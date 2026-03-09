Goal.com
Ahmed Refaat

Igor Tudor ammette che la salvezza in Premier League è la priorità assoluta del Tottenham in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid

L'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha ammesso come evitare la retrocessione sia più importante della qualificazione ai quarti di Champions League contro l'Atletico Madrid.

L'allenatore ad interim del Tottenham Igor Tudor, alla vigilia dell'incontro degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, ha confessato che la permanenza in Premier League rimane l'obiettivo finale del club. 

Nonostante il prestigio della competizione, la squadra londinese si trova in una posizione precaria in campionato, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e nove partite ancora da giocare.

Ovvio quindi che il pensiero di Tudor e della squadra siano rivolti soprattutto ad evitare una clamorosa retrocessione.

  • SALVEZZA PRIMO OBIETTIVO

    L'allenatore croato, che ha subito tre sconfitte nelle prime tre partite da quando ha assunto la guida della squadra, alle prese con un numero crescente di infortuni, è stato schietto riguardo all'attuale situazione del club, che deve destreggiarsi tra la lotta per la salvezza in Premier League e la ricerca della gloria europea. 

    "Il nostro primo obiettivo è la Premier League e questo va detto pubblicamente", ha dichiarato l'allenatore ad interim. "Ciò non significa che non vogliamo passare al turno successivo. Ogni partita è importante. Dobbiamo crescere per poter cogliere questa opportunità. Si tratta di una competizione completamente diversa contro una squadra con una storia, un'esperienza e una qualità da Champions League".

    IL RITORNO AL METROPOLITANO

    La partita segna un ritorno agrodolce al Metropolitano, lo stadio dove gli Spurs hanno disputato la finale di Champions League 2019 contro il Liverpool. Tuttavia, la realtà attuale è ben lontana da quei livelli, dato che il club si trova al 16° posto dopo una serie disastrosa di 11 partite senza vittorie in campionato. Tudor, però, vede la partita contro l'Atletico come un'opportunità per risolvere i problemi tattici di fondo.

    "Forse questo può aiutarci a vedere i problemi che abbiamo", ha spiegato Tudor durante la conferenza stampa pre-partita. "Questo tipo di partite può aiutarci a cambiare in modo positivo, a crescere come squadra, a fare meglio le cose". 

  • I RIENTRI IN DIFESA

    Sebbene le prospettive rimangano cupe, Tudor potrà contare sul ritorno di diversi difensori chiave per la partita di Madrid. Cristian Romero è disponibile nonostante la sua attuale squalifica in campionato, mentre anche Micky van de Ven è eleggibile per la Champions. Questi ritorni sono fondamentali per una difesa che ha subito nove goal nelle prime tre partite di Tudor alla guida della squadra contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace.

    "È importante avere i giocatori di ritorno", ha osservato Tudor parlando delle sue opzioni. "Per la prima volta da quando sono arrivato qui, avremo giocatori disponibili per tutte le posizioni in difesa nei ruoli in cui giocano abitualmente". Riguardo al ritorno di Romero, ha aggiunto: "Sono felice di riaverlo con noi. Ha perso molte partite e non si sentiva bene perché non poteva aiutare la squadra. Ha lavorato molto, facendo sessioni di corsa separate con il preparatore atletico. Sono sicuro che sarà un leader come sempre".

    SIMEONE NON SI FIDA DEL TOTTENHAM

    Nonostante le difficoltà interne del Tottenham, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone rimane diffidente nei confronti della minaccia rappresentata dalla squadra inglese, elogiando in particolare Conor Gallagher, acquistato a gennaio. L'ex centrocampista dell'Atleti è pronto ad affrontare la sua vecchia squadra per la prima volta dopo il suo trasferimento a Londra per 35 milioni di sterline. Simeone ha parlato molto bene del calciatore della nazionale inglese, riconoscendo la sua "grande etica del lavoro" e la versatilità che ha portato nella capitale spagnola durante la sua breve permanenza lì.

    "Molto umile, molto pericoloso", ha detto Simeone di Gallagher. "Può giocare in diverse posizioni in campo. Grande etica del lavoro. Ha un ottimo comportamento e abbiamo ottimi ricordi del suo periodo all'Atletico Madrid". 

    Per gli Spurs la sfida è immensa: affrontano un Atletico terzo in classifica nella Liga che ha segnato 15 goal nelle ultime quattro partite in casa, rendendo l'approccio di Tudor, incentrato sulla salvezza, una necessità pragmatica, anche se dolorosa.

Champions League
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0