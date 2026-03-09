Atalanta-Bayern, a Bergamo arriva una squadra che ha sempre segnato: parola d'ordine, cambiare la storia

Martedì arriva a Bergamo, per l'andata degli ottavi di Champions League, una squadra in grado di segnare in ogni gara stagionale. Parliamo del Bayern Monaco, potenza assoluta del calcio internazionale che vola verso l'ennesima vittoria della Bundesliga, decisa a conquistare il massimo torneo europeo dopo diversi anni.
Dopo aver surclassato nel match di ritorno dei playoff la connazionale Borussia Dortmund, l'Atalanta spera di alzare l'ulteriormente l'asticella della sua storia stagionale, riuscendo a bloccare le vie del Bayern Monaco, sempre in goal durante il 2025/2026 e mai realmente in difficoltà a trovare la rete, nonostante qualche battuta d'arresto, comunque con goal annessuno, sia sempre arrivata.
Nonostante sia appena arrivato marzo, il Bayern Monaco ha superato i 100 goal stagionali da diverso tempo, tanto che quella attuale potrebbe portare a un record mai visto prima. L'Atalanta è consapevole della facilità bavarese di trovare la rete, come se fosse stata inserita nel suo DNA stagionale, superando anche le minime difficoltà, realmente minime, mostrate nella passata annata.