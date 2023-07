Tutti i chiarimenti sull'uso del codice promozionale snai, sui passaggi per registrarsi e partecipare ai bonus di benvenuto.

Questo articolo fornisce tutte le informazioni sull'utilizzo del codice promozionale Snai e sulle offerte associate. Qui vengono illustrati i passaggi necessari per la creazione di un conto di gioco, i termini e le condizioni delle promozioni attive al momento (con o senza codice), sulla piattaforma di gioco sicura e autorizzata dall'AAMS (con concessione n° 15215 ADM). Verranno forniti ulteriori dettagli su come iscriversi e convalidare l’account di gioco.

Codice promozionale SNAI: cos’è?

Il codice promozione Snai è un codice alfanumerico che può essere utilizzato durante la procedura di registrazione sul sito del gestore. Sebbene l'utilizzo del codice non sia obbligatorio, è uno degli elementi fondamentali e qualificanti per ricevere l’offerta di benvenuto Sport con bonus scommesse di SNAI.

In questo articolo verrà fatto riferimento esclusivo al codice promo per il welcome bonus sport che solitamente, inizia per BB. Qualora l’utente fosse interessato agli altri codici promozionali SNAI per accedere alle altre offerte di benvenuto, può visitare il sito ufficiale e visionare tutte le promo in corso e i relativi codici promo associati.

Dove si inserisce il codice promozione SNAI?

Il codice promozionale Snai per l’offerta benvenuto “Sport” di Snai va inserito nell’apposito campo durante la registrazione. Anche se è disponibile un campo simile nella pagina di pagamento, si tratta di un’opzione riservata a offerte esclusive per ricariche o cashback.

Questo significa che l’offerta di benvenuto non è esclusiva, è aperta a tutti e chiede all’utente di inserire il codice promozione SNAI durante l’iscrizione (o registrazione) al sito ufficiale. Eventuali altri codici potranno essere inviati tramite e-Mail o altri canali di marketing da parte dello staff del bookmaker, in relazione a offerte esclusive, ricorrenti o di altro tipo.

Come utilizzare il codice promozione SNAI ed effettuare la registrazione

Per effettuare l'iscrizione a Snai è possibile seguire due procedure distinte. A seconda della scelta, sarà necessario o meno, procedere anche alla convalida dell’account tramite invio di una copia del documento di identità.

Di seguito, un elenco sintetico dei passaggi per iscriversi a SNAI e usare il codice promozionale

Registrazione Snai con SPID

Avviare la procedura di registrazione, cliccando sul relativo pulsante “Entra con SPID”. Selezionare il servizio di identificazione parte del Sistema Pubblico di Identità Digitale dal menù a tendina. Il modulo verrà compilato automaticamente, prendendo le info da quelle fornite all’amministrazione pubblica. Cliccare sul banner scommesse per inserire automaticamente il codice snai oppure digitarlo manualmente Sarà così possibile partecipare all'offerta che prevede un bonus di 15€ più il bonus sport Snai di benvenuto descritto più in basso, senza necessità di inviare un documento.

Registrazione SNAI senza SPID

Cliccare sul pulsante arancione “Vai alla registrazione classica” Inserire manualmente i dati anagrafici richiesti. Completare la procedura di registrazione, che dovrebbe richiedere circa 5 minuti, fornendo anche i riferimenti di un documento di identità valido. Inviare la copia del documento fornito per la convalida dell’account. Inserire il codice promozionale snai nel relativo campo, oppure cliccare sul banner scommesse (o quello relativo alle altre offerte di benvenuto) per compilarlo automaticamente e fornire tutti i consensi necessari alla creazione del conto di gioco Snai.

In entrambi i casi:

Durante la registrazione, è necessario inserire il codice promozionale Snai per ricevere il bonus di benvenuto per le scommesse sportive oppure selezionare il banner relativo all’offerta per compilare automaticamente il bonus.

L'uso del codice è facoltativo, ma nel caso in cui non venisse inserito al momento della registrazione a Snai, non si avrà diritto a ricevere il bonus Sport.

Alla fine della procedura di registrazione, potrebbe essere richiesta la conferma dell’email, cliccando sul link inviato all’indirizzo fornito durante la registrazione a Snai.

Bonus di benvenuto per le scommesse sportive di SNAI

Il codice promozionale Snai fornito in questa pagina è collegato esclusivamente al welcome bonus per le scommesse sportive.

Per usufruire dell'offerta di benvenuto di Snai con bonus scommesse, è necessario seguire questi passaggi:

Registrarsi su Snai, optando fra una delle due procedure elencate sopra, e inserire il codice promozionale che inizia per “BB” nell’apposito campo durante la registrazione. Convalidare il proprio documento di identità, qualora si opti per l’iscrizione senza SPID, per ricevere un Bonus Registrazione del valore di 15€. Effettuare il primo deposito per attivare il Bonus Gold, che può raggiungere fino a 300€ in base all'importo depositato.

In sintesi, l'offerta di benvenuto di Snai ha un valore massimo teorico di 315€, come illustrato nella tabella seguente:

Offerta Descrizione Codice promozionale Bonus Registrazione 15€ assegnati alla convalida del documento (automatico in caso di iscrizione a SNAI con SPID) necessario Bonus sport Gold sul primo deposito 100% del primo deposito fino a 100€, e 50% dell'importo che eccede i 100€ fino a 200€ necessario

Per maggiori dettagli sulle offerte e i bonus di Snai, è possibile consultare i T&C in formato integrale sul sito ufficiale Snai.it.

Cosa succede se non inserisco il codice promozione SNAI?

Il codice promozionale Snai, noto anche come codice promozione Snai, non è un requisito necessario per l’iscrizione. In altri termini, è possibile registrarsi a Snai senza inserire alcun codice o coupon. Tuttavia, nel caso in cui non si inserisca il codice che inizia per “BB” non sarà possibile usufruire della promozione di benvenuto dedicata alle scommesse sportive.

Snai mette a disposizione degli utenti diversi codici promozionali. Visto il loro utilizzo “una tantum”, non sono cumulabili. L’utente dovrà scegliere con attenzione se utilizzarlo e quale scegliere al momento della registrazione, a seconda delle proprie preferenze.

Codici promozionali per bonus ricarica Snai e promo ricorrenti

Oltre al codice promozione Snai protagonista di questo articolo, il noto concessionario autorizzato dall’ADM propone agli utenti già iscritti diverse promozioni e bonus ricarica che possono richiedere, fra le altre cose, anche l’inserimento nella pagina di pagamento di un codice inviato via email.

Metodi di pagamento Snai

Per ricevere la seconda e terza parte del bonus di benvenuto sport di Snai non è sufficiente inserire il codice promo. Bisogna essersi iscritti e completare una ricarica con denaro vero sul conto di gioco per ricevere due ulteriori bonus scommesse.

Tutti i metodi elencati e disponibili sulla piattaforma, sono considerati qualificanti ai fini del welcome bonus sport. Ecco la lista completa:

Subito dopo l'attivazione del Conto di Gioco, cliccando su Ricarica, si potrà selezionare la modalità di deposito, tra queste ci sono:

Carta di credito o prepagata;

Postepay;

PayPal;

Skrill;

Neteller;

Ricarica SNAI card;

Ricarica Snai Pay;

Bonifico.

Il bonus di benvenuto, e qualsiasi altro saldo bonus SNAI, non è direttamente prelevabile. A seconda di quanto specificato nei T&C, sarà necessario completare i requisiti di puntata per trasformare il bonus in saldo prelevabile.

Completato questo step, sarà possibile effettuare il prelievo da SNAI, selezionando un metodo di pagamento già usato per almeno una ricarica, nel rispetto della normativa antiriciclaggio a cui devono uniformarsi tutti i siti di scommesse legali in Italia autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Snai a confronto con altri siti scommesse online

Codice promozionale Snai - FAQ

Si possono usare più codici promozionali Snai e sfruttare tutte le offerte di benvenuto?

No, per ogni account è consentito l'utilizzo di un solo codice promozione Snai. Questo perché le offerte di benvenuto offerte da Snai non sono cumulabili.

Dove si può trovare il codice promozionale Snai?

Cliccando sul pulsante più in alto presente in questo articolo, sarà possibile scoprire, copiare e incollare il codice promozione per l’offerta di benvenuto sport di Snai

Nella pagina per i depositi, c’è un campo dove è possibile inserire il codice promozionale Snai?

Sì, è presente un campo per l'inserimento del codice promozionale Snai durante la fase di deposito. Tuttavia, questo campo non è collegato all'offerta di benvenuto. Potrebbe essere utilizzato per offerte esclusive.