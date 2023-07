In questa guida si potranno trovare tutte le informazioni utili sul codice bonus bet365 365GOAL: come usarlo, a chi è rivolto e le condizioni d'uso.

In questo articolo i lettori appassionati di calcio e di scommesse online possono trovare tutte le informazioni utili per l'utilizzo del codice bonus bet365 365GOAL. Attraverso un confronto con altri operatori disponibili in Italia si analizzeranno i servizi del bookmaker inglese per sondare la convenienza delle offerte, delle quote ma anche la validità di strumenti e funzioni messi a disposizione dei giocatori.

Ricordiamo: Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Confronto bet365 con le iniziative di altri bookmaker ADM

Come registrarsi con codice bonus bet365 365GOAL

Aprendo un nuovo conto gioco sul sito di bet365 i nuovi utenti hanno la possibilità di utilizzare un codice bonus bet365. Che cos’è e come funziona? Si tratta di un codice, generalmente alfanumerico, che i giocatori hanno la possibilità di digitare nel campo apposito in modo facoltativo. Questo vuol dire che non è fondamentale ai fini della registrazione ma rappresenta una scelta dell’utente. Il codice bonus bet365 365GOAL può essere dunque inserito nello spazio apposito nel formulario di iscrizione in modo discrezionale per completare poi la procedura di creazione dell’account. Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta.

Dopo aver effettuato la registrazione, è possibile accedere a tutti i servizi dell’operatore che si configura in Italia come uno dei migliori siti scommesse online alla stregua di Eurobet o SNAI. I motivi appaiono subito evidenti. Appena si accede al portale, infatti, è possibile trovare un folto palinsesto con discipline sportive che coprono le più popolari quali Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Baseball o Ciclismo fino agli innovativi E-Sports e ai più rari Netball, Triathlon, Lacrosse, Bowls e tanto altro. La sezione dedicata alle scommesse sportive, come si vedrà a più avanti nel dettaglio, mette a disposizione del giocatore un ampio ventaglio di possibilità con quote interessanti, seppur pochi mercati di scommessa se confrontati ad altri bookmaker ADM. Inoltre non mancano frequentemente iniziative di benvenuto dedicate ai nuovi iscritti così come offerte per i giocatori già registrati.

Aprire un conto gioco su bet365 passo per passo

Dopo una breve anteprima del codice bonus bet365, non resta che entrare nel dettaglio del procedimento di iscrizione per vederne il suo utilizzo nell’atto pratico. Ecco una guida per aprire un conto gioco sul sito dell’operatore:

Il primo step naturalmente è visitare il portale ufficiale bet365.it;

Dopo aver fatto clic sul pulsante di registrazione in alto a destra si aprirà un formulario di iscrizione da completare con i dati personali;

Occorre indicare la nazione di residenza, nome, cognome, data e luogo di nascita;

Dopo di ché è necessario indicare le informazioni relative ad un documento di riconoscimento (carta di identità, patente o passaporto);

Ora è il momento dei dati di accesso ovvero nome utente e password che saranno le credenziali usate per accedere ogni volta sul sito;

Impostare i limiti di versamento (24 ore o 7 giorni);

Infine, nell’ultimo campo, è possibile inserire il codice bonus bet365 365GOAL in modo facoltativo. Sottolineiamo: Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta;

Infine dopo aver attentamente letto termini e condizioni, contratto e normativa sulla privacy, accettare questi ultimi e confermare la registrazione.

È importante ricordare che per ritenere definitivamente completato il procedimento di creazione del conto gioco occorre validare l’account attraverso l’invio (o upload) di una copia del proprio documento di identità entro 30 giorni dall’iscrizione.

Verificare conto bet365

Si è parlato precedentemente del procedimento di verifica del conto. Cos’è e come funziona sul sito dell’operatore britannico? La convalida del conto è una procedura richiesta per legge dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) necessariamente ad ogni iscritto sulla piattaforma. Serve a confermare la maggiore età del giocatore (ricordiamo che il gioco è riservato esclusivamente ai maggiorenni) impedendo così l’accesso ai minori alle scommesse sportive online. Inoltre è uno step fondamentale per poter procedere con il prelievo di eventuali somme vinte.

La verifica dell’identità va effettuata entro 30 giorni dalla creazione dell’account. Operazione che può avvenire, ricordiamo, facoltativamente con codice bonus bet365. Trascorso tale periodo di tempo, qualora l’operatore non pervenga una copia del documento del giocatore, potrà sospenderne il conto per i successivi 60 giorni. Tempo in cui sarà fondamentale procedere con la validazione, pena la chiusura del conto stesso. Come convalidare il conto su bet365? Basta semplicemente inviare una foto del proprio documento (carta di identità, patente o passaporto) all’indirizzo email designato a tale scopo.

Iniziative per i nuovi utenti

Capita di frequente che ad incentivare i nuovi giocatori alla registrazione su un dato sito di scommesse siano le iniziative che questo offre proprio a coloro che aprono per la prima volta un conto gioco. Un po’ come capita su bookmaker ADM noti in Italia da diverso tempo come Eurobet, Sisal ma anche Lottomatica, veri e propri pilastri nel mondo del betting e che hanno fatto del bonus benvenuto un vero e proprio bigliettino da visita nonché punto di forza.

Il discorso si avvale anche per bet365 scommesse che sovente mette a disposizione dei suoi utenti iniziative, che potrebbero essere legate o meno ad un codice bonus bet365 a discrezione dell'operatore, volte ad incentivare la registrazione (solo maggiorenni) ma anche offerte periodiche per rendere stimolante l’attività di gioco sul sito. Ogni iniziativa è regolata da termini e condizioni specifici che possono variare nel tempo. Generalmente è previsto un versamento qualificante che può avere soglia minima specifica. Inoltre potrebbe essere necessario soddisfare requisiti specifici per la fruizione di detti incentivi. Per conoscerne dunque tutti i dettagli e rimanere aggiornati, occorre visitare il portale ufficiale del concessionario di gioco.

Su cosa si può scommettere su bet365: palinsesto scommesse

Come già anticipato, il palinsesto bet365 è uno dei punti di forza di questo operatore. Con oltre 40 discipline sportive presenti in elenco, si classifica come uno dei migliori siti scommesse sportive per numero di sport presenti sulla propria piattaforma. Naturalmente è il Calcio a fare da padrone il quale ha il maggior numero di eventi sportivi e quote in programma, e al quale vengono dedicati il maggior numero di iniziative. Serie A, Serie B, Premier League, Ligue 1 o La Liga fino ad arrivare alla Copa Libertadores, Liga Profesional argentina, e addirittura la Coppa di Nigeria, la K-Ligue 1, la FA Cup del Senegal o la 1° Divisione egiziana. Insomma la scelta è davvero vasta. Meno vasta appare la selezione di mercati di scommessa disponibili soprattutto se confrontati con quelli di altri operatori come Planetwin365 o Sisal. D’altra parte vi sono tipologie di giocata particolari come l’Handicap Asiatico, o la somma di goal asiatica.

Inoltre negli ultimi tempi il bookmaker britannico ha cercato di adeguare il suo palinsesto alle crescenti tendenze del mondo del betting come ad esempio i mercati speciali. Ecco quindi che i giocatori hanno la possibilità di scommettere sul numero di Cartellini estratti durante un match o i minuti in cui essi vengono estratti, i Calci d’Angolo, Primo o Ultimo Marcatore, Giocatore Espulso e così via. Per iniziare a giocare le proprie schedine occorre naturalmente creare un account sul portale, facoltativamente con codice bonus bet365 che ricordiamo però non cambia l'importo dell'offerta dedicata ai nuovi utenti.

Come giocare una schedina su bet365

A seguito della registrazione, opzionalmente con codice bonus bet365 365GOAL*, che ricordiamo non varia l’importo o la tipologia di offerta messa a disposizione, e dopo aver esaminato il palinsesto sportivo del bookmaker, gli utenti potrebbero chiedersi come fare per scommettere online. Naturalmente occorre aver effettuato almeno un deposito ed avere saldo disponibile con il quale poter giocare il proprio biglietto. A questo punto si può iniziare la propria esperienza di gioco mettendo alla prova le proprie abilità da scommettitori. Occorre in primo luogo scegliere la disciplina sportiva sulla quale puntare dall’elenco presente a sinistra dello schermo. Una volta fatto ciò, bisogna selezionare il campionato, torneo o incontro sul quale si desidera scommettere. Ora basterà selezionare la quota relativa al pronostico che si ritiene più probabile per il dato evento. Per quanto riguarda le quote indubbiamente il concessionario di gioco rientra nella lista dei siti scommesse più interessanti con payout che si avvicinano a quelli di operatori come SNAI o William Hill.

Per giocare una schedina singola su bet365 basta semplicemente scegliere lo sport ed il campionato sul quale scommettere e selezionare un solo evento da inserire in giocata. Dopo aver specificato l’importo da puntare, si può confermare la puntata.

I giocatori più esperti potrebbero preferire le giocate multiple. Per giocare una schedina multipla su bet365 occorre semplicemente inserire in giocata il numero di eventi desiderati (fino ad un massimo di 30) e dopo di ché indicare l’importo da scommettere. Una volta ricevuta la conferma dall’ADM la scommessa sarà piazzata.

Naturalmente, come accade sulla maggior parte dei siti di scommesse sportive online, è possibile scommettere sui sistemi sul portale dell’operatore. In questo caso basterà aggiungere in giocata i diversi mercati desiderati per lo stesso evento ed eventualmente gestirli attraverso la voce “Opzioni Scommesse” riportata sotto le proprie selezioni.

Metodi di pagamento disponibili

Un elemento di rilevante importanza da valutare prima di iscriversi su un sito scommesse è il ventaglio di metodi di pagamento messi a disposizione dei giocatori per poter prelevare e depositare sul portale. I canali per eseguire le suddette transazioni su bet365 Italia sono numerosi e comprendono i metodi più tradizionali come le carte di credito o i bonifici, fino a quelli più innovativi come gli eWallet. Ciascun metodo ha i suoi limiti minimi e massimi di deposito e prelievo, tempistiche ed eventuali commissioni.

Se per depositare su bet365 occorre semplicemente accedere al proprio conto gioco e accedere alla pagina “Versamento”, per poter prelevare eventuali vincite conseguite occorre prima aver verificato la propria identità.

Bet365 mobile app

Gran parte dell’azione del betting oramai si svolge quasi interamente da mobile. Ecco perché un numero sempre crescente di siti scommesse stanno elaborando e mettendo a punto la propria applicazione per consentire ai propri giocatori una navigazione rapida, intuitiva ma soprattutto veloce. bet365 non è da meno ed ha sviluppato un’app mobile scaricabile sia su dispositivi iOS che Android.

Per quanto riguarda i sistemi iOS, basta semplicemente visitare l’App Store del proprio Smartphone e qui cercare la bet365 app mobile. Effettuarne il download, installazione e dopo di ché creare un conto (solo maggiorenni) o accedere con le stesse credenziali utilizzate da desktop.

Per i sistemi Android il discorso è leggermente differente. In questo caso occorre visitare il sito ufficiale dell’operatore e qui effettuare il download del file apk sul proprio dispositivo. Una volta scaricato, sarà possibile installare l’applicazione (ricordando di abilitare l’installazione di app da fonti sconosciute) e procedere con gli stessi step già visti.

La diretta streaming bet365

Tra i servizi messi a disposizione dal concessionario di gioco inglese più apprezzati tra i giocatori vi è la diretta streaming di alcuni eventi sportivi. Disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti registrati e che abbiano piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore o che abbiano depositato (geo-localizzati in Italia), consente agli iscritti di seguire in presa diretta alcuni match, incontri o corse specifici per avere un supporto visivo mentre si giocano scommesse live.

La diretta live streaming bet365, come già menzionato, non è disponibile su tutti gli eventi in programma ma solo su alcuni match o corse selezionati dall’operatore. Inoltre è necessario essere in possesso di un conto, aver effettuato un deposito o una scommessa nelle ultime 24 ore per poterne avere accesso. Aprire un account, momento in cui è possibile digitare in modo opzionale il codice bonus bet365, è un'operazione consentita esclusivamente ai maggiorenni.

Conclusioni finali e valutazione complessiva

Dopo aver analizzato gli aspetti più importanti del noto operatore inglese, non resta che tirare le somme. L'utilizzo del codice bonus bet365 365GOAL è semplice ed intuitivo, proprio come il resto dei servizi del bookmaker.

La navigazione è fluida, senza troppe attese anche quando si apre l’elenco di sport, campionati o quote. Tenendo conto del numero di discipline messe a disposizione indubbiamente si può considerare l’operatore come uno tra i migliori siti scommesse online che proprio grazie all’esperienza più che ventennale nel settore del betting riesce a rimanere sempre al passo con le tendenze come accade per altri pilastri del mercato quali Eurobet, Sisal o Lottomatica.

Non mancano certamente aspetti migliorabili, potrebbe essere incrementato ad esempio il numero di mercati di scommessa offerti aggiungendo selezioni speciali o combo particolari. Tuttavia in generale quella messa a disposizione dal bookmaker britannico appare come un’offerta di gioco degna di nota.

👍 Ci piace 👎 Non ci piace Possibilità di utilizzare un codice bonus bet365 Ampio palinsesto scommesse Mobile app Iniziative utenti Pochi mercati speciali di scommessa Visualizzazione schedina poco user-friendly

FAQ - Domande frequenti sul codice bonus bet365

Qual è il codice bonus bet365?

Il codice bonus bet365 è una combinazione alfanumerica può essere inserita al momento della registrazione nel campo apposito in modo del tutto facoltativo e a discrezione dell'utente. Attualmente è disponibile il codice è 365GOAL. Ricordiamo: Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Come funziona il codice bonus bet365?

Si tratta di un codice alfanumerico che i nuovi utenti hanno la possibilità (a loro discrezione) di inserire nel campo apposito nel formulario di registrazione. L'inserimento è facoltativo e non influisce in alcun modo sull'iscrizione al portale. Potrebbe capitare però che il codice bonus bet365 sia legato ad una particolare iniziativa qualora indicato dal bookmaker.

Come si giocano le combo su bet365?

Le scommesse combo sul portale del concessionario di gioco britannico sono disponibili solo per i mercati Goal. Occorre andare al mercato goal dell'evento selezionato e qui scegliere la combo preferita che prevede la scelta di un risultato fisso tra 1X2 e il numero di goal pronosticati.