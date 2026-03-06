Dove vedere Galatasaray-Liverpool martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Champions League entra sempre più nel vivo con l’inizio degli ottavi di finale.

Ad aprire questa fase del torneo sarà la sfida tra Galatasaray e Liverpool, che si affronteranno in Turchia nella gara d’andata.

La formazione guidata da Okan Buruk, dopo aver eliminato la Juventus nel turno precedente, non vuole fermarsi e proverà a compiere un’altra impresa contro i Reds allenati da Arne Slot, squadra che in questa stagione sta incontrando diverse difficoltà in Premier League.

Come guardare Galatasaray-Liverpool in diretta? Canale TV e diretta streaming

Galatasaray-Liverpool si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara del marcoledì).

Per guardare Galatasaray-Liverpool live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno) e 251 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN

Galatasaray-Liverpool: ora di inizio

Champions League - Fase finali Rams Global Stadyumu

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Galatasaray-Liverpool con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Galatasaray-Liverpool di Champions League, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si gioca martedì 10 marzo alle ore 18:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Galatasaray - Liverpool Probabile formazione Panchina Allenatore O. Buruk Probabile formazione Panchina Allenatore A. Slot

Le probabili formazioni di Galatasaray-Liverpool

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Yunus Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. All. Slot.

Forma

Partite tra le due squadre