Perché Provedel non gioca titolare Lazio-Sassuolo: infortunio, scelta tecnica oppure è squalificato? Chi è il secondo portiere dei biancocelesti

Niente Ivan Provedel in Lazio-Sassuolo.
Scorrendo la formazione dei biancocelesti balza all'occhio l'assenza del portiere, fuori dall'11 scelto da Maurizio Sarri per il monday night della ventottesima giornata di Serie A.
Perché non gioca?
Provedel salta Lazio-Sassuolo a causa del problema alla spalla che lo costringerà ad operarsi: più precisamente, trattasi di una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.
A sostituire l'infortunato Provedel, che dovrebbe aver già concluso la stagione, sarà Edoardo Motta: classe 2005, il nuovo vice del numero uno biancoceleste è stato acquistato a gennaio dalla Reggiana diventando così il secondo portiere della Lazio.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso.