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Europa League

Europa League - Generale

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Europa League, calendario e risultati

mercoledì 15 aprile
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Braga badge
Braga
BRA
4
FIN
tot 3 - 5
mercoledì 29 aprile
Braga badge
Braga
BRA
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
FIN
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
mercoledì 6 maggio
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
Braga badge
Braga
BRA
1
FIN
tot 4 - 3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
tot 4 - 1
martedì 19 maggio
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Lione crestLione87011851321
V
V
V
V
S
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
V
V
V
V
V
3FC Midtjylland crestFC Midtjylland86111881019
V
D
V
S
V
4Real Betis crestReal Betis8521137617
V
S
V
V
V
5FC Porto crestFC Porto8521137617
V
D
V
V
D
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