Unpopular Opinion - I fischi a Bastoni ci stanno, la giusta conseguenza (questa) di un gesto antisportivo

Il caso Bastoni continua a essere più che mai vivo. Dopo Lecce, anche Como si schiera contro il difensore nerazzurro dopo la palese simulazione contro la Juventus.

Forse si sta esagerando? E perché? Si è esagerato ed è decisamente condannabile tutto l'odio scatenatosi sui social, sfociato addirittura in minacce ed insulti a Bastoni e alla sua famiglia.

Questa sì è una follia, questo è tutto quello che il calcio e in generale lo sport non dovrebbe rappresentare. Non voglio assolutamente alimentare questo o spingere la gente ad 'odiare' Bastoni. Non è questo il punto.

Ma di contro perché non dovrebbe essere fischiato? Fondamentalmente è la forma di protesta più civile che i tifosi possono mettere in scena allo stadio. E se vogliono esprimere il loro disappunto verso un gesto antisportivo, rimasto tra l'altro impunito, non vedo dove sia il problema. Questo ci sta, questo va bene. Tutto il resto è follia.