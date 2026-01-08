Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Volti Nuovi Gennaio Serie A
Marco Trombetta

Fantacalcio 2025/2026, nuovi acquisti di gennaio: tutti i giocatori arrivati in Serie A, ruolo e consigli per l'asta di riparazione

Tutti i nuovi acquisti di gennaio delle squadre di Serie A dall'estero: ruoli, indice di titolarità e consigli per il Fantacalcio.

Pubblicità

Un'analisi dettagliata e completa su tutti i nuovi arrivi dal calciomercato di gennaio in Serie A.

Ruoli, indice di titolarità e cosa fare al Fantacalcio in vista dell'asta di riparazione.

Tutti i consigli e le informazioni utili su come gestire i volti nuovi.

  • PETAR RATKOV

    Squadra: Lazio

    Ruolo: Attaccante - 22 anni, 193 centimetri, è la classica punta forte fisicamente che al Salisburgo quest'anno stava definitivamente sbocciando con 9 reti in 17 partite. 

    Titolare o no? Di fatto è il sostituto di Castellanos in attacco. Da capire il feeling con Sarri, ma dovrebbe comunque giocare parecchio. All'asta ci si può scommettere come possibile rivelazione. 

    • Pubblicità

  • ISAAC

    Squadra: Verona

    Ruolo: Attaccante - 21enne punta centrale, è reduce da una stagione in Portogallo al Nacional (27 presenze e 3 goal) prima del ritorno all'Atletico Mineiro. Sogliano spera di aver fatto un altro colpo alla GIovane.

    Titolare o no? Lì davanti nel Verona sono tanti e difficilmente Isaac avrà minutaggio elevato. Lo vedremo spesso entrare dalla panchina, al fanta è un sesto slot da prendere a 1. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JUAN ARIZALA

    Squadra: Udinese

    Ruolo: Difensore - Talento colombiano classe 2005 preso per rinforzare la fascia sinistra in questo mercato di gennaio. Arriva dall'Independiente Medellin ed è reduce da un ottimo Mondiale Under 20, nel quale non ha saltato un minuto chiudendo al terzo posto. 

    Titolare o no? Alternativa come quinto a sinistra per Runjaic, sarà probabilmente più una pedina da sfruttare a gara in corso che dall'inizio. Colpo a 1 per l'asta. 

  • MANOR SOLOMON

    Squadra: Fiorentina

    Ruolo: Attaccante - Esterno rapido che punta l'uomo e vede la porta, nell'ultima stagione col Leeds in Championship è andato in doppia cifra di goal e assist. Può giocare sia a destra che a sinistra, un jolly offensivo interessante per la Fiorentina.

    Titolare o no? Per Vanoli può essere una risorsa, anche per spaccare le partite dalla panchina. Listato attaccante, è più un nome da leghe numerose come terzo-quarto slot. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NICLAS FULLKRUG

    Squadra: Milan

    Ruolo: Attaccante - Il 32enne tedesco è la nuova punta rossonera. Dopo due ottime stagioni in Bundesliga, tra Werder e Dortmund, e un grande impatto con la maglia della nazionale, ha frenato nettamente in termini di rendimento dopo il suo trasferimento al West Ham, con soli 3 goal segnati nell'ultima stagione. Al Milan cerca rilancio. 

    Titolare o no? Non sarà un titolare fisso al Milan, ma una risorsa per Allegri, specie in partite bloccate, perché di fatto rappresenta l'unica punta di ruolo in rosa. Al fanta non è una prima opzione, ma ci si può scommettere. 

0