Probabili Formazioni Serie A, giornata 1: Raspadori centravanti, Weah dal 1', out Zielinski

Le probabili formazioni della 1ª giornata di Serie A 2024/25: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e i giocatori indisponibili

Ci siamo: la nuova Serie A 2024/25 è pronta a prendere il via. Il campionato è alle porte con la prima giornata, in programma tra sabato 16 e lunedì 18 agosto, che apre ufficialmente i battenti della nuova stagione.

Il mercato è ancora aperto e molte trattative sono in corso, nonostante i primi impegni ufficiali. Situazioni che influenzano inevitabilmente le scelte degli allenatori, che oltre a squalifiche e infortuni devono far fronte anche alle questioni relative ai possibili addii di alcuni dei calciatori in rosa.

L'Inter campione d'Italia deve rinunciare a De Vrij e Zielinski, ma recupera Taremi, che parte dalla panchina. Grande attesa per il debutto ufficiale della nuova Juventus di Thiago Motta, che si affida ai nuovi Thuram e Douglas Luiz in attesa di ritrovare un Vlahovic ancora in ritardo di condizione. Il Milan riparte da Morata, che eredita il ruolo di Giroud, mentre la Roma senza Dybala punta su Soulé e Dovbyk. Il Napoli di Antonio Conte aspetta l'attaccante e novità sul fronte Osimhen-Lukaku e schiera Raspadori nel ruolo di centravanti, mentre nella Lazio Tchaouna può partire subito titolare. Assente Varane, fermo ai box per l'infortunio al ginocchio, mentre nel Bologna Dallinga prepara l'esordio in campionato. Out Gudmundsson, alle prese con un problema fisico e la questione mercato, proprio come Koopmeiners e El Bilal Touré, in rotta con l'Atalanta e fuori dai convocati di Gasperini.

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della 1ª giornata di campionato: chi gioca e chi parte dalla panchina; i dubbi e i ballottaggi; gli squalificati e i calciatori infortunati e ai box.