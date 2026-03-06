Goal.com
Live
Champions League
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoLiverpool
Michael Baldoin

Dove vedere Galatasaray-Liverpool martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Galatasaray e Liverpool si affrontano nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni sul match, dalle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

La Champions League entra sempre più nel vivo con l’inizio degli ottavi di finale.

Ad aprire questa fase del torneo sarà la sfida tra Galatasaray e Liverpool, che si affronteranno in Turchia nella gara d’andata.

La formazione guidata da Okan Buruk, dopo aver eliminato la Juventus nel turno precedente, non vuole fermarsi e proverà a compiere un’altra impresa contro i Reds allenati da Arne Slot, squadra che in questa stagione sta incontrando diverse difficoltà in Premier League.

Come guardare Galatasaray-Liverpool in diretta? Canale TV e diretta streaming

Champions League
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Galatasaray-Liverpool si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara del marcoledì).

Per guardare Galatasaray-Liverpool live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno) e 251 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Galatasaray-Liverpool con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Galatasaray-Liverpool: ora di inizio

crest
Champions League - Fase finali
Rams Global Stadyumu

Galatasaray-Liverpool di Champions League, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si gioca martedì 10 marzo alle ore 18:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Galatasaray - Liverpool

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Buruk

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

Le probabili formazioni di Galatasaray-Liverpool

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Yunus Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. All. Slot.

Forma

GAL
-Forma

Goal segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

LIV
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

GAL

Ultime 5 partite

LIV

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

10

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
