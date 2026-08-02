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INFORTUNATI SQUALIFICATI DIFFIDATI HDGOAL
Redazione Goal Italia

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Serie A
Fantacalcio

L'elenco sempre aggiornato di tutti i calciatori infortunati, squalificati o diffidati del campionato di Serie A, con la data prevista per il rientro.

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Infortunati, squalificati e diffidati di Serie A tutti a portata di clic. In questa pagina il riepilogo completo, sempre aggiornato, di tutti i giocatori del campionato indisponibili per infortunio, fermati dal Giudice Sportivo oppure sotto diffida.

Ogni informazione su infortuni, squalifiche e diffidati in Serie A è fondamentale per chi segue il campionato e vuole avere un quadro completo, anche in relazione alle possibilità offerte dai .

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Se vuoi visualizzare squalificati, diffidati e infortunati di una squadra in particolare, clicca sul nome:

ATALANTA BOLOGNA  | CAGLIARI | COMO | FIORENTINA | FROSINONE | GENOA | INTER | JUVENTUS | LAZIO | LECCE | MILAN | MONZA | NAPOLI | PARMA| PISA ROMA | SASSUOLO | TORINO | UDINESE | VENEZIA

ATALANTA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Hien - Operato dopo lesione muscolare - Rientro inizio ottobre

BOLOGNA

SQUALIFICATI: 

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Holm - Infortunio al soleo - Rientro fine agosto

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Idrissi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro settembre/ottobre

COMO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Addai - Rottura del tendine d'Achille - Rientro settembre/ottobre

FIORENTINA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Parisi - Lesione legamento crociato anteriore - Rientro novembre/dicembre

FROSINONE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

GENOA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Messias - Infortunio all'adduttore - Rientro agosto

INTER

SQUALIFICATI:

Mkhitaryan - 1 giornata - Salta Monza (1ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Ekhator - Problema fisico - Da valutare

Gatti - Risentimento muscolare - Da valutare

Perin - Affaticamento muscolare - Da valutare

LAZIO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Isaksen - Operato per pubalgia - Rientro agosto/settembre

LECCE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

MILAN

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Gila - Risentimento al retto femorale - Da valutare

Gimenez - Distorsione alla caviglia - Rientro fine agosto/inizio settembre

Nkunku - Contusione - Da valutare

MONZA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

NAPOLI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI

Buongiorno - Operazione al menisco - Rientro metà novembre

Lucca- Distrazione al legamento della caviglia - Da valutare

PARMA

SQUALIFICATI

Britschgi - 1 giornata - Salta Cagliari (1ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nicolussi Caviglia - Lesione di medio grado alla coscia - Rientro metà settembre

ROMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Pisilli - Problema muscolare - Da valutare

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Berardi - Sovraccarico alla caviglia destra - Rientro inizio agosto

Candé - Rottura del crociato anteriore - Rientro agosto

Koné - Frattura di tibia e perone - Rientro gennaio 2027

TORINO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Israel - Infortunio alla spalla - Rientro novembre-dicembre

UDINESE

SQUALIFICATI:

Kabasele - 2 giornate - Como (1ª) e Monza (2ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Chakvetadze - Frattura al piede - Rientro fine agosto/inizio settembre

Okoye - Problema alla spalla - Da valutare

VENEZIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

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