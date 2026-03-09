Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ivan Provedel LazioGetty Images
Claudio D'Amato

Perché Provedel non gioca titolare Lazio-Sassuolo: infortunio, scelta tecnica oppure è squalificato? Chi è il secondo portiere dei biancocelesti

Il motivo dell'assenza di Ivan Provedel dai pali della Lazio contro il Sassuolo: perché non gioca e chi è il suo secondo.

Pubblicità

Niente Ivan Provedel in Lazio-Sassuolo.

Scorrendo la formazione dei biancocelesti balza all'occhio l'assenza del portiere, fuori dall'11 scelto da Maurizio Sarri per il monday night della ventottesima giornata di Serie A.

Perché non gioca?

  • PERCHÉ PROVEDEL NON GIOCA LAZIO-SASSUOLO

    Provedel salta Lazio-Sassuolo a causa del problema alla spalla che lo costringerà ad operarsi: più precisamente, trattasi di una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.

    • Pubblicità

  • CHI È IL SECONDO PORTIERE DELLA LAZIO

    A sostituire l'infortunato Provedel, che dovrebbe aver già concluso la stagione, sarà Edoardo Motta: classe 2005, il nuovo vice del numero uno biancoceleste è stato acquistato a gennaio dalla Reggiana diventando così il secondo portiere della Lazio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-SASSUOLO

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0