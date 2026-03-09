Goal.com
Joao Neves PSG 2025-26Getty
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni PSG-Chelsea: chi gioca titolare e le ultime su Joao Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Palmer e Joao Pedro

Le scelte di formazione di Luis Enrique e Rosenior per l'andata degli ottavi di Champions League tra PSG e Chelsea.

La Champions League torna a illuminare le notti del calcio europeo: uno degli ottavi di finale più attesi è quello tra il PSG e il Chelsea.

I campioni d'Europa si sono qualificati tramite il playoff contro il Monaco, battuto al 'Louis II' prima del 2-2 andato in scena a Parigi nella sfida di ritorno. I londinesi hanno evitato il turno intermedio in virtù del sesto posto nella League Phase che ha garantito gli ottavi diretti.

Sarà una riedizione della finalissima dell'ultimo Mondiale per Club: negli Stati Uniti fu la squadra allora allenata da Enzo Maresca ad avere la meglio un perentorio 3-0.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere sulle formazioni di PSG-Chelsea.

  • PROBABILE FORMAZIONE PSG

    Buone notizie per Luis Enrique che dovrebbe ritrovare Joao Neves, reduce da un problema fisico: portoghese verso una maglia da titolare nella mediana parigina. Dembélé punto di riferimento centrale dell'attacco, completato da Doué e dall'ex Napoli Kvaratskhelia.

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

  • PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA

    Modulo speculare per gli inglesi: Palmer e Garnacho ai lati di Joao Pedro nel trio d'attacco. Caicedo perno centrale della zona nevralgica, tra i pali toccherà a Sanchez.

    CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Rosenior.

  • DOVE VEDERE PSG-CHELSEA IN TV E STREAMING

    PSG-Chelsea si potrà vedere su Sky a questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (252).

    Visione disponibile anche in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre.

    Agli abbonati Sky è riservato il servizio streaming Sky Go, mentre l'altra opzione è offerta dal 'Pass Sport' di NOW.

  • QUANDO SI GIOCA IL RITORNO TRA PSG E CHELSEA

    Il secondo atto dell'ottavo di finale tra PSG e Chelsea andrà in scena a 'Stamford Bridge' in quel di Londra, sede dei 'Blues'.

    Appuntamento per martedì 17 marzo alle ore 21:00: in palio un posto tra le migliori otto della Champions League.

0