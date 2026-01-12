Pubblicità
Mario BaslerGetty Images
Nino Duit

"Birra, Gin Tonic e Marlboro": Mario Basler, icona del Bayern

Rebel United presenta calciatori che preferiscono andare controcorrente: episodio numero 9 dedicato a Mario Basler, uno dei volti del leggendario Bayern.

Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer. Calcio, accidenti! La finale di Champions League del 1999 è uno dei momenti più drammatici nella storia del Bayern

La squadra di Monaco era in vantaggio per gran parte della partita, prima che il Manchester United le strappasse all'ultimo momento la coppa che sembrava ormai sicura. 

Alla fine, però, un giocatore del Bayern Monaco ha comunque vinto il titolo: Mario Basler, almeno secondo lui: "In realtà sono io il vincitore della Champions League", ama raccontare ancora oggi.

  • "PRIMA DELLA FINALE COL MAN UTD HO BEVUTO BIRRA FINO ALLE 3 E MEZZA"

    Basler ha portato il Bayern in vantaggio con un calcio di punizione trasformato direttamente, e con il punteggio di 1-0 è stato sostituito all'89° minuto. Ha vissuto il dramma dei minuti di recupero dalla panchina come vincitore personale della Champions League. E naturalmente non ha voluto rovinarsi i festeggiamenti per questo dettaglio marginale.

    Quello che è successo dopo la storica sconfitta è stato definito dal compagno di squadra di Basler, Alexander Zickler, "la festa più bella che abbia mai celebrato durante la mia permanenza al Bayern Monaco". Ancora meglio di quella dopo la vittoria del titolo nel 2001. Chi ha provocato il cambiamento di umore? "Mario Basler trova sempre un modo per far funzionare queste cose", ha raccontato Zickler in un'intervista a SPOX.

    Lo stesso Basler, esperto di feste, ha confermato: "La festa è stata sensazionale, ci siamo davvero scatenati. Abbiamo bevuto, riso e ballato fino a far bruciare la pista da ballo. O meglio, la tovaglia, perché abbiamo ballato anche sui tavoli. Siamo andati a letto solo nelle prime ore del mattino".

    Per Basler personalmente, la notte dopo la finale è stata simile a quella prima della finale. "Sono rimasto al bar fino alle tre e mezza, quando tutti dormivano già", ha raccontato. L'allenatore Ottmar Hitzfeld e il manager Uli Hoeneß gli avrebbero ripetutamente chiesto di andare a dormire. "Allora ho detto: no, non vado a letto, devo ancora bere qualche birra". Quando è arrivato alla decima birra, gli hanno detto: "Allora domani non potrai giocare". Al che Basler ha risposto: "Va bene, allora domani non potremo vincere". Alla fine è comunque entrato nella formazione titolare e ha vinto la sua Champions League personale.

    Molto alcol, feste sfrenate, battute incisive, scontri con le autorità, calcio di altissimo livello, ma alla fine il grande trionfo sfuggito per un soffio: quella finale di Champions League del 1999 aveva tutto ciò che rappresenta il ribelle Mario Basler.

  • ICONA DEL BAYERN

    Basler è nato nel 1968 a Neustadt an der Weinstraße. Il nome della città si adatta perfettamente alla sua passione futura. Anche se il vino era in costante rivalità con la birra e i superalcolici. E naturalmente anche con le sigarette. Reiner Geye, manager della squadra giovanile e del club del suo cuore, il Kaiserslautern, lo accusò già allora di avere uno "stile di vita poco sano".

    A 20 anni Basler passò al Rot-Weiss Essen, poi all'Hertha BSC. "Di classe mondiale fino alla testa", disse l'allenatore dell'Hertha Bernd Stange. "Al di sopra di quella, da serie D." Basler divenne finalmente una star a metà degli anni '90 con il Werder Brema. Vincitore della Coppa nel 1994. Capocannoniere nel 1995, anche perché ha trasformato direttamente tre calci d'angolo. Nel 1996 è seguito l'inevitabile trasferimento al Bayern Monaco, leader del settore.

    Basler rimase a Monaco poco più di tre anni. Vinse due volte la Bundesliga e una volta la Coppa di Germania. Ma soprattutto divenne uno dei volti del leggendario FC Hollywood. Questo gruppo di egocentrici talentuosi, ma alla fine incompatibili. Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Oliver Kahn e così via.

    Mentre Basler segnava gol da sogno in campo, fuori dal campo si dedicava a scappatelle. Qui una serata in discoteca nonostante fosse in malattia, là una rissa. Hoeneß ingaggiò dei detective per pedinare Basler. Inoltre, gli inflisse ripetutamente multe salate. Ma Super Mario era inarrestabile. Viveva la sua vita e non si lasciava influenzare da nessuno.

    Pochi mesi dopo il dramma (o la vittoria, a seconda dei punti di vista) della Champions League, il Bayern Monaco ne ebbe finalmente abbastanza. Durante la riabilitazione dopo un infortunio, Basler e il portiere di riserva Sven Scheuer finirono coinvolti in una rissa in una pizzeria di Ratisbona a tarda notte. Di conseguenza, il Bayern lo sospese e Basler tornò al Kaiserslautern. "Avrebbe potuto diventare una leggenda qui", disse Hoeneß in seguito con malinconia.

  • BASLER IN NAZIONALE: "BIRRA, VODKA LEMON, GIN TONIC E QUALCHE MARLBORO"

    All'età di soli 30 anni, questo significò in un certo senso l'addio prematuro al grande calcio. Basler aveva già disputato la sua ultima partita internazionale un anno prima. Proprio come con il Bayern Monaco, anche con la nazionale mancò il coronamento della sua carriera.

    Ai Mondiali del 1994, Basler giocò 30 minuti contro la Bolivia nella partita d'esordio, poi rimase in panchina fino all'eliminazione nei quarti di finale contro la Bulgaria. Alla vigilia degli Europei del 1996, Basler era considerato un punto fermo della nazionale, prima che il suo compagno di squadra Christian Ziege lo colpisse alla caviglia durante un allenamento. Basler lasciò l'Inghilterra prima ancora della partita inaugurale, mentre i suoi compagni vinsero il titolo. Nonostante le delusioni personali, conservò un buon ricordo di entrambi i tornei, così come della finale di Champions League del 1999.

    "Eravamo un gruppo affiatato e con Berti Vogts avevamo un allenatore che sapeva creare il giusto mix di tensione e relax", ha detto Basler in seguito. "Abbiamo fatto baldoria nei ristoranti, nei bar e nelle discoteche nei dintorni degli hotel della nostra squadra. Non dovevamo certo soffrire di claustrofobia! In quelle serate abbiamo bevuto un bel po' di birra, vodka lemon o gin tonic, fumato qualche Marlboro e chiacchierato delle cose belle della vita". Ma solo per chiarire: "Certo, a volte eravamo anche un po' alticci, ma mai come i giocatori della nazionale inglese. Bevevano birra come se da domani non ce ne fosse più. Era pazzesco vedere quanto bevevano. In confronto a loro, noi eravamo dei chierichetti".

    Sulla strada verso il titolo europeo del 1996, i compagni di squadra di Basler hanno eliminato anche gli inglesi, almeno sul campo. La squadra guidata dal leggendario Paul Gascoigne aveva già fatto scalpore prima degli Europei: durante una bevuta a Hong Kong, diversi giocatori della nazionale si sono fatti legare a una poltrona da dentista in un pub e si sono fatti versare grappa in gola. Lo scandalo pubblico fu enorme, la reazione forse ancora più grande. Ispirandosi all'incidente, Gascoigne celebrò il suo gol nella partita del girone contro la Scozia con la famosa esultanza della poltrona del dentista. Altri tempi. Basler direbbe probabilmente: i bei vecchi tempi.

  • 'Promi Big Brother 2016' - FinalsGetty Images Entertainment

    OGGI ESPERTO TV E COMICO

    Nel 2004 Basler ha concluso la sua carriera da professionista. Proprio nell'arido Qatar, che ironia. Da allora ha ricoperto diversi ruoli come allenatore e dirigente in vari club di serie minori. È rimasto al centro dell'attenzione pubblica soprattutto per le sue dichiarazioni provocatorie. Basler lavora come esperto televisivo e fa tournée in Germania come comico. "Basler ballert" (Basler spara a zero), il nome del suo programma è tutto un programma. Il contenuto è sempre molto simile: non ci sono più tipi autentici e prima era tutto meglio! Il tutto condito da qualche aneddoto proprio di quei tempi passati.

    Recentemente Basler si è distinto per le sue critiche sempre più assurde nei confronti della stella nascente del Bayern Lennart Karl. Se Basler dovesse giocare con i professionisti di oggi, "impazzirebbe", ha detto il 56enne. "Stanno un'ora davanti allo specchio, si mettono il gel nei capelli, indossano fasce per capelli. Poi vengono all'allenamento con il braccio fasciato perché si sono fatti un tatuaggio e non possono allenarsi per due giorni". Basler, invece, poteva bere e fumare e comunque giocare la finale di Champions League. Ma cosa sarebbe stato possibile se avesse smesso?

