Infortunati, squalificati e diffidati di Serie A tutti a portata di clic. In questa pagina il riepilogo completo, sempre aggiornato, di tutti i giocatori del campionato indisponibili per infortunio, fermati dal Giudice Sportivo oppure sotto diffida.

Ogni informazione su infortuni, squalifiche e diffidati in Serie A è fondamentale per chi segue il campionato e vuole avere un quadro completo, anche in relazione alle possibilità offerte dai .

Se vuoi visualizzare squalificati, diffidati e infortunati di una squadra in particolare, clicca sul nome:

ATALANTA | BOLOGNA | CAGLIARI | COMO | FIORENTINA | FROSINONE | GENOA | INTER | JUVENTUS | LAZIO | LECCE | MILAN | MONZA | NAPOLI | PARMA| PISA | ROMA | SASSUOLO | TORINO | UDINESE | VENEZIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Hien - Operato dopo lesione muscolare - Rientro inizio ottobre

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Holm - Infortunio al soleo - Rientro fine agosto

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Idrissi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro settembre/ottobre

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Addai - Rottura del tendine d'Achille - Rientro settembre/ottobre

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Parisi - Lesione legamento crociato anteriore - Rientro novembre/dicembre

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Messias - Infortunio all'adduttore - Rientro agosto

SQUALIFICATI:

Mkhitaryan - 1 giornata - Salta Monza (1ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Ekhator - Problema fisico - Da valutare

Gatti - Risentimento muscolare - Da valutare

Perin - Affaticamento muscolare - Da valutare

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Isaksen - Operato per pubalgia - Rientro agosto/settembre

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Gila - Risentimento al retto femorale - Da valutare

Gimenez - Distorsione alla caviglia - Rientro fine agosto/inizio settembre

Nkunku - Contusione - Da valutare

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI

Buongiorno - Operazione al menisco - Rientro metà novembre

Lucca- Distrazione al legamento della caviglia - Da valutare

SQUALIFICATI

Britschgi - 1 giornata - Salta Cagliari (1ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nicolussi Caviglia - Lesione di medio grado alla coscia - Rientro metà settembre

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Pisilli - Problema muscolare - Da valutare

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Berardi - Sovraccarico alla caviglia destra - Rientro inizio agosto

Candé - Rottura del crociato anteriore - Rientro agosto

Koné - Frattura di tibia e perone - Rientro gennaio 2027

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Israel - Infortunio alla spalla - Rientro novembre-dicembre

SQUALIFICATI:

Kabasele - 2 giornate - Como (1ª) e Monza (2ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Chakvetadze - Frattura al piede - Rientro fine agosto/inizio settembre

Okoye - Problema alla spalla - Da valutare

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Nessuno