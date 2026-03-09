Goal.com
Francesco Schirru

Atalanta-Bayern, a Bergamo arriva una squadra che ha sempre segnato: parola d'ordine, cambiare la storia

Tra campionato e coppe, il Bayen Monaco ha sempre segnato almeno un goal in tutte le partite stagionali: per presentarsi al match di ritorno alla pari, l'Atalanta dovrà cambiare la storia stagionale dei bavaresi.

Martedì arriva a Bergamo, per l'andata degli ottavi di Champions League, una squadra in grado di segnare in ogni gara stagionale. Parliamo del Bayern Monaco, potenza assoluta del calcio internazionale che vola verso l'ennesima vittoria della Bundesliga, decisa a conquistare il massimo torneo europeo dopo diversi anni. 

Dopo aver surclassato nel match di ritorno dei playoff la connazionale Borussia Dortmund, l'Atalanta spera di alzare l'ulteriormente l'asticella della sua storia stagionale, riuscendo a bloccare le vie del Bayern Monaco, sempre in goal durante il 2025/2026 e mai realmente in difficoltà a trovare la rete, nonostante qualche battuta d'arresto, comunque con goal annessuno, sia sempre arrivata.

Nonostante sia appena arrivato marzo, il Bayern Monaco ha superato i 100 goal stagionali da diverso tempo, tanto che quella attuale potrebbe portare a un record mai visto prima. L'Atalanta è consapevole della facilità bavarese di trovare la rete, come se fosse stata inserita nel suo DNA stagionale, superando anche le minime difficoltà, realmente minime, mostrate nella passata annata.

  • COME SI FERMA L'ATTACCO DEL BAYERN?

    La domanda da un milione di euro: come si ferma un attacco che ha sempre segnato? Palladino ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, soprattutto con l'apporto di due centrocampisti in grado di tappare ogni tentativo di creare gioco. Per evitare che la palla arrivi a Olise, Pasalic e De Roon dovranno andare oltre sè stessi, bloccando in principio Kimmich e Pavlovic.

    I due centrocampisti di Palladino avranno probabilmente il compito più duro, anche più duro rispetto ai difensori che dovranno vedersela con l'attaccante più prolifico d'Europa, ovvero Harry Kane. Se l'Atalanta permetterà a Olise, il miglior assistman del continente, di far partire il cross o il filtrante, ogni lavoro fatto nelle ultime settimane in preparazione al Bayern sarà stato vano.

    A +11 sul Dortmund, il Bayern è totalmente concentrato sulla Champions e sperare solamente che il Bayern sia stanco o rilassato sarebbe altamente limitante.

  • LAVORARE DA SQUADRA

    Sembra la banalità più grande di tutte, ma per battere una squadra di fenomeni serve... essere squadra. La macchina dell'Atalanta dovrà essere coesa, perché qualora un minimo pezzo risulti essere danneggiato dall'aura avversaria, si rischierebbe l'imbarcata.

    L'Atalanta ha bisogno di non far segnare il Bayern e mettere tutta sè stessa tra le mura amiche, perchè una volta arrivati nella tana bavarese dei tedeschi si dovrà accettare che saranno i padroni a fare la partita, più o meno rilassati a seconda del primo match. 

    Difficile, in ogni caso, che il Bayern Monaco possa realmente rilassarsi, qualunque sia la prima partita.

  • I DATI DEL BAYERN

    128 reti segnate e appena 39 subite. Il Bayern Monaco sta riscrivendo la parola potenza di fuoco e bunker, considerando le appena 38 partite in cui ha ottenuto questi dati.

    Significa che ha sì incassato una rete a gara, ma riesce a viaggiare al ritmo di più di tre per ogni match giocato. Per fare un parallelo rispetto allo scorso anno, il primo Bayern di Kompany chiuse l'annata a 154 in 56, una statistiche a questo ritmo potrebbe raggiunta in una decina di gare in meno.

    Quelle che potrebbe non avere a disposizione, qualora l'Atalanta riuscisse a fare l'impresa, eliminando il Bayern dall'Europa.

  • L'ATALANTA ANTI BAYERN

    Palladino col miglior undici possibile: conferma per Scamacca, forte della doppietta rifilata all'Udinese in campionato. Alle sue spalle Samardzic e Zalewski. 

    Zappacosta a tutta fascia sulla destra, ancora ai box Ederson: fiducia a Pasalic accanto a de Roon. In difesa non ci sarà Scalvini, squalificato e alle prese con un fastidio al ginocchio.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

