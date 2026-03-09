Probabili formazioni PSG-Chelsea: chi gioca titolare e le ultime su Joao Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Palmer e Joao Pedro

La Champions League torna a illuminare le notti del calcio europeo: uno degli ottavi di finale più attesi è quello tra il PSG e il Chelsea.

I campioni d'Europa si sono qualificati tramite il playoff contro il Monaco, battuto al 'Louis II' prima del 2-2 andato in scena a Parigi nella sfida di ritorno. I londinesi hanno evitato il turno intermedio in virtù del sesto posto nella League Phase che ha garantito gli ottavi diretti.

Sarà una riedizione della finalissima dell'ultimo Mondiale per Club: negli Stati Uniti fu la squadra allora allenata da Enzo Maresca ad avere la meglio un perentorio 3-0.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere sulle formazioni di PSG-Chelsea.