Infortunati, squalificati e diffidati di Serie A tutti a portata di clic. In questa pagina il riepilogo completo, sempre aggiornato, di tutti i giocatori del campionato indisponibili per infortunio, fermati dal Giudice Sportivo oppure sotto diffida.Ogni informazione su infortuni, squalifiche e diffidati in Serie A è fondamentale per chi segue il campionato e vuole avere un quadro completo, anche in relazione alle possibilità offerte dai .
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Se vuoi visualizzare squalificati, diffidati e infortunati di una squadra in particolare, clicca sul nome:
ATALANTA | BOLOGNA | CAGLIARI | COMO | FIORENTINA | FROSINONE | GENOA | INTER | JUVENTUS | LAZIO | LECCE | MILAN | MONZA | NAPOLI | PARMA| PISA | ROMA | SASSUOLO | TORINO | UDINESE | VENEZIA
ATALANTA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Hien - Operato dopo lesione muscolare - Rientro inizio ottobre
BOLOGNA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Holm - Infortunio al soleo - Rientro fine agosto
CAGLIARI
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Idrissi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro settembre/ottobre
COMO
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Addai - Rottura del tendine d'Achille - Rientro settembre/ottobre
FIORENTINA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Parisi - Lesione legamento crociato anteriore - Rientro novembre/dicembre
FROSINONE
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Nessuno
GENOA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Messias - Infortunio all'adduttore - Rientro agosto
INTER
SQUALIFICATI:
Mkhitaryan - 1 giornata - Salta Monza (1ª)
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Nessuno
JUVENTUS
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Ekhator - Problema fisico - Da valutare
Gatti - Risentimento muscolare - Da valutare
Perin - Affaticamento muscolare - Da valutare
LAZIO
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Isaksen - Operato per pubalgia - Rientro agosto/settembre
LECCE
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Nessuno
MILAN
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Gila - Risentimento al retto femorale - Da valutare
Gimenez - Distorsione alla caviglia - Rientro fine agosto/inizio settembre
Nkunku - Contusione - Da valutare
MONZA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Nessuno
NAPOLI
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI
Buongiorno - Operazione al menisco - Rientro metà novembre
Lucca- Distrazione al legamento della caviglia - Da valutare
PARMA
SQUALIFICATI
Britschgi - 1 giornata - Salta Cagliari (1ª)
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Nicolussi Caviglia - Lesione di medio grado alla coscia - Rientro metà settembre
ROMA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Pisilli - Problema muscolare - Da valutare
SASSUOLO
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Berardi - Sovraccarico alla caviglia destra - Rientro inizio agosto
Candé - Rottura del crociato anteriore - Rientro agosto
Koné - Frattura di tibia e perone - Rientro gennaio 2027
TORINO
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Israel - Infortunio alla spalla - Rientro novembre-dicembre
UDINESE
SQUALIFICATI:
Kabasele - 2 giornate - Como (1ª) e Monza (2ª)
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Chakvetadze - Frattura al piede - Rientro fine agosto/inizio settembre
Okoye - Problema alla spalla - Da valutare
VENEZIA
SQUALIFICATI:
Nessuno
DIFFIDATI:
Nessuno
INFORTUNATI:
Nessuno