Corsa contro il tempo per Mbappé per gli ottavi di Champions League: il francese vuole esserci in Real Madrid-Manchester City

Oltre al caso Mbappé, lunedì a Valdebebas si sono affrontati diversi altri temi legati alla preparazione della squadra. Bellingham ha proseguito il suo percorso di recupero, completando parte della sessione sul campo, anche se ha continuato a lavorare individualmente per tornare al massimo della forma. Nel frattempo, Carreras, reduce da un duro colpo nella partita contro il Getafe, si è allenato da solo, ma dovrebbe rientrare nel gruppo lunedì ed essere disponibile per la convocazione.

Resta da capire se Carreras sarà titolare, soprattutto considerando l’ottima forma di Mendy dopo le sue recenti prestazioni. Rudiger ha svolto allenamenti individuali lontano dal gruppo, ma è atteso nella seduta completa di martedì. La profondità della rosa viene messa alla prova dai numerosi giocatori chiave ancora fuori, costringendo Arbeloa a valutare attentamente le rotazioni in difesa e a centrocampo in vista della sfida contro i campioni in carica della Premier League.