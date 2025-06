Glossario delle scommesse sportive

In questo glossario delle scommesse sportive si possono trovare tutti i termini più comuni e le relative definizioni utili per comprendere i mercati di giocata.

Glossario delle scommesse per principianti

Per i giocatori alle prime armi con le scommesse sportive, il gergo può apparire complicato poiché esiste un intero vocabolario specifico per il mondo del betting. Ecco quindi alcune delle definizioni più comuni nelle scommesse sul calcio:

Scommessa 1X2

La scommessa 1x2 è la scommessa più popolare nello sport e consiste nel puntare sul risultato di una partita con tre possibili varianti. In pratica, la scommessa 1X2 consiste nel puntare sull'esito dell’incontro: vittoria in casa, vittoria in trasferta o pareggio.

Scommessa multipla

Che cosa vuol dire scommessa multipla? La scommessa multipla combina le giocate di eventi diversi in un'unica schedina, di solito tre o più. Affinché questo tipo di scommessa sia vincente, tutti gli esiti devono essere corretti.

Scommesse sui marcatori

Le scommesse sui marcatori sono un tipo di giocata in cui si scommette su quale giocatore segnerà un gol in una partita di calcio. Possono includere il primo marcatore, l'ultimo marcatore o un giocatore che segnerà in qualsiasi momento durante la partita.

Scommesse su marcatore in qualsiasi momento

Le scommesse su marcatore in qualsiasi momento consistono nel puntare su un giocatore specifico che segnerà un gol in qualsiasi momento durante una partita di calcio. La scommessa indica semplicemente un giocatore che segnerà e sarà pagata se quel giocatore segna.

Scommesse Doppia Chance

La Doppia Chance viene utilizzata per coprire due dei tre possibili esiti in una singola scommessa. Si può scegliere la vittoria o pareggio di una squadra (ad esempio 1X o X2), o la vittoria in/out 12 scegliendo la vittoria della squadra di casa o di quella in trasferta.

Quote in calo

Le quote in calo si riferiscono a una situazione in cui le quote di un evento sportivo diminuiscono, spesso a causa di un cambiamento nella percezione della probabilità dell'evento o di un elevato volume di scommesse piazzate su un risultato specifico.

Quote alte

Le quote alte si riferiscono a quote relativamente alte, che indicano una minore probabilità che l'evento si verifichi, ma offrono una potenziale vincita maggiore in caso di scommessa vincente.

Scommesse con handicap

L'handicap assegna alle squadre un vantaggio o uno svantaggio in termini di gol segnati prima dell'inizio della partita.

Scommesse con handicap asiatico

Nelle scommesse con handicap asiatico, un vantaggio viene assegnato alla squadra considerata sfavorita in una partita. Questo significa scommettere sull'esito di una partita tenendo conto di un "vantaggio" concesso a una delle due squadre anche prima del calcio d'inizio.

Scommesse su entrambe le squadre segnano

Questo tipo di scommessa è il più semplice da piazzare nel calcio. Si tratta di pronosticare se ciascuna squadra segnerà almeno un gol durante la partita. In tal caso, scegliere l'opzione "Sì". Comunemente questo mercato viene indicato anche come Goal (GG).

Scommessa Parziale/Finale

Questa scommessa si piazza sia sul risultato del primo tempo che sul risultato finale di una partita, combinati in un'unica giocata.

Draw-No-Bet

Una scommessa Draw-No-Bet elimina la possibilità di un pareggio. In pratica permette di scommettere sulla vittoria di una delle due squadre mentre in caso di pareggio la puntata viene rimborsata.

Scommessa sul risultato esatto

Nella scommessa sul risultato esatto, gli scommettitori cercano di pronosticare il risultato finale di una partita.. Il pronostico deve essere perfettamente corretto affinché la scommessa sia vincente. Se il punteggio esatto pronosticato non corrisponde esattamente al risultato finale della partita, la scommessa viene persa.

Scommesse Over/Under

Le scommesse Over/Under consistono semplicemente nel pronosticare il numero totale di punti o gol segnati da entrambe le squadre durante la partita.

Scommesse Vincente a Zero

Le scommesse Vincente a Zero sono un tipo di scommessa che consente ai giocatori di scommettere sulla vittoria di una squadra senza subire gol.

Surebet

Una "Surebet" (ovvero una scommessa sicura) è una situazione in cui uno scommettitore può piazzare scommesse su tutti i possibili esiti di un evento sportivo con diversi bookmaker riuscendo a ricavarne una vincita, indipendentemente dall'esito dell'evento, grazie alle differenze di quote offerte da alcuni concorrenti. Facciamo presente che questa tipologia di giocata potrebbe non essere consentita dai bookmakers italiani.

Scommesse live

Le scommesse live consentono agli scommettitori di piazzare scommesse su un evento sportivo mentre si sta svolgendo, con quote che cambiano in tempo reale a seconda dell'andamento della partita.

Scommesse di valore - Value Bet

Le scommesse di valore sono tipologie di scommesse con quote superiori alla probabilità effettiva che l'evento si verifichi. Sono difficili da trovare in quanto spesso sono il risultato di un errore di calcolo del bookmaker.

