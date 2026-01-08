Fantacalcio 2025/2026, nuovi acquisti di gennaio: tutti i giocatori arrivati in Serie A, ruolo e consigli per l'asta di riparazione

Squadra: Milan

Ruolo: Attaccante - Il 32enne tedesco è la nuova punta rossonera. Dopo due ottime stagioni in Bundesliga, tra Werder e Dortmund, e un grande impatto con la maglia della nazionale, ha frenato nettamente in termini di rendimento dopo il suo trasferimento al West Ham, con soli 3 goal segnati nell'ultima stagione. Al Milan cerca rilancio.

Titolare o no? Non sarà un titolare fisso al Milan, ma una risorsa per Allegri, specie in partite bloccate, perché di fatto rappresenta l'unica punta di ruolo in rosa. Al fanta non è una prima opzione, ma ci si può scommettere.