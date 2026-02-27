Parlando nel suo miglior portoghese dopo una breve lezione ricevuta dal compagno di squadra Savinho, Haaland ha detto: "Dell, sei invitato a vedere una partita all'Etihad". Raggiante di gioia, Dell ha risposto: "Se mi inviti ci verrò sicuramente. Non vedo l'ora di vederti segnare tanti goal e imparare da te". Il ragazzo ha poi concluso imitando la famosa posa Lotus di Haaland.
In più di un modo, Dell ha già imparato molto da Haaland. Con il norvegese che si è affermato come l'attaccante più entusiasmante al mondo proprio mentre il brasiliano entrava nell'adolescenza, era naturale che fosse lui il giocatore a cui si ispirava.
E quando Dell ha iniziato a farsi un nome grazie al suo prolifico record di goal a livello giovanile, è stato subito paragonato al suo eroe, soprannominato "Haaland do Sertao" (Haaland del deserto), mentre Savinho lo ha presentato come "l'Haaland brasiliano".