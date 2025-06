"Avevamo bisogno di un genio come lui": come il leggendario Socrates ha trasformato il Corinthians in una democrazia

Rebel United ricorda quei giocatori che hanno preferito andare controcorrente: 2° episodio con Socrates, la mente dietro la Democracia Corinthiana.

Il nome Socrates non poteva essere più azzeccato: il nome di un filosofo greco per uno dei più grandi ribelli del calcio della storia. Socrate, il greco, inventò tra le altre cose il metodo filosofico del dialogo; Socrates, il brasiliano, influenzò la politicizzazione del calcio come nessun altro e trasformò il suo club in una democrazia.

Non solo: questo ragazzo alto 1,92 metri con il 41 di piede sapeva anche e soprattutto calciare un pallone, eccome.

