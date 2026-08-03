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+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Conference League
Conference League - Generale
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Conference League, calendario e risultati
Altro
mercoledì 15 aprile
mercoledì 29 aprile
mercoledì 6 maggio
martedì 26 maggio
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Strasburgo
|6
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|16
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|14
|3
|AEK Atene
|6
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|13
|4
|Sparta Praga
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|13
|5
|Rayo Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|13