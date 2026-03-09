Atalanta-Bayern, a Bergamo arriva una squadra che ha sempre segnato: parola d'ordine, cambiare la storia

La domanda da un milione di euro: come si ferma un attacco che ha sempre segnato? Palladino ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, soprattutto con l'apporto di due centrocampisti in grado di tappare ogni tentativo di creare gioco. Per evitare che la palla arrivi a Olise, Pasalic e De Roon dovranno andare oltre sè stessi, bloccando in principio Kimmich e Pavlovic.

I due centrocampisti di Palladino avranno probabilmente il compito più duro, anche più duro rispetto ai difensori che dovranno vedersela con l'attaccante più prolifico d'Europa, ovvero Harry Kane. Se l'Atalanta permetterà a Olise, il miglior assistman del continente, di far partire il cross o il filtrante, ogni lavoro fatto nelle ultime settimane in preparazione al Bayern sarà stato vano.

A +11 sul Dortmund, il Bayern è totalmente concentrato sulla Champions e sperare solamente che il Bayern sia stanco o rilassato sarebbe altamente limitante.