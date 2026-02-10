Goal.com
Live
Legacy México Copa do Mundo
Carlos Martínez

LEGACY: Messico - la terra dei gol che ha ospitato più Coppe del Mondo di qualsiasi altra nazione

Questo è Legacy, il podcast e la serie di approfondimenti di GOAL per celebrare il conto alla rovescia verso i Mondiali del 2026. Ogni settimana esploriamo le storie e lo spirito che animano le nazioni che definiscono il gioco più popolare al mondo. Questa settimana viaggiamo in Messico, l'unico Paese ad aver ospitato tre edizioni dei Mondiali. Dal trionfo di Pelé nel 1970 alla magia di Diego Maradona nel 1986, fino ai festeggiamenti previsti per il 2026, è la storia di una nazione in cui il calcio non è solo uno sport, ma uno stile di vita; una terra di gol, storia e passione senza fine.

Messico. Una terra ricca di storia, sole, gioia... E di una passione che non conosce confini.

Nel 2026, il mondo del calcio tornerà in Nord America. Tre nazioni ospiteranno il torneo più importante del pianeta: Canada, Stati Uniti e Messico. Di queste, solo una ha già ospitato due volte la competizione e sta quindi per diventare l'unico Paese ad aver ospitato la Coppa del Mondo in tre occasioni separate: il Messico, l'eterno ospite del calcio.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    Orgoglio nella storia

    Quando il pallone iniziò a rotolare ai Mondiali del 1970, il Messico non aprì solo i suoi stadi, ma anche la sua anima. Il primo Mondiale mai disputato in America Latina al di fuori del Brasile vide la partecipazione di icone come Pelé, Franz Beckenbauer, Jairzinho e Tostao.

    Il mondo scoprì l'Estadio Azteca, una cattedrale di cemento e echi. Lì, nella calda aria di giugno, una delle squadre più leggendarie del calcio fu incoronata, quando il Brasile di Pelé alzò la sua terza Coppa del Mondo. L'Azteca divenne così un luogo sacro.

    Sedici anni dopo, nel 1986, il destino scelse ancora una volta il Messico. Un paese ancora segnato dai terremoti del 1985, ma comunque traboccante di speranza. Di conseguenza, quella Coppa del Mondo fu qualcosa di più del semplice calcio: fu resilienza.

    Fu anche Diego Armando Maradona che superò gli inglesi con una danza, toccando la palla con la Mano di Dio e il cuore di un genio. Fu il sorriso di milioni di messicani che, nonostante tutto, scesero in strada con le bandiere sulle spalle e i sogni nel cuore. E mentre il mondo parlava di Maradona, i messicani parlavano di speranza. Perché quella Coppa del Mondo non si giocò solo sul campo, ma anche nelle strade, nei cuori delle persone che avevano bisogno di credere che la gioia potesse tornare.

    Due Mondiali, due storie indimenticabili. Ora, nel 2026, torna ancora una volta.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    Il partito ritorna

    Quando la FIFA ha annunciato che il Messico, insieme agli Stati Uniti e al Canada, avrebbe ospitato i Mondiali del 2026, non si è trattato solo di una decisione logistica. È stato un riconoscimento della passione, della cultura, di un popolo che vive il calcio come se fosse una religione.

    Per la terza volta, gli occhi del mondo si rivolgeranno alla terra dei peperoncini, dei mariachi e dei gol urlati a squarciagola. Il Messico diventerà l'unico Paese nella storia ad ospitare tre Coppe del Mondo, e non è un'impresa da poco.

    Questo Mondiale sarà diverso, con 48 squadre, 16 gironi e 104 partite. Ma per i messicani, ogni partita giocata in casa sarà un pellegrinaggio emotivo. Dal monumentale Estadio Azteca di Città del Messico, al BBVA Stadium di Monterrey, all'Akron Stadium di Guadalajara: tre palcoscenici, tre cuori che battono all'unisono.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Palcoscenico perfetto

    Il Messico non offre solo stadi, ma anche atmosfera. Qui il calcio non si guarda, si vive. Dalle grida di "¡Si se puede!" che riecheggiano sugli spalti ai bambini che calciano un pallone logoro per strada, i suoni del gioco sono davvero viscerali.

    L'Estadio Azteca, con i suoi quasi 90.000 posti a sedere e decenni di storia, sarà ancora una volta l'epicentro delle emozioni. Ma non sarà solo uno stadio, sarà un portale verso il passato. Ogni mattone, ogni gradino, ogni angolo dell'Azteca racchiude una storia raccontata mille volte, tra nonni e nipoti, tra lacrime e abbracci.

    Il BBVA, elegante e moderno, con le montagne di Monterrey che si ergono sullo sfondo, mostrerà al mondo un Messico contemporaneo. E l'Akron, a Guadalajara, con le sue curve futuristiche, sarà il punto d'incontro tra tradizione e modernità.

    Ogni città offrirà qualcosa di unico. Città del Messico, il cuore che non dorme mai; Guadalajara, culla del mariachi e della tequila; Monterrey, simbolo di impegno e innovazione. Tre volti, una sola passione.

  • TOPSHOT-FBL-MEXICO-WC2026-BBVA-STADIUMAFP

    Città ospitanti magiche

    Ogni città messicana che ospiterà i Mondiali offrirà non solo stadi, ma anche un modo tutto suo di vivere il calcio.

    A Città del Messico, il calcio rasenta il mito. È il cuore pulsante di una metropoli che non si ferma mai. Dalle bancarelle di tamales che risvegliano la mattina ai clacson delle auto che scandiscono il ritmo della vita, tutto nella capitale sembra battere al tempo del pallone. Le partite qui non sono semplici appuntamenti fissi, ma riflettono l'anima stessa della nazione.

    L'Estadio Ciudad de Mexico sarà al centro della scena, ma tutto intorno, ogni quartiere, ogni schermo dei bar, ogni umile fonda diventerà un'estensione di quel boato collettivo.

    A Guadalajara, il calcio si fonde con l'arte e la tradizione. La "Perla dell'Ovest" respira il calcio sin dai tempi gloriosi di Chava Reyes e dei Chivas d'oro. Le serenate dei mariachi e le passeggiate lungo Chapultepec faranno da cornice ai tifosi provenienti da tutto il mondo. Lì, l'Akron Stadium mostrerà un Messico moderno e vivace, che guarda al futuro senza perdere di vista le proprie radici.

    E Monterrey, "la Sultana del Nord", una città che è sinonimo di duro lavoro, ambizione e fiducia nel progresso. Sugli spalti dello stadio BBVA, con il Cerro de la Silla che si erge alle spalle, i cori riecheggeranno come tuoni tra l'acciaio e il cielo. Il pubblico di Monterrey non si limita a tifare: spinge, abbraccia, esige, fa propria la squadra.

    Tre città. Tre modi di intendere un Paese. In ognuna di esse il calcio avrà un sapore diverso, ma il messaggio sarà lo stesso: il Messico è pronto a scrivere ancora una volta la storia.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Il tempio del calcio

    Quando si parla di stadi in Messico, ce n'è uno che non ha bisogno di presentazioni. Un gigante di cemento che respira storia, che ha visto generazioni e leggende varcare i suoi cancelli, l'Estadio Ciudad de Mexico, storicamente noto come Estadio Azteca, è molto più di uno stadio: è un santuario del calcio mondiale.

    Qui, nel 1970, Pelé ha sollevato la sua terza Coppa del Mondo, consolidando lo status del Brasile come la più grande squadra dell'epoca. Sempre qui, nel 1986, Maradona ha sfidato le leggi del calcio con la Mano di Dio e il più grande gol mai segnato. Due geni, due momenti immortali, un unico palcoscenico.

    Ora, a quasi 40 anni di distanza, il colosso - rinnovato, modernizzato, ma ancora magico come sempre - aprirà nuovamente le sue porte al mondo. L'Estadio Ciudad de Mexico sentirà di nuovo il boato dei tifosi, l'eco dei cori, l'emozione di un'intera nazione che batte all'unisono.

    Non è un caso che questo tempio torni sotto i riflettori, poiché il suo manto erboso ha assistito ai momenti che hanno definito il gioco moderno. E quando nel 2026 suonerà il fischio d'inizio, non segnerà solo l'inizio di una partita, ma sarà il ricongiungimento del mondo con la storia.

    L'Estadio Ciudad de Mexico non ospiterà semplicemente la Coppa del Mondo, ma la vivrà, la respirerà, la rivivrà. Perché ci sono luoghi in cui il calcio viene semplicemente giocato e altri, come questo, in cui il calcio vive per sempre.

  • Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    L'anima del gioco

    Parlare dei Mondiali in Messico significa parlare della sua gente, di quei tifosi che trasformano il calcio in un'esperienza multisensoriale, che percorrono migliaia di chilometri per seguire la loro squadra dipinti, travestiti, ridendo e piangendo. I messicani non vanno a vedere una partita, vanno a celebrare la vita. Sono loro che trasformano gli spalti in un carnevale, che sventolano la bandiera fino a perdere la voce, che cantano "Cielito Lindo" anche quando il punteggio non è favorevole.

    In Russia, in Qatar, in Sudafrica: loro erano sempre lì. E che il Messico vinca o perda, lo spettacolo sugli spalti è tutto loro. Sono il quinto gruppo di tifosi più numeroso ai Mondiali, ma forse il primo in termini di passione. Perché per loro il calcio non è solo uno sport, è un'identità, un modo per dire al mondo: "Eccoci qui, siamo il Messico".

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Co-conduttori

    Per la prima volta in assoluto, nel 2026 tre paesi condivideranno l'organizzazione dei Mondiali: Canada, Stati Uniti e Messico; tre culture, tre visioni del gioco.

    In Canada, il calcio sta ancora ritagliandosi il suo spazio tra l'hockey e il baseball, mentre negli Stati Uniti è uno spettacolo in espansione in un mercato gigantesco con un potenziale illimitato. In Messico, il calcio è una lingua che tutti parlano prima ancora di imparare a camminare.

    Questa combinazione sarà affascinante: la fredda precisione del nord, la grandiosa scenografia degli Stati Uniti e il caldo e appassionato caos del sud, tutti insieme, creeranno una Coppa del Mondo più grande, più diversificata e più umana che mai.

    E anche se le partite saranno distribuite su un intero continente, c'è qualcosa che solo il Messico può offrire: l'anima.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    Eredità

    Ogni Coppa del Mondo lascia un segno, ma in Messico quel segno diventa sempre storia. Il torneo del 1970 ha portato la modernità: nuovi stadi, infrastrutture, turismo. Quello del 1986 ha lasciato ricordi: strade dipinte, bambini che sognavano di diventare Maradona o Hugo Sanchez. Nel 2026, l'eredità sarà probabilmente la "connessione".

    Sarà un'occasione per mostrare un Messico più globale, più tecnologico, più aperto, in modo da attrarre visitatori, investimenti e cultura, ma anche per ispirare una nuova generazione che non ha mai vissuto quei tornei leggendari, ma che crescerà guardando questo con gli occhi spalancati.

    E, soprattutto, per dimostrare che il calcio rimane uno strumento di unità. Perché se c'è una cosa che definisce il popolo messicano, è la sua capacità di trovare gioia nel caos.

  • Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MXGetty Images Sport

    Nuovi idoli

    In ogni campo di quartiere c'è un bambino con la maglia verde che sogna di segnare all'Azteca, un bambino che non sa cosa siano stati il 1970 o il 1986, ma che presto vivrà la sua Coppa del Mondo.

    Per loro, questo torneo sarà uno specchio che rifletterà ciò che potranno diventare. Perché il calcio non si gioca solo sul campo, ma anche nella mente di chi sogna.

    E chi lo sa? Forse tra quei bambini c'è il prossimo grande idolo messicano, quel giocatore che farà tremare una nazione con un gol, ne porterà le speranze e la porterà a nuove vette. La Coppa del Mondo del 2026 non sarà solo una celebrazione del passato, ma una promessa per il futuro.

  • MEXICO-SOCCER-FANSAFP

    Colore, suono e anima

    Pochi paesi al mondo riescono a trasformare un evento sportivo in una festa nazionale come fa il Messico. Dai murales che ricopriranno le città alle bancarelle di tacos affollate di gente che guarda la televisione, dai mariachi che suonano fuori dagli stadi ai venditori ambulanti che gridano "¡Fría la chela, fría!" - questa è l'essenza del calcio messicano.

    Caotico, vivace, sincero; un carnevale costante che contagia anche i visitatori. Per molti stranieri sarà la loro prima esperienza di Coppa del Mondo in Messico e, quando vedranno quell'esplosione di colori, capiranno perché il Messico è la nazione più appassionata di calcio del continente.

  • Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Sfide

    Naturalmente, c'è un'altra storia, quella della nazionale messicana. Una squadra che è allo stesso tempo amata e messa in discussione, venerata e criticata, ma sempre seguita.

    El Tri affronta il 2026 con la pressione di scrivere la storia, perché se c'è una cosa che il calcio messicano deve ancora realizzare, è superare il famigerato quinto incontro ai Mondiali. Questa volta, però, le cose potrebbero essere diverse. Giocare in casa, con il proprio popolo alle spalle, con la propria storia che riecheggia in ogni tifo, potrebbe essere la spinta di cui hanno sempre avuto bisogno.

    La sfida non è solo sportiva, ma anche emotiva. Si tratta di dimostrare che talento, passione e disciplina possono coesistere, che il Messico non solo ospita i Mondiali, ma può anche vincerli.

  • WC2002-MEX-ITA-CELEBRATIONAFP

    Un Mondiale diverso dal solito

    I Mondiali del 2026 saranno i più grandi di sempre, con più squadre, più partite e più storie da raccontare. Ma anche più opportunità di mettere in contatto culture diverse. Immaginate i tifosi giapponesi che ballano con i mariachi, le famiglie canadesi che provano i tacos per la prima volta, i tifosi messicani che cantano in inglese insieme agli americani sugli spalti.

    Sarà un incontro tra mondi diversi, un ponte tra culture diverse, e al centro di tutto ci sarà il pallone. Quell'oggetto rotondo che non parla nessuna lingua, ma che unisce milioni di persone.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Il mondo guarda al Messico

    Nel 2026, quando le telecamere di tutto il mondo mostreranno i primi primi piani dell'Azteca, milioni di cuori batteranno all'unisono. E quando fischierà l'arbitro, si sentiranno di nuovo gli echi del 1970 e del 1986.

    Il mondo ricorderà perché il Messico è speciale, perché qui il calcio non è intrattenimento, è identità. Perché qui un gol non è solo un urlo, è un modo di esistere.

    Il Messico non ha bisogno di dimostrare nulla, deve semplicemente essere. Essere quel Paese che trasforma ogni partita in una festa. Essere quel popolo che canta anche nella sconfitta. Essere quella fiamma che non si spegne mai.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH40-KSA-MEX-FANSAFP

    Una passione che non muore mai

    Tre Coppe del Mondo. Tre generazioni. Un'unica passione. Il Messico, il Paese ospitante che accoglie, il Paese che canta, il cuore che batte al ritmo del pallone.

    Perché in questo angolo di mondo il calcio non si guarda, si vive; non si spiega, si sente. E quando nel 2026 il mondo intero guarderà verso l'Azteca, assisterà a qualcosa di più di una partita di calcio. Vedrà un'intera nazione innamorarsi di nuovo dello sport che la definisce.

    Messico: la terra del calcio, la terra della passione, la terra che, ancora una volta, farà la storia.

