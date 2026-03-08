Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoManchester City
Guarda su Amazon Prime Video
Alessandro De Felice

Dove vedere Real Madrid-Manchester City oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Real Madrid-Manchester City, andata degli ottavi di finale di Champions League 2025/2026: formazioni, canale tv e copertura streaming della partita del Bernabeu.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ancora tu”. Il titolo del celeberrimo brano di Lucio Battisti può fotografare l’esito dell’urna di Nyon: Real Madrid e Manchester City una contro l’altra, ancora una volta.

Dopo aver superato il Benfica di Mourinho, i Blancos affrontano il City di Pep Guardiola e Haaland: in palio un posto ai quarti contro la vincente di Atalanta-Bayern Monaco.

Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle relative al canale tv dove vedere la partita, le formazioni e la diretta streaming di Real Madrid-Manchester City.

Come guardare Real Madrid-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

La Champions League LIVEAbbonati a Prime Video

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Real Madrid-Manchester City, gara valida come andata degli ottavi di Champions League, è un'esclusiva Amazon Prime Video. Ecco come vederla:

Smart TVs e lettore Blu-Ray

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli l'evento.

Lettore multimediale

1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.

2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:

seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo

oppure

scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.

Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.

Console di gioco

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli l'evento.

Fire Tablet

1. Apri Video dalla schermata Home.

2. Scegli l'evento.

iPhone e iPad

1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.

2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Smartphone e tablet Android

1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Google Chromecast

1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.

2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.

3. Seleziona l'evento che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.

PC Windows o tablet

1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.

3. Scegli l'evento e inizia la visione nell’app.

Bodo/Glimt-Inter, in streaming, sarà inoltre visibile utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Real Madrid-Manchester City: ora di inizio

crest
Champions League - Fase finali
Estadio Bernabeu

Real Madrid-Manchester City si gioca mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21:00, al Santiago Bernabeu di Madrid.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Manchester City

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Arbeloa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Arbeloa

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush. All. Guardiola.

Forma

RMA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

RMA

Ultime 5 partite

MCI

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

10

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
Pubblicità
0