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Conference League

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Conference League, calendario e risultati

mercoledì 15 aprile
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
tot 3 - 4
mercoledì 29 aprile
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
FIN
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FIN
mercoledì 6 maggio
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
tot 0 - 2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
1
FIN
tot 5 - 2
martedì 26 maggio
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Strasburgo crestStrasburgo6510115616
V
V
V
V
D
2Rakow Czestochowa crestRakow Czestochowa642092714
V
V
V
D
D
3AEK Atene crestAEK Atene6411147713
V
V
V
D
V
4Sparta Praga crestSparta Praga6411103713
V
V
V
D
S
5Rayo Vallecano crestRayo Vallecano6411137613
V
V
S
V
D
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