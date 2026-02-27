Goal.com
Richard Martin

Dell, la risposta brasiliana a Erling Haaland: ha fatto faville ai Mondiali Under 17 e sogna di giocare nel Manchester City

Si dice che non si dovrebbe mai incontrare i propri eroi, ma il giovane prodigio brasiliano Dell probabilmente non sarebbe d'accordo. L'attaccante del Bahia e della Nazionale Under 17 brasiliana idolatra Erling Haaland fin da quando era bambino, quindi immaginate la sua emozione quando, un giorno durante l'allenamento, ha ricevuto un videomessaggio dal bomber del Manchester City.

Parlando nel suo miglior portoghese dopo una breve lezione ricevuta dal compagno di squadra Savinho, Haaland ha detto: "Dell, sei invitato a vedere una partita all'Etihad". Raggiante di gioia, Dell ha risposto: "Se mi inviti ci verrò sicuramente. Non vedo l'ora di vederti segnare tanti goal e imparare da te". Il ragazzo ha poi concluso imitando la famosa posa Lotus di Haaland.

In più di un modo, Dell ha già imparato molto da Haaland. Con il norvegese che si è affermato come l'attaccante più entusiasmante al mondo proprio mentre il brasiliano entrava nell'adolescenza, era naturale che fosse lui il giocatore a cui si ispirava.

E quando Dell ha iniziato a farsi un nome grazie al suo prolifico record di goal a livello giovanile, è stato subito paragonato al suo eroe, soprannominato "Haaland do Sertao" (Haaland del deserto), mentre Savinho lo ha presentato come "l'Haaland brasiliano".

  • GLI INIZI

    Dell, il cui nome completo è Wendeson Wanderley Santos de Melo, è nato a Estancia, nello stato di Sergipe, nel nord-est del Brasile, nel giugno 2008. Sergipe è uno degli stati più piccoli del Paese ed è noto per le sue vaste savane, motivo per cui Dell viene descritto come proveniente dalla "terra selvaggia".

    Con la squadra locale che milita nella Serie D brasiliana, il club più importante e vicino dove Dell poteva sviluppare il suo talento era il Bahia, squadra di punta del campionato nazionale e dove Dani Alves ha iniziato la sua carriera. Dell è entrato a far parte del Bahia nel 2020 e ha iniziato a lasciare il segno nel 2023 giocando nella squadra Under 17 nonostante avesse solo 14 anni, segnando 40 goal in 34 presenze. 

    È stato a questo punto che è stato paragonato per la prima volta a Haaland, che all'epoca stava vivendo la sua prima stagione al City, entrando nella storia della Premier League con il maggior numero di goal segnati in una singola stagione e vincendo il titolo inglese, la FA Cup e la Champions League.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    LA GRANDE CHANCE

    Le prodezze realizzative di Dell con il Bahia gli sono valse la convocazione nella nazionale brasiliana Under 17 per il Campionato Sudamericano 2025, dove ha segnato l'unico goal nella vittoria in semifinale contro il Cile e poi ha realizzato il rigore decisivo nella vittoria ai calci di rigore contro la Colombia, padrona di casa, in finale.

    Dopo aver conquistato il continente, ha puntato al successo iridato ai Mondiali U17 in Qatar a novembre, e ha mantenuto le aspettative. Dell ha iniziato segnando una doppietta da distanza ravvicinata nella vittoria per 7-0 contro l'Honduras, prima di salvare il Brasile contro lo Zambia segnando di testa e pareggiando per 1-1.

    Ha però dato il meglio di sé nei quarti di finale contro il Marocco: Dell ha portato in vantaggio il Brasile con un elegante tiro al volo dall'interno dell'area, poi, con il punteggio di 1-1 e i tempi supplementari alle porte, ha segnato il goal della vittoria al quinto minuto di recupero con un goal da vero attaccante, controllando la palla con il petto per aggirare il portiere e tirare nella porta sguarnita.

    Il Brasile è stato poi sconfitto in semifinale dal Portogallo ai calci di rigore e ha perso anche la finale per il terzo posto contro l'Austria ai calci di rigore. Ma Dell ha chiuso il torneo a testa alta, realizzando entrambi i suoi tentativi dal dischetto e finendo come terzo miglior marcatore del torneo.

  • COME STA ANDANDO AL BAHIA

    Da quando è tornato dal Qatar, Dell ha cercato di farsi strada nella prima squadra del Bahia. All'inizio del 2026 ha giocato nove partite nel campionato statale, segnando quattro volte - tra cui l'unico goal nella vittoria contro i rivali locali del Vitoria - e aiutando la squadra a conquistare il titolo.

    Successivamente ha collezionato due presenze come sostituto in Serie A, anche se non ha avuto l'impatto sperato, venendo espulso durante la seconda partita contro il Fluminense dopo soli nove minuti per aver colpito un difensore in faccia mentre contendeva un cross.

    Tuttavia, molte altre opportunità lo attendono da qui alla fine della stagione, con il Bahia che parteciperà anche alla Copa Libertadores nel 2026.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    I PUNTI DI FORZA PRINCIPALI

    I punti di forza di Dell sono la l'esplosività e la spietatezza sotto porta. Tutto ciò che vuole è mettere la palla in rete e non gli importa come farlo, segnando con il più semplice dei tap-in o anche deviando i tiri dei compagni, come ha fatto contro l'Honduras U17.

    Il mese scorso, l'allenatore del Bahia Rogerio Ceni ha descritto Dell come "un giocatore dotato di grande intensità fisica, un giocatore mobile", aggiungendo poi: "È molto dedito al lavoro, sta soddisfacendo le aspettative e avrà molte altre opportunità".

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Ceni ha ammesso che Dell non è un giocatore che attacca lo spazio, e se c'è una critica che si può muovere al suo stile di gioco è che tende ad appostarsi in attesa che gli si presentino occasioni favorevoli, piuttosto che prendersi la responsabilità di crearle.

  • Erling Haaland(C)Getty Images

    IL PROSSIMO... ERLING HAALAND?

    Dell ha accolto con favore i paragoni con Haaland, anche se è significativamente più basso dell'attaccante del City, che misura 193 cm, mentre lui arriva appena a 175 cm.

    "Haaland è il giocatore che ammiro di più", ha dichiarato a FIFA.com. "Ogni volta che posso, trovo il tempo per guardare le sue partite e i suoi video, osservando il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo. Studio il posizionamento e i suoi movimenti dentro e intorno all'area di rigore. Mi piace il soprannome perché è una persona che ammiro, ormai ci sono abituato".

    Parlando con ESPN Brasil durante la Coppa del Mondo U17, ha aggiunto: "Sono molto felice di ricevere questo soprannome. Haaland è fonte di ispirazione per molti. Penso che i miei movimenti siano simili ai suoi. Ho alcuni altri modelli di riferimento, ma oltre a Haaland, un attaccante che mi piace e che ho sempre seguito fin dai tempi delle giovanili è Marcos Leonardo (dell'Al-Hilal, n.d.r.), che proviene dal Santos. Mi piace guardarlo giocare".

    La statura minuta di Dell lo rende più simile nello stile ai centravanti argentini Sergio Aguero e Julian Alvarez, o al giovane brasiliano Endrick.

  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    IL FUTURO

    Dopo aver dimostrato il suo talento ai Mondiali Under 17, Dell deve affrontare la sfida più difficile per qualsiasi aspirante calciatore: il passaggio al calcio professionistico. Sebbene, come ogni giovane brasiliano, abbia in mente l'Europa, il diciassettenne deve sfruttare al massimo ogni opportunità che gli si presenta in Serie A e nella Libertadores per assicurarsi di essere pronto a cambiare continente.

    Non c'è dubbio, tuttavia, che una delle principali squadre europee sia la destinazione finale di Dell. È rappresentato dal super agente brasiliano Giuliano Bertolucci, che cura gli interessi di Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bruno Guimaraes e Matheus Cunha, tra molti altri.

    "Ogni giocatore sogna di giocare ad alti livelli in Europa", ha dichiarato a ESPN. "Io sogno di giocare per un club come il Manchester City, che per me è il miglior club al mondo. Ma credo che le cose accadranno in maniera naturale.

    Prima di allora, voglio giocare qui al Bahia, vincere titoli, diventare un idolo e poi continuare a farmi strada in Europa. Chissà, forse vincerò e diventerò un idolo anche al Manchester City?".

