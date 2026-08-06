Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Europa League
Europa League - Generale
Pubblicità
Pubblicità
Europa League, calendario e risultati
Altro
mercoledì 15 aprile
mercoledì 29 aprile
martedì 19 maggio
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Lione
|8
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|21
|2
|Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|3
|FC Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|19
|4
|Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5
|FC Porto
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17