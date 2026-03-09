Probabili formazioni Atalanta-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Zappacosta, Zalewski, Scamacca, Neuer, Musiala e Kane

La super rimonta inflitta al Borussia Dortmund ha permesso all'Atalanta di volare tra le migliori sedici squadre della Champions League: ad attendere i nerazzurri agli ottavi di finale c'è un'altra formazione tedesca, il Bayern Monaco.
La 'Dea' dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare a realizzare questa nuova impresa e consentire alla Serie A di continuare ad avere una rappresentante nella massima competizione continentale per club.
Di seguito le scelte di formazione di Palladino e Kompany per Atalanta-Bayern Monaco: calcio d'inizio martedì sera alle 21:00 nel teatro della 'New Balance Arena'.