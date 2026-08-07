Codice promozionale GoldBet 2023: tutto quello che c'è da sapere

[Espandere ▾]

Qual è il codice promozionale per Goldbet?

Contenuti

Il codice promozionale Goldbet attivo a agosto 2026 è GBD*** da utilizzare alla registrazione. Con il codice i nuovi clienti possono ottenere un bonus di benvenuto scommesse maggiorato consistente in fino a 2.150€ + 250€ esclusivi in PlayBonus Slot. Per la sezione casinò è attivo il codice promo GOLDC** che permette di accedere all'offerta fino a 5.050€ complessivi (inclusi 250€ extra).

Per attivare l'offerta di benvenuto esclusiva oltre alla digitazione dei codici occorre registrarsi alla piattaforma tramite il link affiliato presente in questa pagina. In questo articolo spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul codice e sulle promozioni bonus Goldbet.

Tutti i codici promo Goldbet a agosto 2026

Goldbet è un sito di scommesse online e casinò regolarmente presente in Italia grazie alla sua licenza n. 16009. L'operatore mette a disposizione dei nuovi clienti diversi bonus di benvenuto maggiorati attivabili attraverso la registrazione tramite link affiliato e la digitazione dei codici promo Goldbet relativi.

🔖 Codice Promozionale Goldbet Sezione Bonus benvenuto GBDG*** Scommesse Fino a 2.150€ + 250€ PlayBonus Slot GOLC*** Casino Fino a 5.050€ + 250€ extra

Licenza ADM È l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che permette a un operatore di offrire legalmente giochi e scommesse in Italia.

Codice promozionale Goldbet scommesse: GBDG***

Bonus scommesse Goldbet Bonus 50% prima ricarica (min. 20€) fino a 50€, oltre a Bonus Multi-Chance fino a 2.000€ e rimborsi settimanali. In più 250€ PlayBonus Slot extra con codice. T&Cs completi Rivela Codice

Il codice GBD*** è la chiave per sbloccare l'offerta dedicata alla sezione sportiva fino a 2.150€ e 250€ extra. Questo codice va digitato nel modulo di iscrizione al momento della creazione del nuovo conto gioco. La sua funzione è quella di segnalare al sistema l'adesione alla promozione esclusiva che prevede un incremento del credito rispetto all'offerta standard.

Una volta completata la registrazione e convalidato il documento, il codice permette di ottenere i bonus previsti sulle prime ricariche, sul volume di gioco e sul rimborso settimanale. Ricordiamo che la digitazione dei codici è sempre una scelta facoltativa degli utenti, ma si rivela necessaria per attivare le offerte speciali.

Codice promozionale Goldbet casino: GOLDC***

Bonus casinò Goldbet Real Bonus 10% prima ricarica (min. 20€) fino a 50€, oltre a Play Bonus 100% fino a 5.000€. In più 250€ PlayBonus Slot extra con codice. T&Cs completi Rivela Codice

Per gli appassionati di slot e tavoli verdi, il codice promozionale Goldbet di riferimento è GOL***. L'inserimento di questo codice nel campo apposito durante la registrazione permette di indirizzare il proprio profilo verso il bonus maggiorato dedicato al casinò.

Il codice opera come un attivatore per il pacchetto di benvenuto, permettendo all'utente di accedere ad una base di gioco maggiorata (fino a 5.050€). È fondamentale inserire la stringa esattamente come indicato prima di finalizzare l'apertura del conto per non perdere l'accesso alla promo speciale. Anche in questo caso segnaliamo che l'utilizzo dei codici è opzionale per la registrazione, ma necessario per attivare le iniziative esclusive dell'operatore.

Bonus benvenuto attivi su Goldbet: come funzionano

Goldbet propone diverse tipologie di incentivi per i nuovi iscritti, differenziati in base alla sezione di gioco preferita. Le offerte esclusive si attivano solo tramite link affiliati e l'uso dei codici corretti. In caso contrario, l'utente accederà alle promozioni base.

Bonus Scommesse: fino a 2.150€ + 250€ extra

I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto gioco sul portale utilizzando il link presente in questa pagina possono ottenere un bonus scommesse esclusivo. Gli utenti che digitano il codice promozionale Goldbet dedicato in fase di registrazione hanno diritto ad un bonus fino a 2.150€ + 250€ in PlayBonus Slot.

La promozione è così composta:

Bonus Sport del 50% della prima ricarica fino a 50€

Bonus Sport MULTI-CHANCE fino a 2.000€

Rimborso settimanale del 50% fino a 10€ a settimana per 10 settimane

250€ PlayBonus Slot extra inserendo il codice dedicato

Come visto il bonus Goldbet di benvenuto si articola in più parti. L'iniziativa è valida fino al 9 agosto 2026 e richiede un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione (esclusi Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica) e la validazione del documento d'identità.

Ricordiamo che la registrazione sui siti scommesse online è consentita solo ed esclusivamente ai giocatori maggiorenni e residenti in Italia. Per usufruire della promo welcome offer occorre essere nuovi utenti e non essere già titolari di un account sul sito dell'operatore.

⭐ Goldbet Bonus scommesse Dettagli Offerta Codice Promozionale Goldbet GBDC** Bonus deposito 50% fino 50€ + Multi-chance fino 2.000€ + Rimborso settimanale Bonus esclusivo 250€ PlayBonus Slot con codice Deposito minimo 20€ Metodi esclusi Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica Validità Fino al 9 agosto 2026 Termini e Condizioni Solo nuovi utenti +18

Invio documento d'identità obbligatorio

✔ Fornito e verificato da GOAL

Bonus benvenuto casinò: fino a 5.050€ + 250€ extra

I nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta sul sito del bookmaker italiano (solo maggiorenni) e decidono di aderire alla promo casinò potranno ottenere un bonus complessivo fino a 5.050€. L'offerta per il casinò prevede:

Real Bonus: 10% del primo deposito fino a 50€ (esclusivamente sui giochi IGT)

Play Bonus: 100% del primo deposito fino a 5.000€ (sulle slot Inspired)

250€ in Play Bonus Slot extra inserendo il codice GOLD***

Per ottenere il bonus casinò come visto occorre aprire un conto di gioco con il codice promo Goldbet dedicato ed effettuare un versamento qualificante. Il deposito minimo richiesto è di 20€ entro 7 giorni dalla registrazione (esclusi Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica). L'offerta è valida dalle 10:00 del 20 luglio alle 23:59 del 9 agosto 2026.

⭐ Goldbet Bonus Casino Dettagli offerta Codice promozionale Goldbet GOLDC** Real Bonus 10% del deposito fino a 50€ (giochi IGT) Play Bonus 100% del deposito fino a 5.000€ (slot Inspired) Bonus esclusivo 250€ in Play Bonus con codice Deposito minimo 20€ Metodi esclusi Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica Validità Dal 20 luglio al 9 agosto 2026 Termini e condizioni Solo nuovi utenti +18

Validazione documento obbligatoria

✔ Fornito e verificato da GOAL

Come aprire un conto di gioco su goldbet.it

Un'offerta di benvenuto esclusiva è disponibile per i nuovi utenti che in sede di registrazione inseriscono lo specifico codice promozionale Goldbet menzionato in questo articolo. Ecco qui una guida passo per passo su come aprire un conto di gioco:

Compilare il modulo di registrazione Goldbet inserendo i dati richiesti e creando nome utente e password

Accettare il contratto di gioco e cliccare su "Continua";

Inviare una copia del documento stesso a fine della verifica ai sensi di legge da parte del bookmaker;

Digitare il codice promozionale Goldbet nel campo apposito per attivare il bonus esclusivo e l'extra in PlayBonus Slot;

Concludere la registrazione e diventare eleggibili per l'offerta di benvenuto.

Goldbet a confronto con altri bookmaker ADM

Per una scelta informata nel mondo delle scommesse, è utile esaminare attentamente le differenze tra gli operatori. Un confronto tra Goldbet, Lottomatica e SNAI permette di valutare le caratteristiche principali, come i payout, il numero di sport e le promozioni disponibili.

Info Goldbet Lottomatica SNAI ✅ Licenza 16009 16010 16032 📺 Live Streaming Sì Sì Sì ⚽ Sport disponibili 24 24 24 ⭐ Payout 94,42% 94,42% 93,97% 🎲 Casino Slots/Giochi 3200+ 3100+ 5400+ 🔖 Promo disponibili 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte

Ulteriori codici promozionali

Oltre alla presente guida al codice promozionale Goldbet esclusivo, i lettori possono consultare le nostre guide all'utilizzo e funzionamento dei seguenti codici

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice Goldbet?

A mio avviso, i giocatori non avranno grossi problemi a godere delle iniziative promosse da Goldbet attraverso l'utilizzo del codice promo, facilmente selezionabile e inseribile durante il form di registrazione. È bene però fare attenzione tra codice promo e codice affiliazione, differenza comunque rimarcata dallo stesso operatore al momento della scelta tra le due opzioni.

Cosa contraddistingue Goldbet da altri del mercato del betting?

Degno di nota, secondo me, è il programma fedeltà Gold Club che consente agli utenti di accumulare punti attraverso le giocate, spendibili in vantaggi come bonus e ricompense. Molto fornita è la sezione dedicata ai giochi di carte, dove è possibile trovare praticamente tutti i giochi più conosciuti e amati dal grande pubblico.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

Nella mia esperienza non ho riscontrato problemi in merito alla fruizione del codice Goldbet ma, piuttosto, mi concentrerei sui requisiti di rigioco relativi al bonus casinò, un po' elevati per i miei gusti (richiedono ad esempio un playthrough di 40 volte per il Play Bonus). Sarebbe stato preferibile ridurli in modo da aumentare le chance di trasformazione del saldo bonus in saldo reale.

+ Qual è il codice promozionale Goldbet? Il codice promozionale Goldbet attivo è GBD*** e serve per attivare il bonus esclusivo per le scommesse consistente in fino a 2.150€ + 250€ extra in PlayBonus slot. Il codice per il bonus casinò è GOL*** e attiva l'offerta fino a 5.050€ complessivi. + Dove va inserito il codice promozionale GoldBet? Per partecipare all'offerta di benvenuto esclusiva e riscattare il welcome bonus, bisogna inserire durante il procedimento di registrazione il codice promo Goldbet nell'apposito campo. Ulteriori codici promo potrebbero essere richiesti laddove l'operatore lanciasse altre promozioni al di là di quelle di benvenuto. Per saperne di più su eventuali iniziative è possibile consultare la sezione "Bonus" nella pagina ufficiale Goldbet. + Dove si verifica il saldo bonus legato a codici promo GoldBet? Il saldo bonus Goldbet derivato da una promo, è visibile all'interno dell'area personale dell'utente. Sarà dunque sufficiente effettuare l'accesso alla propria area personale e cliccare su "Bonus" per il dettaglio sul saldo. + Goldbet offre un bonus senza deposito? Al momento non risultano attive promozioni completamente senza deposito sulla piattaforma, ma sono previsti Real Bonus e Play Bonus legati al primo deposito qualificante e all'utilizzo dei codici dedicati. + Posso registrarmi con CIE su Goldbet.it? Al momento l'unico metodo di registrazione presente sul sito del bookmaker è l'iscrizione classica (manuale). In passato però l'operatore ha messo a disposizione la modalità CIE e SPID per aprire un conto, per cui questo strumento potrebbe essere reintegrato a breve.

+