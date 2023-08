In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente scudetto 2023/2024 e consultare i sconsigli per scommettere ed pronostici sulla Serie A.

Attraverso un'analisi delle quote vincente scudetto 2023/2024 in antepost i nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato le possibilità di ciascuna squadra pretendente al podio per elaborare accurati pronostici sulla Serie A.

Il Napoli campione d’Italia non parte favorito, nelle quote offerte per la vincente dello Scudetto 2023-24. È l’Inter di Simone Inzaghi, secondo i bookmaker online, la candidata per la vittoria della 122esima edizione del Campionato di Serie A seguita da Napoli, Milan e Juve in posizione variabile.

I nostri pronostici per la squadra vincente Serie A 2023/2024

Le quote vincente scudetto 2023/2024 risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi, motivo per cui consigliamo di consultare sempre i siti scommesse online ufficiali di ciascun operatore.

Il Campionato di serie A, giunto alla sua 122esima edizione, riparte il 19 agosto 2023 per poi concludersi il 26 maggio 2024.

Come scommettere sulla vincente Serie A 2023/2024

La sessione estiva di calciomercato non ha visto grandi movimenti in Italia, motivo per cui pronosticare la squadra vincente dello scudetto 2023/2024 non sarà affatto facile. Le favorite indubbiamente sono le big quali Inter, Napoli, Juventus e Milan, ognuna delle quali ha le carte in regola per arrivare almeno sul podio finale. Piazzare scommesse Serie A in antepost quest'anno si potrebbe rivelare non troppo facile e addirittura sorprendente. Se Sisal da un lato dà fiducia alla squadra di Pioli messa allo stesso piano della Juventus, bet365 e William Hill sembrano propendere per una vittoria del campionato italiano da parte dell'Inter, seguita subito dopo la Napoli. Per saperne di più è possibile

consultare la nostra guida ai migliori siti per scommettere online con un confronto delle offerte di benvenuto e palinsesti

scoprire il codice bonus bet365 alla registrazione da utilizzare facoltativamente di cui si può scoprire di più nella nostra pagina dedicata.

E’ l’Inter la squadra da battere

Con l’arrivo di Samardzic a rinforzare un reparto già impressionante di suo, l’Inter sembra essere la squadra ad avere una marcia in più dando un'occhiata alle quote vincente scudetto 2023/2024. Nonostante le cessioni importanti di Skriniar, Brozovic, Lukaku e Onana, proprio dopo aver risolto l’incognita portiere con l’acquisto di Sommer dal Bayern Monaco, i nerazzurri sembrano aver raggiunto la giusta quadratura. Gli innesti del giovanissimo Bisseck in difesa e di Frattesi a centrocampo rendono la Beneamata la candidata principale per la vittoria finale.

Scommessa 1: Inter vincente Serie A 2.75 con bet365

Il Napoli acquista Natan

Essendo praticamente l’unica squadra in Serie A a non aver realmente piazzato colpi di mercato, il Napoli non aveva ancora effettuato alcun acquisto rilevante. Alle cessioni di Kim, andato al Bayern Monaco e di Ndombelè, ritornato al Tottenham a prestito concluso, è seguito l’acquisto del difensore brasiliano Natan. 22 anni, 1.90 cm, il centrale difensivo prenderà il posto del coreano Kim nella formazione guidata da Rudy Garcia, impegnata nel difficile compito di riaffermarsi dopo il tricolore dello scorso anno. Di fatto risulta tra le favorite dalle quote vincente Serie A 2023/2024 dei bookmaker online ma non la top favorita.

Scommessa 2: Napoli vincente scudetto 4.00 con Sisal

Il Milan vuole fare meglio della scorsa stagione

Con il reparto difensivo invariato rispetto alla scorsa serie A ma con due innesti in mezzo al campo come Reijnders e Loftus-Cheek, i rossoneri allenati da Stefano Pioli cercano il definitivo salto di qualità. Rafa Leao quest’anno avrà come compagno di reparto Chukwueze. Il nigeriano, già nel giro della sua nazionale, è stato acquistato dal Villareal per 20 milioni di euro (più 8 di bonus). Classe 1999, mancino di piede, per la sua velocità è stato più volte accostato ad Arjen Robben. L’ala destra nigeriana potrebbe quindi essere il valore aggiunto per il Milan.

Scommessa 3: Milan vincente Serie A 5.00 con William Hill

La Situazione delle altre rivali

Lazio e Roma, così come la Juventus ormai nobile decaduta, sembrano essere qualche spanna più in basso rispetto al Napoli e alle milanesi.

La Vecchia Signora, esclusa per una stagione dalle coppe europee, non ha messo a segno nessun colpo di mercato particolare, eccezion fatta per il giovane Timothy Weah. Figlio della leggenda rossonera George, l’ex giocatore del Lille può giocare sia da esterno largo di centrocampo che da ala destra in attacco. Un jolly quindi per mister Allegri, che punta quest’anno al ritorno in Champions League. La Roma finora non ha potuto spendere granché e si è dovuta accontentare dei parametri zero mentre la Lazio ancora non ha fatto alcun investimento importante, nonostante il secondo posto in campionato e la cessione di Milinkovic-Savic. Le romane, di questo passo, rischiano di doversi accontentare della qualificazione in Europa League e non risultano tra le favorite dalle quote vincente scudetto 2023/2024.

Scommessa 4: Juventus vincente scudetto 4.33 con bet365