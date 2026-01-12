"Birra, Gin Tonic e Marlboro": Mario Basler, icona del Bayern

Basler ha portato il Bayern in vantaggio con un calcio di punizione trasformato direttamente, e con il punteggio di 1-0 è stato sostituito all'89° minuto. Ha vissuto il dramma dei minuti di recupero dalla panchina come vincitore personale della Champions League. E naturalmente non ha voluto rovinarsi i festeggiamenti per questo dettaglio marginale.

Quello che è successo dopo la storica sconfitta è stato definito dal compagno di squadra di Basler, Alexander Zickler, "la festa più bella che abbia mai celebrato durante la mia permanenza al Bayern Monaco". Ancora meglio di quella dopo la vittoria del titolo nel 2001. Chi ha provocato il cambiamento di umore? "Mario Basler trova sempre un modo per far funzionare queste cose", ha raccontato Zickler in un'intervista a SPOX.

Lo stesso Basler, esperto di feste, ha confermato: "La festa è stata sensazionale, ci siamo davvero scatenati. Abbiamo bevuto, riso e ballato fino a far bruciare la pista da ballo. O meglio, la tovaglia, perché abbiamo ballato anche sui tavoli. Siamo andati a letto solo nelle prime ore del mattino".

Per Basler personalmente, la notte dopo la finale è stata simile a quella prima della finale. "Sono rimasto al bar fino alle tre e mezza, quando tutti dormivano già", ha raccontato. L'allenatore Ottmar Hitzfeld e il manager Uli Hoeneß gli avrebbero ripetutamente chiesto di andare a dormire. "Allora ho detto: no, non vado a letto, devo ancora bere qualche birra". Quando è arrivato alla decima birra, gli hanno detto: "Allora domani non potrai giocare". Al che Basler ha risposto: "Va bene, allora domani non potremo vincere". Alla fine è comunque entrato nella formazione titolare e ha vinto la sua Champions League personale.

Molto alcol, feste sfrenate, battute incisive, scontri con le autorità, calcio di altissimo livello, ma alla fine il grande trionfo sfuggito per un soffio: quella finale di Champions League del 1999 aveva tutto ciò che rappresenta il ribelle Mario Basler.