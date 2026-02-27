Dell, il cui nome completo è Wendeson Wanderley Santos de Melo, è nato a Estancia, nello stato di Sergipe, nel nord-est del Brasile, nel giugno 2008. Sergipe è uno degli stati più piccoli del Paese ed è noto per le sue vaste savane, motivo per cui Dell viene descritto come proveniente dalla "terra selvaggia".

Con la squadra locale che milita nella Serie D brasiliana, il club più importante e vicino dove Dell poteva sviluppare il suo talento era il Bahia, squadra di punta del campionato nazionale e dove Dani Alves ha iniziato la sua carriera. Dell è entrato a far parte del Bahia nel 2020 e ha iniziato a lasciare il segno nel 2023 giocando nella squadra Under 17 nonostante avesse solo 14 anni, segnando 40 goal in 34 presenze.

È stato a questo punto che è stato paragonato per la prima volta a Haaland, che all'epoca stava vivendo la sua prima stagione al City, entrando nella storia della Premier League con il maggior numero di goal segnati in una singola stagione e vincendo il titolo inglese, la FA Cup e la Champions League.