suo utilizzo da parte del nuovo giocatore permette, all’interno di accordi e partnership online, di partecipare a promozioni di benvenuto.

Il codice bonus Netbet dà diritto a partecipare all’offerta di benvenuto per le scommesse sportive riservata ai nuovi utenti, che prevede un bonus scommesse del 50% sul primo deposito fino a un massimo di 50€.

Come usare il codice bonus Netbet e dove inserirlo

Il codice bonus NETGOAL-IT va inserito in fase di registrazione. La procedura di iscrizione al sito è semplice e non dovrebbe richiedere più di 5 minuti. Qui di seguito, un elenco di tutti gli step per diventare utenti Netbet:

Cliccare sul pulsante verde “Iscriviti” posto in alto a destra nella pagina principale del sito ufficiale Netbet.it. Cliccare su “Continua” per iniziare il primo dei 4 step della registrazione a Netbet. Inserire i dati personali richiesti come “nome”, “cognome”, “codice fiscale” ecc. Compilato il breve modulo, cliccare su “Vai a documenti”. Fornire i riferimenti di un documento di identità valido (ad es. Carta d’identità o Patente di guida). I dati forniti dovranno essere precisi, poiché Netbet, come tutti i concessionari autorizzati dall’ADM, ha il dovere di controllare l’identità di ogni suo iscritto. Cliccare quindi su “Vai a Residenza”. Fornire i dati relativi alla propria residenza e un numero di telefono valido per ricevere l’SMS di attivazione necessario per lo step finale. Dopo aver inserito il codice via SMS di verifica, cliccare su “Vai allo step finale”. Inserire il nome utente e la password per l’account di gioco. Compilare gli altri campi e inserire il codice bonus Netbet NETGOAL-IT per partecipare alla promozione di benvenuto con bonus scommesse fino a 50€.

Bonus di benvenuto Netbet per le scommesse sportive

Inserendo il codice bonus Netbet fornito in questo articolo, si può approfittare dell’offerta di benvenuto. Ma in cosa consiste questa promozione? Si tratta di un bonus scommesse del 50% sul primo deposito effettuato dall'utente, fino a un massimo di 50€. Inoltre, i nuovi utenti possono ricevere 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni su determinati giochi.

Dettagli sull’offerta Specifiche Tipologia di bonus Bonus sul primo deposito Importo del bonus 50% del primo deposito fino a 50€ Deposito minimo 10€ Requisiti di giocata Giocare l'importo depositato una volta (x1) entro 15 giorni dal deposito Quota minima Non inferiore a 2,00; quota minima per selezione non inferiore a 1,25 Valore massimo del Fun Bonus convertibile in Bonus Reale Fino a 150€ Validità del Real Bonus 7 giorni Codice bonus Netbet NETGOAL-IT

Come ricevere il bonus

Aprire un nuovo conto di gioco con NetBet come descritto sopra e inserire il codice NETGOAL-IT nell’ultimo step della fase di registrazione. Effettuare il primo deposito (minimo 10€). Il bonus del 50% verrà applicato sul primo deposito fino a un massimo di 50€. Giocare l'importo depositato una volta (x1) entro 15 giorni dal deposito su scommesse sportive con quota finale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25. Dopo il soddisfacimento dei requisiti di giocata, viene accreditato il Fun Bonus che può essere utilizzato per le scommesse sportive su NetBet. Il Fun Bonus deve essere rigiocato per 3 volte (x3) in scommesse a quota non inferiore a 2,00, con un minimo di 3 selezioni, quota minima per selezione non inferiore a 1,25 entro 30 giorni dall’accredito per essere convertito in Bonus Reale. Il Bonus Reale, una volta ottenuto, deve essere rigiocato una volta (x1) su scommesse sportive con quota totale non inferiore a 2,00 e quota minima per selezione non inferiore a 1,25 per convertirlo in saldo reale.

Per l'iscrizione è necessario il codice bonus Netbet?

No, il codice bonus Netbet è un elemento facoltativo nella procedura di registrazione. Risulta però necessario se si vuole aderire al welcome bonus descritto sopra. Inoltre, vale la pena sottolineare che il codice indicato in questa pagina è valido esclusivamente per il bonus di benvenuto per le scommesse sportive.

Qualora si desideri partecipare agli altri welcome bonus di Netbet, come ad esempio quello riservato al casinò online, è necessario consultare i Termini e le condizioni delle altre offerte sul sito ufficiale del concessionario.

Metodi di pagamento

Oltre a dover inserire il codice bonus NETGOAL-IT, per ricevere il bonus scommesse di benvenuto fino a 50€ sarà necessario completare un deposito qualificante di almeno 10€, senza limitazioni sul metodo di ricarica.

I metodi di pagamento disponibili sul sito sono tutti utilizzabili senza commissioni e riassunti qui di seguito:

Carte di credito Visa e Mastercard : il limite delle transazioni varia da un minimo di 10€ a un massimo di 50.000€. Il pagamento è immediato.

Postepay : le transazioni possono variare da un minimo di 10€ a un massimo di 1.000€, con esecuzione del pagamento immediata.

PayPal : il limite delle transazioni oscilla tra 10€ e 50.000€. L'esecuzione del pagamento è immediata e non ci sono commissioni.

PaysafeCard : le transazioni possono variare da un minimo di 10€ a un massimo di 1.000€. Il pagamento viene eseguito immediatamente.

Skrill e Skrill 1-Tap : le transazioni hanno un range compreso tra 10€ e 1.000€. Anche in questo caso la transazione è istantanea.

NETELLER : le transazioni possono variare da un minimo di 10€ a un massimo di 1.000€. Come per gli altri eWallet, la transazione è immediata.

Worldpay (Bonifico Bancario): il limite minimo di transazione è di 10€, senza un massimo specificato. L'esecuzione del pagamento può richiedere fino a 24 ore dal momento del ricevimento della ricevuta.

Nella pagina per effettuare depositi su Netbet potrebbe essere presente un campo ulteriore per codici promozionali. Qualora si riceva un codice promozionale da Netbet tramite email relativo a un’offerta esclusiva, sarà sufficiente seguire le indicazioni presenti nella comunicazione e inserire il codice prima di effettuare il pagamento.

NetBet a confronto con altri siti scommesse online

Codice bonus Netbet - FAQ

Ci sono altri codici promozionali su NetBet?

Sì. Il codice bonus NETGOAL-IT fa riferimento esclusivamente al welcome bonus per le scommesse sportive fino a 50€. Per i codici promo relativi alle altre offerte di Netbet, consultare il sito ufficiale.

Dove posso trovare il codice promozionale di NetBet?

Il codice bonus è NETGOAL-IT e può essere trovato in varie sezioni di questo articolo. Questo codice promo dà diritto alla partecipazione dell'offerta fino a 50€ di bonus scommesse, rispettando tutte le altre condizioni dell’offerta di benvenuto.

Si possono cumulare più bonus Netbet?

Se si tratta di offerte di benvenuto, no, il cumulo di questi bonus non è possibile. Il discorso potrebbe cambiare, qualora fossero inviati diversi codici per offerte ricorrenti cumulabili. Per qualsiasi dubbio, si può contattare l'assistenza clienti di Netbet.