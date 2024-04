Recensione Marathonbet: opinioni e pareri sul sito scommesse

Marathonbet recensioni e opinioni su app, palinsesto, bonus di benvenuto e servizio clienti.

Forse non è ancora troppo conosciuto, ma è definitivamente uno dei migliori siti di scommesse online che operano con regolare licenza in Italia. Titolare di concessione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marathonbet offre un’esperienza di gioco completa e in grado di soddisfare tutti i tipi di scommettitori.

L’offerta online del bookmaker include infatti un vasto spettro di sport e competizioni, mentre, a differenza dei principali concorrenti, non prevede una sezione casinò. Le opinioni raccolte in rete descrivono, infatti, Marathonbet come specialista delle scommesse.

In questa guida forniremo analisi e recensioni Marathonbet prendendo in considerazione l’offerta scommesse, l’usabilità del sito e dell’app Marathonbet, gli strumenti di pagamento utilizzabili, la reattività del servizio clienti e molto altro.

Aspetto sito Marathonbet

Come si è accennato in precedenza, il sito di gioco Marathonbet è specializzato in scommesse. Pertanto, l’interfaccia che si presenta all’utente è molto snella con due categoria principali:



Sport

Live

Sulla sinistra dello schermo sono elencati tutti gli sport su cui è possibile scommettere, mentre a destra sono presenti dei collegamenti rapidi ad alcune promozioni e alle competizioni sportive più popolari su cui è possibile scommettere.

La parte centrale dello schermo presenta le quote per i match più importanti di vari sport, mentre dalla barra di navigazione si può accedere a risultati, statistiche, promozioni e app.

Rencesione Marathonbet sport

Su quali discipline sportive si può scommettere? È chiaro che i giocatori si chiedano su che sport possono piazzare puntate e quanto conveniente effettivamente sia farlo su un bookmaker anziché un altro. Vediamo in questa Marathonbet recensione quali sport sono coperti:

Calcio

Tennis

Basket

Pallavolo

Pallamano

Hockey su ghiaccio

Automobilismo

Badminton

Baseball

Beach Volley

Calcio gaelico

Floorball

Football americano

Football australiano

Freccette

Futsal

Hurling

Netball

Pallanuoto

Pugilato

Rugby a 13

Rugby a 15

Scacchi

Squash

Tennistavolo

Oltre alla lista qui presente, le opinioni Marathonbet suggeriscono che il sito copre anche altri sport e comunque l’offerta è in continua evoluzione.

Pareri Marathonbet Live

Come gli altri siti concorrenti, anche lo specialista delle scommesse Marathonbet prevede non solo le scommesse classiche pre-match sui vari sport, ma offre anche la possibilità di scommettere sugli incontri in modalità live. Ecco le discipline su cui si può scommettere in tempo reale:

Calcio

Tennis

Basket

Pallavolo

Pallamano

Badminton

Baseball

Basket 3x3

Football australiano

Rugby a 13

Tennistavolo

Non solo quindi calcio e pallacanestro, ma una ricca alternativa di scelte aspetta i giocatori di scommesse online.

Bonus Marathonbet: recensione bonus benvenuto

Un altro elemento che gli utenti generalmente prendono in considerazione quando scelgono un sito scommesse è certamente il bonus benvenuto. Il bonus sport Marathonbet, in questo caso non lascerà delusi i clienti che decidono di registrarsi.

Attualmente infatti, Marathonbet offre non una ma due opzioni per i nuovi utenti registrati. Un bonus cash out e un bonus ricarica Marathonbet. A seconda del codice promozionale Marathonbet utilizzato, il giocatore potrà quindi scegliere la promozione di benvenuto che preferisce.

Aprire un conto Marathonbet: semplice e intuitivo

Molti giocatori preferiscono sfruttare quello che ciascun sito scommesse ha da offrire e decidono pertanto di registrarsi su più di un sito scommesse per volta. La procedura generalmente richiede qualche minuto, ma le recensioni Marathonbet suggeriscono che la registrazione al sito Marathonbet è più snella che mai.

In una sola schermata, il cliente potrà inserire tutti i dati personali e quelli dell’account, scegliere se impostare limiti di deposito e prendere visione delle condizioni contrattuali. La creazione di un conto gioco impiegherà un paio di minuti al massimo. Dopodichè, sarà possibile inviare il documento d’identità per la verifica e il gioco è fatto.

Cashout Marathonbet: recensione servizio

Apprezzata da molti, l’opzione cashout permette al giocatore di terminare una scommessa anticipatamente rispetto alla conclusione dell’evento che si sta giocando. In questo modo, chi aveva pronosticato un particolare esito che sembra al momento lontano dall’avverarsi, ha la possibilità di chiudere anticipatamente la giocata e incassare un importo, seppur inferiore, di vincita garantita.

Gli esperti che hanno provato il servizio, lo giudicano come serio e affidabile e uno strumento di valore nella gestione delle scommesse online.

Recensione Marathonbet: strumenti di pagamento accettati

Per scommettere su Marathonbet è necessario disporre di un conto gioco e di denaro da piazzare sul conto. Come è possibile ricaricare l’account e prelevare eventuali vincite da esso? Vediamo nella tabella seguente le principali modalità di pagamento accettate, corredate dagli importi minimi, velocità nei tempi ed eventuali costi associati.

Metodo di pagamento Deposito Prelievo Visa 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna 3-5 giorni lavorativi Mastercard 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna 3-5 giorni lavorativi PayPal 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna Alcuni minuti - 24 ore Trustly - 10 € min Commissione: nessuna Fino a 48 ore Skrill 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna Alcuni minuti - 24 ore Neteller 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna Alcuni minuti - 24 ore Payz 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna Alcuni minuti - 24 ore Jeton Wallet 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna Istantaneo paysafecard 5 € min Commissione: nessuna istantaneo 5 € min Commissione: nessuna Alcuni minuti - 24 ore Apple Pay 5 € min Commissione: nessuna istantaneo - JetonCash 5 € min Commissione: nessuna istantaneo - MiFinity 10 € min Commissione: nessuna istantaneo 10 € min Commissione: nessuna Alcuni minuti - 24 ore

Servizio Clienti Marathonbet: opinioni esperienza

Il livello e l’affidabilità del supporto offerto da un sito scommesse è uno degli elementi che può spingere, e non di poco, la decisione di usare i servizi di un bookmaker. Noi abbiamo testato la reattività e la precisione con cui gli addetti al supporto clienti Marathonbet hanno risposto ai nostri dubbi e risolto le problematiche che abbiamo incontrato durante l’uso dei servizi e possiamo concludere che, secondo il nostro parere, il servizio è veramente eccellente.

Per qualsiasi dubbio o necessità, è possibile contattare il servizio clienti sia per telefono che per chat e ricevere risposte mirate, gentili e risolutive. Le opzioni sono



Chiamata al numero verde 800959107 tra le 8 e le 21:45

Chat con un operatore

In particolare per inviare una richiesta di assistenza via chat è necessario specificare nome e cognome del titolare dell’account, una informazione a scelta tra indirizzo email e nome utente del conto gioco e una breve descrizione della ragione di contatto.

App Marathonbet

I giocatori che intendono usare i servizi Marathonbet e scommettere a portata di click, possono farlo da app mobile sul proprio smartphone. L’app è infatti disponibile su App Store Apple ed è compatibile con Android, App Gallery e Galaxy Store.

In particolare, riteniamo utile menzionare che l’app non è disponibile su Google Play ma può essere scaricata dal sito tramite file APK. Sarà necessario in questo caso autorizzate l’installazione di app sconosciute dalle app del dispositivo ed eseguire l’accesso.

L’app mobile Marathonbet permette di cercare velocemente gli eventi di tutti gli sport a portata di mano. Inoltre, si possono consultare statistiche aggiornate e dettagliate, effettuare pagamenti con un click.

Opinioni Marathonbet bonus a confronto

Domande frequenti

Posso giocare al casinò sul sito scommesse Marathonbet?

No. Attualmente il bookmaker offre solo la possibilità di scommettere sugli sport. Tuttavia, non possiamo escludere che Marathonbet decida in futuro di coprire anche la parte casinò sulla propria piattaforma.

Perché è necessario verificare l’identità su Marathonbet?

La convalida è una procedura stabilita per legge che permette all’operatore di verificare che il giocatore registrato sia un utente legittimo. Uno dei motivi è evitare che i minori e coloro che hanno deciso di autoescludersi dalle scommesse possano avere accesso. Inoltre, la verifica degli account è usata per prevenire il riciclaggio di somme di denaro da parte di organizzazioni criminali.

Posso depositare e prelevare denaro su Marathonbet con lo stesso metodo di pagamento?

Se è previsto che lo specifico strumento sia utilizzabile per effettuare depositi e prelievi, sì. Altrimenti si potrà usare uno degli altri metodi di pagamento disponibili.