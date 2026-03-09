Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lazio Sassuolo Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Lazio-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: vince Marusic al 93', Zaccagni e Berardi non si vedono

Maldini subito in goal, poi il pareggio di Laurientè in una partita che chiude il turno di Serie A in maniera per nulla esaltante. Per i biancocelesti si riduce così la distanza dal settimo posto, ora a -9.

Pubblicità

Poche emozioni in una gara che ha visto due squadre con il timore di scoprirsi e perdere anche un solo punto. Per Lazio e Sassuolo la partita dell'Olimpico, terminata 2-1 per i padroni di casa poteva rappresentare una grande occasione per avvicinare l'Atalanta al settimo posto, quello che in teoria potrebbe portare alla qualificazione in Conference League: ci riescono i biancocelesti, con il goal di Marusic al 93'.

Poche occasioni da rete, in una battaglia giocata soprattutto a centrocampo e in cui gli attaccanti hanno faticato enormemente a tirare verso lo specchio e in generale avere l'opportunità di farlo. E dire che il match era stato sbloccato dopo una manciata di minuti, dopo che Isaksen, sfruttando una rimessa, si era involato verso la porta di Muric: conclusione respinta dalla difesa ospite e palla sui piedi di Daniel Maldini, che non ha sbagliato portando in vantaggio i padroni di casa.

Forte dell'1-0, la Lazio ha dominato il campo acquistando fiducia minuto dopo minuto, ma le varie azioni offensive non sono state realmente pericolose, dando la possibilità al Sassuolo di rimanere in gara e pareggiare al 35' con Laurientè, servito da Thorstvedt. Niente da fare per Motta, classe 2005 tornato dal prestito alla Reggiana lo scorso gennaio.

Se la prima parte di gara è stata altalenante, ma con alcune buone trame di gioco da parte della Lazio e due reti, la ripresa è stata decisamente inferiore in termini di gioco e spettacolarità, semplicemente noiosa: nessun tiro nello specchio e sostituzioni da una parte e dall'altra che non hanno minimamente cambiato il corso dei secondi 45 minuti di gioco. 

A proposito di sostituzioni, nel primo tempo Cataldi ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare, mentre Romagnoli, fuori all'intervallo, sarà anch'esso da valutare.

Al 93', la rete di Marusic ha risvegliato dal torpore, prima del fischio finale: Muric esce male, Marusic su assist di Cancellieri ne approfitta per il goal del successo.

  • PAGELLE LAZIO

    Motta (voto 6) deve solo gestire al suo esordio, nessuna parata di rilievo per il portiere biancoceleste 21enne. Zaccagni (5.5) ci prova poco e senza troppa convinzione, Maldini (6.5) segna e in generale sembra avere quel piglio in più rispetto ai compagni d'attacco, titolari o subentrati nella ripresa.

    LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6), Nuno Tavares 6; Dele Bashiru 5.5, Cataldi 6 (38' Patric 6), Taylor 6; Isaksen 6 (79' Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (65' Dia 6), Zaccagni 5.5 (79' Pedro sv)

    • Pubblicità

  • PAGELLE SASSUOLO

    Berardi (voto 5.5) è in campo ma sembra non esserci, sulla stessa fascia Coulibaly (5.5) soffre spesso le avanzate, comunque non esaltanti, degli avanti biancocelesti. Thorstvedt (6.5) fornisce l'assist per il pareggio di Laurientè, risultando tra i più mobili e in grado di dare qualcosa in più a un Sassuolo poco lucido.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Coulibaly 5.5 (68' Walukiewicz 6), Idzes 5.5, Muharemovic 5.5, Ulisses Garcia 6 (69' Doig 6); Thorstvedt 6.5, Lipani 5.5 (46' Matic 6), Koné 6 (83' Bakola sv); Berardi 5.5, Nzola 6 (69' Moro 6), Laurienté 6.5

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO LAZIO-SASSUOLO 2-1

    Marcatori: 2' Maldini (L), 35' Laurientè (S), 93' Marusic (L)

    LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6), Nuno Tavares 6; Dele Bashiru 5.5, Cataldi 6 (38' Patric 6), Taylor 6; Isaksen 6 (79' Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (65' Dia 6), Zaccagni 5.5 (79' Pedro sv). Allenatore: Sarri

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Coulibaly 5.5 (68' Walukiewicz 6), Idzes 5.5, Muharemovic 5.5, Ulisses Garcia 6 (69' Doig 6); Thorstvedt 6.5, Lipani 5.5 (46' Matic 6), Koné 6 (83' Bakola sv); Berardi 5.5, Nzola 6 (69' Moro 6), Laurienté 6.5. Allenatore: Grosso. 

    Arbitro: Arena. 

    Ammoniti: Lipani (S), Ulisses Garcia (S), Laurientè (S), Walukiewicz (S)

    Espulsi: -

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0