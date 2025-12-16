Hidden Gems FC: Drogba, Toni, Vardy e altri sette giocatori che sono esplosi tardi e arrivati al top in età avanzata

È la settimana di Hidden Gems FC. Lunedì vi abbiamo già presentato 25 giocatori che stanno impressionando in questa stagione e che potrebbero presto essere protagonisti di un grande trasferimento. Oggi invece accendiamo i riflettori su 10 late bloomer certificati: calciatori dalla storia affascinante che, per vari motivi, non sono esplosi in giovane età ma hanno saputo costruire in seguito una carriera brillante.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar hanno una cosa in comune: fin da giovanissimi era evidente che possedessero un talento fuori dal comune. Tuttavia, il calcio è pieno anche di esempi opposti, di giocatori che dimostrano come il percorso di crescita non sia mai lineare e come la pazienza possa essere ripagata in modo straordinario.

Uno degli esempi più emblematici è senza dubbio Jamie Vardy. L’attaccante inglese è stato uno dei grandi protagonisti dello storico titolo di Premier League conquistato dal Leicester City nella stagione 2015/16, quando aveva già 29 anni. La sua è una storia simbolo, così come quella di altri nove late bloomer che trovate raccontati di seguito.