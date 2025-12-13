Golazo - Il boom di Kaio Jorge: tra bonifici ai compagni e aiuto psicologico, in Brasile è diventato re

Nemmeno le prime settimane al Cruzeiro sono facili. Tutt’altro. Non lo sono per la squadra tutta, che cambia immediatamente allenatore esonerando Fernando Diniz e affidandosi al portoghese Leonardo Jardim (ex Monaco). E non lo sono nemmeno per Kaio Jorge, che inizialmente fatica a ricambiare la fiducia che l’ambiente ha riposto in lui. Anche perché il titolare designato nell’attacco mineiro è l’ex interista Gabigol, appena arrivato dal Flamengo e teorica stella assoluta in una squadra di stelle.

Ma pian piano le gerarchie cambiano. Kaio Jorge inizia a collezionare minuti, gioca bene, segna. Il ginocchio sta bene, il fisico pure. La testa in un primo momento no, ma grazie all’aiuto di un professionista anche questo aspetto viene risolto.

"Sono sempre stato una persona determinata - dirà a settembre a Betfair - Quando sono arrivato al Cruzeiro, in un momento un po' turbolento per il club, non riuscendo a segnare quanto la squadra e i tifosi si aspettavano, e anche a causa del mio acquisto dalla Juventus, la cosa ha finito per pesare di più. Ma col tempo sono riuscito a mantenere la calma, ho fatto delle consulenze con uno psicologo che mi ha aiutato a rimettermi in carreggiata e a per non mollare".