Jun'ai Byfield: il futuro capitano del Tottenham sta battendo i record della Champions League e potrebbe essere la soluzione ai problemi difensivi della squadra

Il Tottenham non ha inserito nella sua prima squadra un talento locale di prim'ordine da circa un decennio. Tuttavia, nonostante il recente declino della squadra senior, c'è speranza per il futuro. Giocatori come Mikey Moore e Luca Williams-Barnett stanno dando ai tifosi degli Spurs e allo staff del club motivi per essere ottimisti, mentre la società ha investito in giovani promesse provenienti da altre squadre, tra cui Archie Gray, Lucas Bergvall e Luka Vuskovic.

Il prossimo teenager che sta entusiasmando i dirigenti dell'Hotspur Way è il difensore Jun'ai Byfield, che a gennaio ha debuttato come professionista diventando il giocatore più giovane della storia del Tottenham ad aver giocato in Champions League. Ha compiuto 17 anni solo a dicembre, ma è stato inserito rapidamente nella rosa della prima squadra, in parte a causa di una serie di infortuni, ma anche per merito proprio.

Ma chi è Byfield e perché la metà lilywhite di Londra nord ripone in lui le proprie speranze per i prossimi vent'anni?