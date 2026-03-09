Goal.com
Donny Afroni e Michael Baldoin

Corsa contro il tempo per Mbappé per gli ottavi di Champions League: il francese vuole esserci in Real Madrid-Manchester City

Il fuoriclasse francese è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato al ginocchio: l'obiettivo è esserci nella delicata sfida contro la formazione di Pep Guardiola.

Il conto alla rovescia per l’andata degli ottavi di finale di Champions League si avvicina rapidamente.

Una delle partite più attese è senza dubbio quella tra Real Madrid e Manchester City, due delle principali candidate alla vittoria del titolo.

A monopolizzare l’attenzione sono soprattutto le condizioni di Kylian Mbappé, alle prese con un infortunio da tempo, ma determinato a esserci contro i Cityzens a tutti i costi.

  • CORSA CONTRO IL TEMPO PER MBAPPÉ

    Solo una settimana fa gli esami avevano confermato la distorsione al ginocchio sinistro, ma Mbappé punta già al rientro per la gara di Champions League.

    Il francese non ha alcuna intenzione di perdere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il match a eliminazione diretta contro il Manchester City, che potrebbe segnare il destino del suo anno.

    L’ex PSG, inoltre, non riesce a togliersi dalla testa quel trofeo mancante nel suo palmarès, mai vinto con il PSG e sfuggito in tutte le sue stagioni in Spagna.

  • Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    DUE GIORNI PER DIMOSTRARE DI ESSERE PRONTO

    Mbappé, come riportato da Fabrizio Romano, è rientrato in gruppo e avrà ora solo due allenamenti chiave - lunedì e martedì - per dimostrare che il ginocchio può reggere l’intensità di un match ad alto rischio contro la squadra di Guardiola. 

    Il desiderio del giocatore di scendere in campo non è mai stato in dubbio, ma lo staff tecnico dovrà valutare se il rischio di una ricaduta superi il vantaggio di schierare il suo principale attaccante. 

    La situazione è seguita con grande attenzione sia dai tifosi sia dallo staff tecnico, dato il ruolo di Mbappé come punto di riferimento dell’attacco del Real Madrid. C’è un cauto ottimismo dopo i segnali di “evoluzione positiva” registrati durante il periodo in Francia, ma il poco tempo rimasto prima del calcio d’inizio di mercoledì resta il principale ostacolo. La decisione finale dovrebbe arrivare dopo l’ultima sessione di allenamento pre-partita martedì sera.

  • IL RECUPERO DI BELLINGHAM E DEGLI ALTRI INFORTUNATI

    Oltre al caso Mbappé, lunedì a Valdebebas si sono affrontati diversi altri temi legati alla preparazione della squadra. Bellingham ha proseguito il suo percorso di recupero, completando parte della sessione sul campo, anche se ha continuato a lavorare individualmente per tornare al massimo della forma. Nel frattempo, Carreras, reduce da un duro colpo nella partita contro il Getafe, si è allenato da solo, ma dovrebbe rientrare nel gruppo lunedì ed essere disponibile per la convocazione.

    Resta da capire se Carreras sarà titolare, soprattutto considerando l’ottima forma di Mendy dopo le sue recenti prestazioni. Rudiger ha svolto allenamenti individuali lontano dal gruppo, ma è atteso nella seduta completa di martedì. La profondità della rosa viene messa alla prova dai numerosi giocatori chiave ancora fuori, costringendo Arbeloa a valutare attentamente le rotazioni in difesa e a centrocampo in vista della sfida contro i campioni in carica della Premier League.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    RESTA PREOCCUPAZIONE PER I NUMEROSI INFORTUNI

    Mentre l'attenzione è tutta concentrata su Mbappé, il Real Madrid deve fare i conti con una lista di infortunati piuttosto lunga che continua a limitare le opzioni di Arbeloa in campo. 

    Alaba sta attualmente lottando con un problema al polpaccio sinistro, mentre Ceballos ed Militao rimangono indisponibili. 

    Il ko più significativo a lungo termine rimane Rodrygo, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a seguito di un grave infortunio al ginocchio che ha posto fine prematuramente alla sua stagione e che non gli permetterà di prendere parte al prossimo Mondiale. 

