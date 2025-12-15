Hall of Fame vol. VIII - Nessuno come Roberto Carlos, unico e moderno: il terzino più forte della storia

A primo impatto potrebbe sembrare il classico attacco di nostalgia acuta e fastidiosa retorica, ma fateci caso: ogni grande campione o leggenda del passato ha avuto il suo fantomatico erede negli anni a seguire, perlomeno come caratteristiche.

Abbiamo assistito a piogge di 'nuovo questo' o 'nuovo quest'altro'. Paragoni a volte appropriati, altri decisamente meno. Ma mai abbiamo sentito parlare di 'nuovo Roberto Carlos'. Non c'è stato mai un giocatore che si è avvicinato minimamente a quello che è stato Roberto Carlos. E posso dirlo? Mai ci sarà.

Questo perché nella sua unicità non ha veramente eguali. Non è replicabile. Quando si dice ' ne nasce uno ogni 100 anni' è persino riduttivo. Ne nasce uno così, e basta. Non soltanto per caratteristiche tecniche, ma anche sotto l'aspetto fisico. 168 centimetri per 70 chili racchiusi in un'esplosività quasi soprannaturale. Una muscolatura clamorosa (pensate che i suoi quadricipiti misuravano 66 e 68 centimetri, una roba impressionante) a sostenere un corpo capace di correre i 100 metri in meno di 11 secondi sin da giovanissimo.

Un dono ricevuto praticamente da madre natura, non soltanto questione di allenamenti, che ai tempi non erano mirati e specifici come quelli di oggi, con l'ossessione galoppante per la fisicità e per l'atletismo dei giocatori, portati a volte sino allo stremo ad essere delle macchine capaci di reggere 70 partite a stagione.