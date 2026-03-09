Igor Tudor ammette che la salvezza in Premier League è la priorità assoluta del Tottenham in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid

L'allenatore ad interim del Tottenham Igor Tudor, alla vigilia dell'incontro degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, ha confessato che la permanenza in Premier League rimane l'obiettivo finale del club.
Nonostante il prestigio della competizione, la squadra londinese si trova in una posizione precaria in campionato, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e nove partite ancora da giocare.
Ovvio quindi che il pensiero di Tudor e della squadra siano rivolti soprattutto ad evitare una clamorosa retrocessione.