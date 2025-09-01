L'avvicendamento Lookman-Raspadori non può essere certo considerato un upgrade ma la Dea ha messo la parola fine a una telenovela che era diventata stucchevole: il divorzio con il nigeriano, rimasto a Bergamo in questi mesi da separato in casa, era inevitabile e la cifra strappata all'Atletico Madrid può essere considerata decisamente soddisfacente. Il colpo Raspadori è stato importante per la dinamica del trasferimento e per dare un messaggio sulle ambizioni del club, considerato anche l'interesse della Roma. Le uscite di Brescianini e Maldini sono state la risposta più ovvia all'overbooking sulla trequarti.