LEGACY: Messico - la terra dei gol che ha ospitato più Coppe del Mondo di qualsiasi altra nazione

Quando la FIFA ha annunciato che il Messico, insieme agli Stati Uniti e al Canada, avrebbe ospitato i Mondiali del 2026, non si è trattato solo di una decisione logistica. È stato un riconoscimento della passione, della cultura, di un popolo che vive il calcio come se fosse una religione.

Per la terza volta, gli occhi del mondo si rivolgeranno alla terra dei peperoncini, dei mariachi e dei gol urlati a squarciagola. Il Messico diventerà l'unico Paese nella storia ad ospitare tre Coppe del Mondo, e non è un'impresa da poco.

Questo Mondiale sarà diverso, con 48 squadre, 16 gironi e 104 partite. Ma per i messicani, ogni partita giocata in casa sarà un pellegrinaggio emotivo. Dal monumentale Estadio Azteca di Città del Messico, al BBVA Stadium di Monterrey, all'Akron Stadium di Guadalajara: tre palcoscenici, tre cuori che battono all'unisono.