Codice promozionale GoldBet 2023: tutto quello che c'è da sapere

In questo articolo i lettori potranno trovare tutte le informazioni su come utilizzare il codice promozionale Goldbet ed i bonus benvenuto attivi.

Nell'ambito del gioco legale in Italia, GoldBet è un brand noto che propone ai suoi iscritti una piattaforma dedicata alle scommesse sportive e un casinò online. Al momento dell’iscrizione, molti bookmaker AAMS chiedono all’utente di inserire codici promozionali per ricevere bonus di benvenuto e offerte speciali. In questo articolo, si parlerà codice promozionale GoldBet per capire precisamente di cosa si tratta.

Codice promozionale Goldbet: che cos’è?

GoldBet opera in Italia con la Concessione GAD n° 15226 assegnata a GBO Italy S.p.A dall'ADM (ex AAMS) Questo sito non richiede alcun codice promozionale per ottenere i suoi bonus di benvenuto. Questo significa che, chi desidera ricevere il welcome bonus, non dovrà inserire alcuna formula speciale formata da caratteri e numeri (definizione di codice promo) su Goldbet.

Fatta questa precisazione, vale la pena sottolineare che questo sito di scommesse sicuro propone un'offerta di benvenuto esclusiva per tutti coloro che si registrano alla piattaforma di gioco ADM attraverso il link presente su questa pagina. L'offerta speciale include un bonus scommesse fino a 530 €, più un ulteriore bonus di 5 € sugli sport virtuali e verrà spiegata nel dettaglio nei paragrafi successivi.

Come si usa il codice promo GoldBet per ricevere il welcome bonus sulle scommesse sportive?

Nonostante non sia previsto un codice promozionale Goldbet specifico, è disponibile un'offerta di benvenuto esclusiva a cui si può partecipare seguendo le seguenti istruzioni:

Accedere al sito ufficiale dell'operatore attraverso il link di affiliazione presente in questa pagina; Una volta aperta la pagina, nella fascia superiore, cliccare sul pulsante "Registrati" in giallo; Inserire le informazioni necessarie all’interno del modulo di registrazione a Goldbet (step denominato "Dati Accesso") tra cui nome utente e password. Fatto questo, sarà necessario accettare il contratto di gioco e procedere cliccando su "Continua"; Immettere tutti i "Dati Personali" necessari nei campi appropriati, e una volta completato il modulo, cliccare sul successivo pulsante "Continua"; Fornire le informazioni richieste nella sezione "Il Tuo Documento", inserendo i dettagli di un documento d'identità valido. Successivamente, inviare una copia del documento stesso per il controllo a norma di legge da parte del bookmaker e procedere come fatto precedentemente; Selezionare il bonus sport da 25 € + 505 € offerto da GoldBet nella pagina "Selezione Bonus" e confermare la selezione per concludere la registrazione e diventare eleggibili per l'offerta di benvenuto (non bisogna inserire alcun codice promozionale Goldbet).

Bonus benvenuto scommesse Goldbet

Goldbet è un sito di scommesse legale presente in Italia con regolare licenza ADM. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto gioco sul portale hanno la possibilità di ottenere un bonus benvenuto scommesse esclusivo utilizzando il link presente in questa pagina.

Per aderire all’offerta di benvenuto esclusiva, non bisogna inserire un codice promozionale Goldbet. Completando la registrazione secondo le istruzioni fornite più in alto, sarà possibile aderire alla promozione che è così composta:

un bonus immediato di 25 € dopo la prima ricarica

un bonus di benvenuto fino a 505 € per le scommesse sportive

un Bonus Virtual da 5 €

Tipo di bonus Dettagli Bonus di benvenuto per le scommesse Caratterizzato da un bonus massimo di 500€, che corrisponde al 100% del primo deposito (fino a 500 €). Bonus di benvenuto GoldBet Valore massimo 25 €, pari al 50% del primo deposito. Bonus Virtual Fornisce un bonus di 5 € utilizzabile sugli Sport virtuali, accreditato automaticamente con un primo deposito di almeno 20€.

Come visto il bonus Goldbet di benvenuto si articola essenzialmente in tre parti. Ciò che accomuna ogni singola tranche dell'iniziativa è la necessità, oltre a registrarsi ovviamente, di effettuare un deposito qualificante.

Ricordiamo che la registrazione sui siti scommesse online è consentita solo ed esclusivamente ai giocatori maggiorenni e residenti in Italia. Per usufruire della promo welcome occorre essere nuovi utenti e esser già titolari di un account sul sito dell'operatore.

Come riscattare il bonus scommesse di benvenuto GoldBet

Come ottenere il bonus benvenuto Goldbet? Sebbene accennato già precedentemente quale sia il procedimento di adesione all'iniziativa, ora si entrerà maggiormente nel dettaglio dell'offerta. Bisogna sottolineare che:

la procedura descritta qui di seguito fa riferimento a un welcome bonus sport Goldbet disponibile solo agli utenti che arrivano sul sito tramite il link presente in questa pagina e completano la registrazione.

Per ottenere questo bonus benvenuto scommesse il codice promozionale Goldbet non è necessario.

Ecco la procedura da seguire passo per passo per ricevere un bonus del valore massimo complessivo pari a 535€:

Completare la registrazione t come precisato nei paragrafi precedenti. Non bisogna inserire alcun codice promozionale GoldBet: sarà sufficiente selezionare il Bonus di Benvenuto Sport; Inviare un documento di identità per completare la convalida del Conto di Gioco GoldBet entro 30 giorni dalla registrazione; Effettuare la prima ricarica (di almeno 50 €) entro 7 giorni dalla creazione dell’account di gioco; Verificare che il primo bonus venga accreditato correttamente (50% del primo deposito fino a un massimo di 25 €); Il primo Bonus di 25 € può essere utilizzato in schedine con scommesse multiple contenenti almeno 7 selezioni e con una quota totale pari ad almeno 30; Per ottenere la seconda parte del bonus, fino a un massimo di 505 €, è necessario raggiungere un volume di scommesse pari almeno a 6 volte il primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione, effettuando scommesse in tripla (multiple con almeno 3 selezioni) con una quota minima di 1.50 per evento (nel caso in cui venga rimborsata una delle selezioni di una multipla in corso, la giocata non sarà considerata qualificante); Il secondo Bonus Sport GoldBet può essere accreditato fino a un massimo di 505 € e utilizzato in scommesse multiple con almeno 4 selezioni e una quota minima totale di 2.50. Il bonus verrà accreditato su base settimanale (ogni mercoledì). Per quanto riguarda il Bonus Virtual di 5€, verrà accreditato automaticamente al momento del primo deposito, ed è utilizzabile solo nella relativa sezione, raggiungibile tramite la barra di navigazione principale.

Come funziona il codice promozionale Goldbet

Come visto precedentemente, non occorre digitare alcun codice promozionale Goldbet per aderire all'iniziativa riservata ai nuovi clienti. Tuttavia l'operatore potrebbe prevedere l'utilizzo di un codice promo Goldbet in occasione di promozioni speciali o esclusive. In tal caso basterà digitarlo nel campo apposito nel modulo di registrazione per fruirne.

Metodi di pagamento GoldBet

Per partecipare correttamente alla promozione esclusiva con bonus sport il codice promozionale Goldbet non è necessario. Bisogna però effettuare almeno un deposito qualificante per rispettare le altre condizioni.

Gli utenti iscritti al sito possono optare per uno dei metodi elencati in questa tabella.

Metodo di pagamento Commissione Tempo di accredito Importo Min/Max Carta di credito/debito Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Apple Pay Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Postepay Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € PayPal Nessuna Immediato 10€ - 1.000€ Muchbetter Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Skrill Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Neteller Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Rapid Transfer Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Paysafecard Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Bonifico Bancario Variabile (dipende dalla banca) 2-3 giorni lavorativi 5 € - 100.000 € MyBank Variabile (dipende dalla banca) Immediato 10 € - 10.000 €

Goldbet a confronto con altri siti scommesse online

Codice promo Goldbet - FAQ

Dove e quando si utilizza il codice promozionale GoldBet?

Non è necessario utilizzare alcun codice promo GoldBet per riscattare il bonus sportivo di benvenuto. Potrebbero servire altri codici promo per offerte esclusive qualora attive sul portale dell'operatore. Si consiglia di consultare sempre termini e condizioni ufficiali.

Dove si può verificare il saldo bonus legato a codici promo GoldBet?

Qualora si abbia aderito ad un'offerta promozionale, sia essa legata o no a dei codici, sarà possibile tenere sotto controllo il saldo bonus maturato all'interno della propria area personale. Dopo aver effettuato il login, aprendo l’area personale e cliccando su “Bonus”.

Ci sono altri codici promozionali GoldBet?

Al momento non è disponibile alcun codice promozionale Goldbet per aderire ad iniziative speciali sul sito dell'operatore. Cliccando sui collegamenti in questa pagina, però, è possibile aderire ad un'offerta speciale dedicata ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma tramite il link.