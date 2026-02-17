Legacy - "Passione": l'Argentina dalle ferite alla gloria, dalla gioia in Qatar alla sfida di conquistare nuovamente il mondo

Dal dolore delle finali perse alla gioia del Qatar, questa è la storia di una squadra che ha trasformato la sofferenza in forza e la passione in destino. Una nazione che non si limita a giocare il Mondiale: lo vive sulla propria pelle.

Getty Images

LA PASSIONE COME BANDIERA

Nel vasto universo dei Mondiali, in cui convivono potenze, tradizioni e storie epiche, c'è un concetto che riporta inevitabilmente a un unico termine: passione. L’Argentina non si limita a competere, ma batte, quasi fosse un cuore, all'unisono. Non si limita a giocare, trasmette qualcosa. La nazionale argentina ha costruito un'eredità che trascende i risultati; ha trasformato la Coppa del Mondo in una questione emotiva, un banco di prova per l'anima. Dove altri vedono un torneo, l'Argentina vede il destino. Dove altri vedono una partita, l'Argentina vede la storia.

Questa eredità non si misura solo nei titoli, ma nel significato di quei titoli — e anche nelle sconfitte che hanno fatto male, perché sono state quelle a forgiare il carattere, l'identità e la narrazione culminata con Qatar 2022. È impossibile comprendere la scena di Lionel Messi che solleva la Coppa del Mondo senza prima percorrere i sentieri che lo hanno portato fin lì: le frustrazioni, le finali perse, le critiche e l'angoscia. Per decenni, il calcio argentino ha vissuto una tensione tra talento e sofferenza, tra speranza e delusioni, finché quella passione, ferita tante volte, ha deciso di trasformarsi in destino.

Getty Images

UN'EREDITÀ FORGIATA NEL FUOCO

L'Argentina è entrata nella storia dei Mondiali come una delle squadre più caratteriali e viscerali. L'Albiceleste mostrò la sua natura combattiva già nel 1930; non era solo calcio, era orgoglio. Ma fu solo nel 1978, e soprattutto nel 1986, che l'Argentina accese il fuoco sacro delle sue imprese internazionali. Lì nacque il mito contemporaneo: il Paese dei geni e dei guerrieri, che trasforma il calcio in identità collettiva.

Ma è dopo Diego Maradona che arrivarono le ferite: Italia 1990 e la finale contro la Germania. La brusca interruzione del sogno negli Stati Uniti negli 1994. Francia 1998 e la crudele eliminazione contro l'Olanda. Corea-Giappone 2002, forse il colpo più inaspettato, con l'uscita ai gironi. Germania 2006 e Sudafrica 2010, con il limite mai superato dei quarti di finale.

Così, mentre il mondo ammirava i talenti dell’argentina, notava allo stesso tempo anche una costante: il dramma. L'Argentina giocava con il cuore, sì, ma quel cuore si spezzava spesso proprio nel momento dei sogni.

Getty Images

DALLE FINALI PERSE AL CROLLO

Il ciclo 2014-2016 è stato il capitolo più doloroso e, allo stesso tempo, più metafisico di questa storia. Tre finali consecutive — Mondiale 2014, Copa América 2015 e Copa América 2016 — e tre sconfitte. Per tre volte la nazionale argentina è andata vicina a toccare il cielo per poi sprofondare nell'abisso. Quell'immagine di Lionel Messi, solo, di spalle, mentre guarda il Maracanã, fa ancora parte del DNA collettivo argentino.

Fu in quel momento che il Paese affrontò il suo fantasma peggiore: la critica interna. La nazionale fu accusata di mancare di grinta, di non saper vincere, di fermarsi proprio sul più bello. Per molti, i giocatori erano "milionari senza palle". Nessun'altra nazionale al mondo porta con sé un carico emotivo pari a quello dell'Argentina e, in quegli anni, la passione divenne pressione. Non era solo calcio: era identità, orgoglio ferito, intere generazioni che si chiedevano se il loro destino fosse maledetto.

Tuttavia, fu proprio lì che nacque e si temprò il carattere che sarebbe diventato decisivo anni dopo in Qatar. La squadra non si spezzò; si indurì. Il dolore, lungi dal frammentare il gruppo, lo unì.

Getty Images

DALLA PAURA AL DESTINO

Qatar 2022 iniziò con un terremoto: la sconfitta contro l'Arabia Saudita. Ma, a differenza di altri cicli, l'Argentina non crollò. C’era qualcosa di diverso. Dietro quella squadra c'era un gruppo, una convinzione, una promessa intima: "Questa volta non moriremo". Quella frase, mai pronunciata pubblicamente, aleggiava su ogni allenamento, ogni viaggio, ogni riunione tecnica. C’era quasi l’urgenza dell'ultimo ballo, della last dance, dell'ultimo tentativo per Messi di conquistare l'unico titolo che ancora lo perseguitava.

In Qatar, la passione ha smesso di essere una ferita ed è diventata una forza. Non era più un peso paralizzante, ma un motore inarrestabile. Le partite contro Messico e Polonia hanno segnato la rinascita. L'epica battaglia contro l'Olanda, densa di polemiche, tensione e orgoglio straripante, ha mostrato una squadra che non temeva il dramma, ma era disposta ad affrontarlo. La successiva semifinale contro la Croazia è stata una liberazione.

La finale contro la Francia, con il suo copione folle, le pause da infarto e la gloria, non ha solo incoronato i campioni del mondo, ma ha suggellato una trasformazione storica. L'Argentina ha smesso di essere il Paese che "quasi ce la faceva", quello delle lacrime e dei rimpianti, per diventare ciò che ha sempre sognato di essere: Campione. Colui che chiude il cerchio. Colui che esulta. Colui che restituisce alla passione la sua forma più pura: la felicità.

Getty Images

MESSI: DA PERSEGUITATO A PROFETA

Per anni, Messi è stato l'eroe incompleto. Ammirato, ma frainteso. Gli chiedevano di essere Maradona quando lui era Messi. Chiedevano una reazione quando lui offriva silenzio. Ma in Qatar è successo qualcosa di straordinario: la nazionale non giocava più per Messi, ma giocava con Messi. Non chiedevano più che lui fosse il salvatore, ma il portabandiera.

In Qatar, Messi ha smesso di essere solo un genio del calcio ed è diventato un leader spirituale. Il suo sfogo contro l'Olanda — “Qué mirás, bobo? Andá pa' allá!” — è stato più simbolico di qualsiasi dribbling. Per la prima volta, il mondo ha visto il Messi che l'Argentina conosceva e l'intera squadra si è allineata ad esso.

Il titolo non lo ha solo consacrato come campione del mondo, lo ha trasformato in qualcosa di ancora più grande: il simbolo dell'eredità argentina. Maradona ha sollevato la Coppa in Messico 1986, Messi l'ha sollevata in Qatar 2022. Percorsi diversi, stessa eternità.

Getty Images

UNA TIFOSERIA CHE NON SOLO GIOCA, MA CONQUISTA

Nessuna nazionale muove il popolo quanto l'Argentina. Non è una tifoseria, è un pellegrinaggio. In Qatar, gli stadi si sono tinti di albiceleste come se il torneo si giocasse a Buenos Aires. Le strade, le metropolitane, i mercati: ovunque è diventato un palcoscenico per cori infiniti, che hanno dominato il Mondiale. “Muchachos” non era solo un coro; era un inno globale.

Lì è diventata evidente la più grande eredità dell'Argentina: la sua gente. Si è sempre detto che l'Argentina ha dei tifosi; in Qatar è stato dimostrato che l'Argentina "è" i suoi tifosi. Per gli argentini, il calcio non è uno spettacolo, è identità.

Getty Images

UN'ETERNA PRETENDENTE

Oggi l'Argentina non arriva a un Mondiale guardandolo con speranza, ma come la squadra da battere. Il titolo in Qatar non ha chiuso una storia, ne ha aperta un'altra. Non ci sono più fantasmi interiori. Il ricordo di ciò che è andato perduto non pesa più. La nazionale arriva negli Stati Uniti con un messaggio chiaro: “Veniamo a difendere ciò che è già nostro”.

Il mondo, che un tempo dubitava di loro, ora teme l'Albiceleste perché sa che questa squadra — formata nel dolore e consacrata nella gloria — non gioca più per riscattarsi. Gioca perché sa come si vince.

Getty Images

LA CASA ADOTTIVA DI MESSI

Il prossimo Mondiale si terrà negli Stati Uniti e c'è qualcosa di profondamente simbolico in tutto questo. Messi non è più solo il capitano dell'Argentina, ma un'icona globale che vive e gioca sul suolo americano. L'Inter Miami è diventata, quasi involontariamente, un'ambasciata emotiva per l'Argentina. I campi dove gioca Messi si riempiono di bandiere biancocelesti, maglie con il numero 10 e bambini che urlano il suo nome in spagnolo.

E questo non è solo merito del calcio; è l'estensione di un'eredità che l'Argentina ha costruito per quasi un secolo attraverso sudore, lacrime e amore incondizionato per il pallone.

Perché se c'è una cosa che definisce la nazionale argentina ai Mondiali, al di là dei titoli, è la passione. Una passione non negoziabile, che non conosce distanze o risultati, che si eredita di padre in figlio e si moltiplica in ogni angolo del pianeta. È stata quella passione a spingere migliaia di argentini in Qatar, a impegnare i propri risparmi, attraversare deserti e cantare fino a perdere la voce. È stato ciò che ha spinto un intero Paese a dire, dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita: “Vinceremo comunque” — e lo hanno fatto.

Qatar 2022 non è stato solo un torneo, è stata una catarsi collettiva, un rimborso storico. L'Argentina è arrivata ferita, portando con sé le cicatrici aperte di tante finali perse. Ma questa volta la passione si è trasformata in convinzione e la convinzione in gloria. Lionel Scaloni, con la sua umiltà e calma, ha incanalato quell'energia. Messi, con la sua maturità, ha smesso di portare il peso di "Messia" ed è diventato ciò che era sempre stato: un altro argentino, uno che sente, soffre e ama il calcio come chiunque sugli spalti.

Da quel Mondiale in poi, qualcosa è cambiato per sempre. Il mondo ha capito che i tifosi argentini non sono solo colore, rumore o folklore; sono un modo di vivere. In ogni stadio del Qatar, i canti non si sono mai fermati. Mentre le altre tifoserie restavano in silenzio, gli argentini trasformavano ogni partita in una festa nazionale. Quell'immagine di migliaia di maglie biancocelesti che vibrano nel deserto rimane impressa come simbolo dell'anima calcistica del pianeta.

Getty Images

E ora, nel 2026, quel fuoco si sposta negli Stati Uniti, un Paese che per decenni ha visto il calcio come uno sport straniero ma che ora assapora l'aroma del mate e dei "vamos, vamos Argentina" grazie a Messi. Che il prossimo Mondiale si giochi quasi "in casa" per lui non è una coincidenza: è la perfetta chiusura del cerchio. Il ragazzo che sognava il Mondiale a Rosario e l'ha sollevato a Lusail ora difenderà il titolo nel Paese che lo ha adottato come fosse a casa.

In ogni città in cui giocherà la nazionale, ci sarà un pezzo d'Argentina. A Miami, dove Messi ha seminato amore; a New York, dove le comunità argentine sognano già di dipingere Times Square di bianco e celeste; a Los Angeles, dove i latini adorano Messi come un dio contemporaneo. Non ci sarà stadio senza cori argentini, senza bandiere con scritto “La Scaloneta no se rinde” (La Scaloneta non si arrende). La passione andrà ancora una volta oltre, ma con la certezza adesso di sapersi campioni del mondo.

E non è solo per Messi; è per ciò che l'Argentina rappresenta nella storia del Mondiale. Dalla grinta di Mario Kempes nel '78 alla magia immortale di Maradona nell'86; dalle lacrime del 2014 alla redenzione del 2022. Ogni generazione ha lasciato un segno e tutte si sono unite nello stesso grido: “Vamos Argentina, carajo”. Quella frase riassume un secolo di calcio: di sconfitte e gloria, di identità.

Getty Images

Il Qatar ha segnato un prima e un dopo perché ha restituito la speranza. L'Argentina è passata dall'essere la squadra che "quasi" vinceva a quella che ha osato prendersi tutto. E quella trasformazione è nata dalla passione popolare. Non da una tattica, non da una strategia, ma dal fuoco interiore che brucia in ogni argentino quando suona l'inno. La nazionale non ha vinto solo con il talento: ha vinto con l'anima.

Quella stessa anima volerà negli USA nel 2026. Sarà il Mondiale dei "figli del Qatar", quelli cresciuti guardando Messi baciare il trofeo, quelli che credono che tutto sia possibile se si gioca con il cuore. Sarà anche il Mondiale che confermerà l'eredità argentina; un'eredità di calcio, ma soprattutto di emozione. Perché l'Argentina insegna al mondo che il calcio non si può spiegare, lo si deve sentire.

E quando Messi indosserà ancora una volta la maglia biancoceleste sul suolo americano, non sarà solo un giocatore che difende un titolo, sarà il simbolo di una nazione che ha trasformato la passione in arte. La gente lo seguirà, da Buenos Aires a Los Angeles, da Córdoba a New York. Non ci sarà distanza che possa fermare tutto questo.

Il Mondiale 2026 sarà il palcoscenico in cui l'Argentina mostrerà ancora una volta la sua essenza. Potrà vincere o perdere, ma ciò che non svanisce mai è quella fiamma che la distingue, il suo amore assoluto per la maglia. Ciò che è iniziato in Qatar continuerà il suo corso, con Messi come emblema e milioni di voci a ricordare al mondo che finché esiste la passione, l'Argentina sarà sempre presente.

Perché se c'è una cosa che il calcio ha imparato dall'Argentina, è che i titoli sbiadiscono, ma la passione resta. E quella passione — gli abbracci tra sconosciuti, le lacrime condivise, le grida che viaggiano per tutti i mari — è la vera eredità Albiceleste ai Mondiali. Un'eredità che non si misura in trofei, ma in cuori.

E quando nel 2026 l'inno suonerà di nuovo tra bandiere, lacrime e sorrisi, il mondo intero capirà che l'Argentina non sta solo difendendo un titolo: sta difendendo un modo di vivere. E che finché esisterà questa passione, non smetterà mai di essere campione.