Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Probabili formazioni Atalanta-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Zappacosta, Zalewski, Scamacca, Neuer, Musiala e Kane

Primo atto degli ottavi di finale tra Atalanta e Bayern Monaco: le scelte di formazione di Palladino e Kompany per la sfida di Bergamo.

La super rimonta inflitta al Borussia Dortmund ha permesso all'Atalanta di volare tra le migliori sedici squadre della Champions League: ad attendere i nerazzurri agli ottavi di finale c'è un'altra formazione tedesca, il Bayern Monaco.

La 'Dea' dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare a realizzare questa nuova impresa e consentire alla Serie A di continuare ad avere una rappresentante nella massima competizione continentale per club.

Di seguito le scelte di formazione di Palladino e Kompany per Atalanta-Bayern Monaco: calcio d'inizio martedì sera alle 21:00 nel teatro della 'New Balance Arena'.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino col miglior undici possibile: conferma per Scamacca, forte della doppietta rifilata all'Udinese in campionato. Alle sue spalle Samardzic e Zalewski. Zappacosta a tutta fascia sulla destra, ancora ai box Ederson: fiducia a Pasalic accanto a de Roon. In difesa non ci sarà Scalvini, squalificato e alle prese con un fastidio al ginocchio.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO

    Kompany senza Neuer, alle prese con una lesione al polpaccio che gli farà saltare anche la sfida di ritorno in Germania: tra i pali toccherà a Urbig. Polpaccio dolorante anche per Kane che non ha giocato l'ultima sfida di campionato: in caso di forfait spazio per Jackson, con Olise, Musiala e Luis Diaz a sostegno.

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Jackson. All. Kompany.

  • DOVE VEDERE ATALANTA-BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

    Il match tra Atalanta e Bayern Monaco sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

    Per tutti gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile sui vari device portatili come smartphone e tablet; l'alternativa è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • QUANDO SI GIOCA IL RITORNO TRA ATALANTA E BAYERN MONACO

    La gara di ritorno si giocherà a campo invertito: appuntamento all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern Monaco.

    Calcio d'inizio alle ore 21:00 di mercoledì 18 marzo, otto giorni dopo il primo atto in terra italiana.

