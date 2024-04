Quote maggiorate oggi e superquote dei siti scommesse

Confronto delle migliori quote maggiorate di oggi su Calcio ed altri eventi sportivi: tutte le superquote dei siti di scommesse online.

Quote maggiorate oggi offerte dai siti scommesse

Nel resto dell’articolo verrà fornita una carrellata delle migliori quote maggiorate, oltre a tante informazioni sul loro funzionamento e le modalità di utilizzo di questa particolare tipologia di bonus scommesse.

Ci sono quote maggiorate oggi? Questa è la domanda che si pongono centinaia di migliaia di scommettitori italiani alla ricerca di bonus e offerte. Attraverso un’analisi attenta del settore del gioco d’azzardo legale del Paese, è possibile identificare in tempo le migliori promozioni che prevedono quote maggiorate, scoprendo quali sono i siti che propongono quote maggiorate.

Quote maggiorate: cosa sono?

La definizione di quota maggiorata non è complicata: si tratta di un bonus scommesse che prevede un aumento di una o più quote legate a uno specifico esito. Tale aumento determina un vantaggio matematico agli utenti, in altri termini è un bonus scommesse se offre qualcosa di più rispetto alle condizioni standard di mercato.

A seconda dei casi e delle modalità applicative scelte dai vari bookmaker, le quote maggiorate possono differenziarsi fra loro, essendo limitate a certi eventi oppure su alcuni tipi di puntata.

La differenza fra una quota maggiorata e una quota standard è prima di tutto quantitativa. Ad esempio, potrebbe essere proposta la vittoria della Juventus sull’Inter a quota 3.50, a fronte di un valore di mercato pari a 2.50.

L’effettivo accredito del bonus quota maggiorata può variare, traducendosi in una vittoria immediata che include anche la maggiorazione della quota, oppure in un importo bonus pari al sovrapprezzo della quota.

Quote maggiorate: funzionamento ed esempi pratici

Dal punto di vista della meccanica, le quote maggiorate si basano su un aumento artificiale della quotazione di un evento specifico rispetto alla normalità. Questo incremento rende la scommessa più allettante, spingendo i giocatori a puntare su quell'esito specifico, dato che il valore atteso è positivo (payout superiore al 100%), proprio grazie alla discrepanza fra quota corretta e quota maggiorata.

Nel mercato italiano, le quote maggiorate sono solitamente proposte durante eventi dalla grande risonanza mediatica, come i big match di calcio anticipati nel paragrafo precedente, tornei internazionali di tennis di primo piano in cui si prevede che un tennista italiano possa essere protagonista (come il caso di Jannik Sinner) o gran premi di Formula 1, dove l'attenzione mediatica e l'interesse del pubblico sono già molto alti.

I bookmaker selezionano questi eventi con l'obiettivo di alzare l'engagement e attirare nuovi clienti o spingere i giocatori già registrati a partecipare attivamente.

Esempi reali tratti dai bookmaker

Precisando che le quote maggiorate possono cambiare velocemente ed essere attive solo per un breve periodo, a fini informativi può essere utile considerare alcuni esempi concreti offerti nel corso degli ultimi mesi da bookmaker autorizzati in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quote maggiorate calcio

Prendendo in considerazione uno degli esempi più recenti forniti da bet365, si può vedere come venga declinata la quota maggiorata al calcio:

Champions League – Partita tra Real Madrid e Manchester City: è stata proposta una quota maggiorata per la vittoria del Real Madrid da 1.75 a 2.50. Questo tipo di promozione attira l’attenzione sia degli scommettitori abituali che di quelli occasionali, vista l’importanza del match e l’importo della maggiorazione.

Quote maggiorate tennis

Per quanto riguarda il tennis, i siti scommesse che offrono quote maggiorate con maggiore frequenza sono il già citato bet365, Netbet e William Hill. In particolare, quest’ultimo prevede quote maggiorate su tutti i principali tornei dei circuiti ATP e WTA.

Ad esempio, durante il torneo Australian Open, è stata proposta una quota maggiorata quasi per ogni partita di Jannik Sinner che è poi riuscito a imporsi in finale contro il russo Medvedev. I meccanismi sono simili a quelli visti in precedenza, se normalmente la quota per la vittoria è pari a 2.30, il bookmaker potrebbe proporre una quota maggiorata di 3.00 per attirare più giocate su quel particolare match.

Quote maggiorate Formula 1

Anche in questo caso, i siti scommesse più attivi dal lato delle quote maggiorate sono bet365 e William Hill. Nel caso di un gran premio di Formula 1, la maggiorazione potrebbe riguardare la vittoria di un pilota, come ad esempio Lewis Hamilton, e la quota proposta potrebbe salire da 1.80 a 2.20.

Vantaggi e svantaggi delle quote maggiorate

Le quote maggiorate sono promozioni che possono aumentare le vincite potenziali, ma portano con sé anche delle limitazioni e delle specifiche condizioni che possono influenzare la strategia di gioco.

Vantaggi

Aumento del ritorno : il principale vantaggio delle quote maggiorate è che aumentano il ritorno potenziale di una scommessa senza aumentare il rischio. In termini matematici, il ritorno atteso è superiore, senza che incrementi al tempo stesso la volatilità. Ad esempio, se un giocatore scommette su una squadra con una quota standard di 2.00 e il bookmaker offre una quota maggiorata a 3.00, la vincita potenziale aumenta del 50% nel caso in cui la giocata risulti vincente.

: il principale vantaggio delle quote maggiorate è che aumentano il ritorno potenziale di una scommessa senza aumentare il rischio. In termini matematici, il ritorno atteso è superiore, senza che incrementi al tempo stesso la volatilità. Ad esempio, se un giocatore scommette su una squadra con una quota standard di 2.00 e il bookmaker offre una quota maggiorata a 3.00, la vincita potenziale aumenta del 50% nel caso in cui la giocata risulti vincente. Capacità attrattiva per i nuovi utenti : questi bonus sono spesso utilizzati come strumento promozionale per attrarre nuovi clienti. Offrendo quote significativamente più alte rispetto alla concorrenza, i bookmaker possono convincere i nuovi utenti a registrarsi e giocare.

: questi bonus sono spesso utilizzati come strumento promozionale per attrarre nuovi clienti. Offrendo quote significativamente più alte rispetto alla concorrenza, i bookmaker possono convincere i nuovi utenti a registrarsi e giocare. Marketing ed engagement : oltre ad attrarre nuovi giocatori, le quote maggiorate sono utilizzate come strumento di marketing per mantenere alto l'interesse degli utenti. Durante eventi sportivi di grande rilievo, come i mondiali di calcio o le finali di tennis, le quote maggiorate tendono ad aumentare, così da trainare l'engagement degli utenti.

: oltre ad attrarre nuovi giocatori, le quote maggiorate sono utilizzate come strumento di marketing per mantenere alto l'interesse degli utenti. Durante eventi sportivi di grande rilievo, come i mondiali di calcio o le finali di tennis, le quote maggiorate tendono ad aumentare, così da trainare l'engagement degli utenti. Linearità: rispetto ad altri bonus scommesse, le quote maggiorate tendono a concludersi in corrispondenza di uno specifico evento. Questa specificità li rende un bonus di breve durata e con T&C generalmente più semplici rispetto a promozioni di durata più lunga.

Svantaggi

Ambito di applicabilità : spesso, le quote maggiorate sono disponibili solo per specifici eventi o mercati selezionati dai bookmaker.

: spesso, le quote maggiorate sono disponibili solo per specifici eventi o mercati selezionati dai bookmaker. Requisiti di puntata : come tutti i bonus, anche le quote maggiorate possono prevedere condizioni e requisiti di scommessa che devono essere soddisfatti per poter trasformare il bonus in saldo reale. Molto spesso si tratta di limiti sulla puntata massima (ad esempio, alcuni bookmaker permettono una scommessa di massimo 10€ sulle sue quote maggiorate), maggiorazione disponibile solo su certi tipi di scommesse (come ad esempio scommesse multiple) o su alcuni mercati.

: come tutti i bonus, anche le quote maggiorate possono prevedere condizioni e requisiti di scommessa che devono essere soddisfatti per poter trasformare il bonus in saldo reale. Molto spesso si tratta di limiti sulla puntata massima (ad esempio, alcuni bookmaker permettono una scommessa di massimo 10€ sulle sue quote maggiorate), maggiorazione disponibile solo su certi tipi di scommesse (come ad esempio scommesse multiple) o su alcuni mercati. Disponibilità temporanea : le quote maggiorate sono spesso offerte solo per un breve periodo di tempo, generalmente durante lo svolgimento di specifici match di grandi eventi sportivi. Questo significa che i giocatori occasionali potrebbero essere tagliati fuori da questa opportunità, ad esempio perché non hanno tempo di scommettere in quel momento specifico.

: le quote maggiorate sono spesso offerte solo per un breve periodo di tempo, generalmente durante lo svolgimento di specifici match di grandi eventi sportivi. Questo significa che i giocatori occasionali potrebbero essere tagliati fuori da questa opportunità, ad esempio perché non hanno tempo di scommettere in quel momento specifico. Limitazioni e gubbing: per i bookmaker, i bonus e le quote maggiorate su larga scala possono avere un impatto negativo sul loro bilancio. Nel caso in cui tanti utenti sfruttino le quote maggiorate oggi o in un altro giorno, potrebbero verificarsi riduzioni su questo tipo di promozioni o vere e proprie limitazioni sugli account degli utenti, in particolar modo fra quelli che tendono a giocare solo in presenza di bonus scommesse.

Vantaggi Svantaggi Aumento del ROI Limitazioni sui mercati su cui si può usare i bonus Capacità attrattiva per i nuovi scommettitori Requisiti di scommessa Aumento dell’engagement e più liquidità sui mercati Disponibilità limitata nel tempo Promozione di eventi specifici Possibile impatto negativo sugli account degli utenti Semplicità dei T&C

Tipologie di quote maggiorate

Il mondo delle quote maggiorate è vasto e variegato, caratterizzato da diversi tipi di bonus a seconda delle scelte del singolo operatore. Queste promozioni possono essere particolarmente allettanti sia per i nuovi utenti che per i giocatori più esperti, ma, in ogni caso, è necessaria una piena comprensione dei termini e delle condizioni, affinché queste promozioni possano essere sfruttate in modo efficace.

Quote maggiorate su singoli eventi

Le quote maggiorate su eventi singoli sono tra le più comuni, fra i bookmaker legali in Italia. In estrema sintesi, prevedono l’incremento delle quote di un particolare evento sportivo, come una partita di calcio, un match di tennis, o una gara di Formula 1. Questo tipo di offerta è particolarmente attraente perché permette ai giocatori di concentrarsi su un singolo evento, con T&C generalmente più ridotti e il potenziale di un ritorno superiore sulla propria puntata.

Per capitalizzare al meglio queste offerte, gli scommettitori dovrebbero rimanere aggiornati sui bookmaker che offrono questo tipo di promozioni. L’ideale sarebbe seguire testate specializzate su questo argomento, oppure iscriversi su tutti i principali bookmaker e attivare le newsletter. In questo modo, si riceveranno comunicazioni sugli eventi per cui sono previste quote maggiorate, in tempo utile per agire.

Dopo essersi fatti un quadro della situazione, può essere utile mettere a confronto le quote offerte con quelle di altri bookmaker per assicurarsi che la quota maggiorata proposta sia veramente vantaggiosa. In generale, bisogna considerare almeno una maggiorazione del 25% per aspettarsi un EV (expected value) positivo sul medio - lungo termine.

Quote maggiorate su multiple

I bonus quota maggiorata applicati alle scommesse multiple seguono una meccanica leggermente diversa rispetto a quanto visto finora. Si tratta di promozioni spesso chiamate semplicemente “bonus multipla”, all’interno delle quali la quota viene maggiorata in modo progressivamente sempre più alto, al crescere del numero di selezioni.

Ad esempio, il bonus multipla offerto da William Hill si innesca a partire dalla quinta selezione inclusa nella scommessa, soglia alla quale è prevista una maggiorazione fissa della quota del 3%, purché tutte le selezioni abbiano una quota pari o superiore a 1.25 per evento. Con l’aumentare del numero delle selezioni, salirà anche il bonus: ad esempio, con 6 esiti, il bonus salirebbe al 6,09%. Questa progressione continua, aumentando in modo molto significativo il ritorno potenziale in caso di vincita, raggiungendo il 60,47% con 20 selezioni.

Al di là dell’aspetto ludico delle multiple, quando ci si interfaccia con queste offerte, è essenziale considerare il rischio implicito che deriva dall'accorpamento di più eventi in una singola schedina. Anche se la quota maggiorata è allettante, la probabilità complessiva di vincere su scommesse multiple è generalmente inferiore rispetto a quella su eventi singoli. Basta un solo pronostico errato affinché tutta la giocata venga considerata perdente.

Quote maggiorate di benvenuto

In questo caso, la promozione iniziale è riservata una tantum ai nuovi iscritti e prevede un potenziamento della quota. Bisogna leggere con attenzione i T&C per vedere il campo di applicazione del bonus, oltre che le modalità pratiche per l’attivazione del bonus.

Spesso, infatti, le quote maggiorate di benvenuto vanno attivate dall’utente direttamente in schedina, spuntando l'apposita casella. In casi come questo, bisogna poi essere al corrente dell’eventuale wagering. L’importo vinto dalla schedina con quota maggiorata potrebbe essere accreditato con saldo reale direttamente prelevabile oppure sotto forma di bonus, esclusivamente per la parte della vincita frutto della maggiorazione.

In questo secondo caso, sarà necessario puntare nuovamente il bonus, fino al soddisfacimento dei requisiti di puntata, per poter rendere prelevabili i fondi.

Quote maggiorate su vari eventi

Alcuni bookmaker offrono quote maggiorate su una serie di eventi correlati. Questo tipo di promozione può essere interessante durante grandi tornei o competizioni su più settimane, in cui gli eventi con quote maggiorate si susseguono in rapida successione.

In casi come questo, è importante valutare la correlazione tra gli eventi inclusi nella promozione. Gli utenti che vogliono applicare uno stile di gioco razionale, dovrebbero cercare promozioni che includano eventi con esiti abbastanza prevedibili, ad esempio sulla base di dati storici rilevanti.

Quote maggiorate flash

Le quote maggiorate possono essere messe a disposizione degli utenti per un periodo di pochi minuti o poche ore. Si tratta delle quote maggiorate, o potenziate, “flash”, che si possono trovare ad esempio sul bookmaker William Hill ed Eurobet.

Spesso, sono tanto vantaggiose quanto di breve durata: solo gli utenti molto attivi, che passano molto tempo sui siti di scommesse riescono a sfruttarle con frequenza.

In questo caso, il consiglio è effettuare l’accesso almeno una volta al giorno all’app di scommesse o al sito da PC, aprendo direttamente la pagina dedicata alle quote maggiorate per oggi. In questo modo si riducono gli sprechi di tempo ed è possibile verificare in pochi minuti se ci siano opportunità di proprio interesse.

Come attivare e usare le quote maggiorate

Non è facile rispondere in modo chiaro e netto a questa domanda, dato che le quote maggiorate sono bonus che possono cambiare forma e meccanica a seconda dei casi. In generale però, prevedono i seguenti step:

Registrazione e login : per prima cosa, è necessario avere un account attivo sul sito scommesse di un bookmaker che offre quote maggiorate. Dopo aver effettuato l’iscrizione e la convalida, bisogna accedere alla piattaforma, alla ricerca della sezione scommesse in cui sono elencate le quote maggiorate.

: per prima cosa, è necessario avere un account attivo sul sito scommesse di un bookmaker che offre quote maggiorate. Dopo aver effettuato l’iscrizione e la convalida, bisogna accedere alla piattaforma, alla ricerca della sezione scommesse in cui sono elencate le quote maggiorate. Lettura delle condizioni : prima di partecipare a una promo con quota maggiorata, bisogna leggere e comprendere i termini e le condizioni del bonus. I dettagli di maggiore interesse sono i requisiti di scommessa, l’ambito di applicazione ed eventuali limiti di puntata.

: prima di partecipare a una promo con quota maggiorata, bisogna leggere e comprendere i termini e le condizioni del bonus. I dettagli di maggiore interesse sono i requisiti di scommessa, l’ambito di applicazione ed eventuali limiti di puntata. Attivazione dell'offerta : in alcuni casi, le quote maggiorate devono essere attivate in modo preventivo dall’utente, con un semplice click su un pulsante di partecipazione o tramite l'inserimento di un codice promozionale.

: in alcuni casi, le quote maggiorate devono essere attivate in modo preventivo dall’utente, con un semplice click su un pulsante di partecipazione o tramite l'inserimento di un codice promozionale. Piazzare la scommessa: una volta attivata l'offerta, selezionare l'evento su cui è attiva la quota maggiorata, aggiungendola alla schedina, e inserire la cifra da scommettere. Nel caso di alcuni bookmaker, è importante verificare il limite massimo della puntata.

Consigli per sfruttare al massimo le quote maggiorate

Pianificazione : l’ideale sarebbe utilizzare le quote maggiorate solo su eventi su cui sono state effettuate delle ricerche o per cui è pronta una strategia ben definita.

: l’ideale sarebbe utilizzare le quote maggiorate solo su eventi su cui sono state effettuate delle ricerche o per cui è pronta una strategia ben definita. Confronto : paragonando le quote maggiorate offerte da diversi bookmaker si possono trovare le condizioni migliori, sfruttando la concorrenza fra gli operatori.

: paragonando le quote maggiorate offerte da diversi bookmaker si possono trovare le condizioni migliori, sfruttando la concorrenza fra gli operatori. Monitoraggio: seguire l’andamento dei match su cui si è piazzata la scommessa, ed eventualmente rigiocare l’importo bonus per completare il wagering. Tenendo traccia della propria attività di scommesse, è più semplice affinare le strategie per il futuro.

Cosa fare in caso di vincita

La gestione delle vincite ottenute tramite quote maggiorate può differire a seconda dei casi e delle condizioni specifiche legate a queste promozioni. In questo senso, bisogna essere consapevoli dei seguenti concetti:

Requisiti di rigioco : anche se non succede spesso, alcune promozioni con quote maggiorate possono prevedere anche requisiti di rollover, che richiedono che l'importo vinto venga scommesso un numero variabile di volte prima di poter essere prelevato.

: anche se non succede spesso, alcune promozioni con quote maggiorate possono prevedere anche requisiti di rollover, che richiedono che l'importo vinto venga scommesso un numero variabile di volte prima di poter essere prelevato. Limitazioni sui prelievi : alcune vincite ottenute con quote maggiorate potrebbero essere accreditate come bonus che devono essere utilizzati su altre scommesse prima che si trasformino in denaro prelevabile.

: alcune vincite ottenute con quote maggiorate potrebbero essere accreditate come bonus che devono essere utilizzati su altre scommesse prima che si trasformino in denaro prelevabile. Tempistiche: qualora sia previsto un termine di tempo per il soddisfacimento dei requisiti di rollover, l’utente dovrà programmare per tempo la propria attività.

Quote maggiorate oggi

Come si calcola il guadagno potenziale della quota maggiorata?

L’effettivo guadagno può dipendere dalla meccanica della quota maggiorata. Se non è previsto il rigioco del bonus, la schedina mostrerà la quota già potenziata e la vincita finale.

È previsto il cash out sulle quote maggiorate?

Dipende dalle politiche applicate dai singoli siti scommesse ma solitamente funzionalità extra come cash out parziale o totale non sono disponibili su quote maggiorate.

Ci sono differenze fra quote maggiorate, potenziate e premium?

Dipende dalle politiche applicate dai singoli operatori, dato che spesso questa terminologia può fare riferimento allo stesso tipo di bonus ma, in alcuni casi, per le quote potenziate la vincita extra viene accreditata sotto forma di bonus e non direttamente come saldo prelevabile.