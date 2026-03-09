Igor Tudor ammette che la salvezza in Premier League è la priorità assoluta del Tottenham in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid

Sebbene le prospettive rimangano cupe, Tudor potrà contare sul ritorno di diversi difensori chiave per la partita di Madrid. Cristian Romero è disponibile nonostante la sua attuale squalifica in campionato, mentre anche Micky van de Ven è eleggibile per la Champions. Questi ritorni sono fondamentali per una difesa che ha subito nove goal nelle prime tre partite di Tudor alla guida della squadra contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace.

"È importante avere i giocatori di ritorno", ha osservato Tudor parlando delle sue opzioni. "Per la prima volta da quando sono arrivato qui, avremo giocatori disponibili per tutte le posizioni in difesa nei ruoli in cui giocano abitualmente". Riguardo al ritorno di Romero, ha aggiunto: "Sono felice di riaverlo con noi. Ha perso molte partite e non si sentiva bene perché non poteva aiutare la squadra. Ha lavorato molto, facendo sessioni di corsa separate con il preparatore atletico. Sono sicuro che sarà un leader come sempre".