Jun'ai Byfield Tottenham GFXGetty/GOAL

Jun'ai Byfield: il futuro capitano del Tottenham sta battendo i record della Champions League e potrebbe essere la soluzione ai problemi difensivi della squadra

Per un club delle dimensioni del Tottenham, la sua accademia non ha prodotto molti giocatori di successo dall'inizio del secolo. Naturalmente, Harry Kane è il nome di spicco e sarebbe l'esempio lampante di qualsiasi sistema giovanile, ma oltre a lui, la scelta è limitata. L'elenco completo degli ex allievi dell'accademia degli Spurs che hanno continuato a giocare nella prima squadra è il seguente: Kane, Harry Winks, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Andros Townsend, Troy Parrott, Nabil Bentaleb, Massimo Luongo, Maksim Paskotsi, Milos Veljkovic, Anthony Georgiou e Cameron Carter-Vickers.

Il Tottenham non ha inserito nella sua prima squadra un talento locale di prim'ordine da circa un decennio. Tuttavia, nonostante il recente declino della squadra senior, c'è speranza per il futuro. Giocatori come Mikey Moore e Luca Williams-Barnett stanno dando ai tifosi degli Spurs e allo staff del club motivi per essere ottimisti, mentre la società ha investito in giovani promesse provenienti da altre squadre, tra cui Archie Gray, Lucas Bergvall e Luka Vuskovic.

Il prossimo teenager che sta entusiasmando i dirigenti dell'Hotspur Way è il difensore Jun'ai Byfield, che a gennaio ha debuttato come professionista diventando il giocatore più giovane della storia del Tottenham ad aver giocato in Champions League. Ha compiuto 17 anni solo a dicembre, ma è stato inserito rapidamente nella rosa della prima squadra, in parte a causa di una serie di infortuni, ma anche per merito proprio.

Ma chi è Byfield e perché la metà lilywhite di Londra nord ripone in lui le proprie speranze per i prossimi vent'anni?

  • DOVE TUTTO EBBE INIZIO

    Byfield è nato nel quartiere londinese di Lambeth il 6 dicembre 2008 - il che significa che il primo trofeo del Tottenham della sua vita è stato il trionfo in Europa League del 2025 - ed è cresciuto nella periferia di Bromley. È entrato nell'accademia degli Spurs all'età di otto anni, inizialmente giocando come attaccante prima di tornare indietro nel campo e stabilirsi come difensore centrale.

    All'età di soli 15 e 16 anni, Byfield è entrato a far parte della squadra Under 18 del Tottenham rispettivamente nelle stagioni 2023-24 e 2024-25, continuando a frequentare la scuola. Forse ancora più impressionante è il fatto che è stato capitano della squadra Under 17 che ha vinto la Premier League Cup dello scorso anno e ora rappresenta la squadra Under 21 quando non è impegnato con la prima squadra. Questi progressi sono stati riconosciuti anche a livello nazionale, con Byfield che ora gioca con la maglia dell'Inghilterra a livello Under 16, Under 17 e Under 18.

    Dopo la nomina di Thomas Frank a capo allenatore degli Spurs nel giugno 2025, Byfield è stato promosso nella rosa senior per il tour pre-stagionale in Asia. Non si è trattato solo di un gesto simbolico, poiché il difensore è stato anche convocato nella rosa per la finale di Supercoppa UEFA persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain, aggiudicandosi una medaglia d'argento. Byfield ha giocato in diverse squadre della Premier League nella prima metà della stagione 2025-26, prima di firmare il suo primo contratto da professionista una volta compiuti i 17 anni.

  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    LA GRANDE OCCASIONE

    Circa un mese dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista, Byfield ha fatto il suo debutto con il Tottenham, entrando in campo negli ultimi 30 minuti della partita vinta per 2-0 contro il Borussia Dortmund in Champions League. Inizialmente schierato come terzino destro in una difesa a quattro, è stato spostato più avanti come terzino nel finale.

    Parlando con i media dopo la partita, Frank ha affermato di avere grande fiducia in Byfield, come dimostra il fatto che gli ha concesso molti minuti di gioco e che è stato uno dei due soli sostituti utilizzati quella sera.

    "Penso che sia uno di quei momenti speciali a cui partecipare, dare a un giovane giocatore la possibilità di debuttare, e non solo farlo entrare alla fine della partita, come piccola ricompensa o qualcosa del genere, ma in una partita importante come quella di Champions League. Wow, che momento. Ha fatto bene, sono molto felice per lui", ha detto Frank.

    "Jun'ai ha impressionato durante gli allenamenti. I giocatori si fidano di lui, chiaramente lo stimano molto. Io lo stimo molto. Una cosa è debuttare con il Tottenham, negli ultimi cinque minuti, quando sei in vantaggio per 4-0 e tutto va liscio. Un'altra cosa è debuttare in Champions League, in una serata importante contro il Dortmund, quando avevamo bisogno di vincere la partita. È entrato in campo, composto, calmo, padrone della situazione. Wow. Spero che i suoi genitori siano molto orgogliosi. Dovrebbero esserlo".

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    CON L'ARRIVO DI TUDOR

    Due settimane dopo che Byfield ha fatto la sua prima apparizione in Premier League nel pareggio per 2-2 contro il Manchester City, Frank è stato licenziato dal Tottenham l'11 febbraio a seguito di una serie di risultati deludenti, e il difensore ha perso uno dei suoi più grandi sostenitori nel club.

    Tuttavia, vista la situazione caotica degli Spurs a causa degli infortuni e della squalifica di quattro partite del capitano Cristian Romero, i tifosi speravano di vedere Byfield in un ruolo più importante sotto la guida del nuovo allenatore Igor Tudor. Byfield, tuttavia, non è stato convocato in nessuna delle tre partite disputate finora dal croato.

    Ciononostante, Byfield ha ancora motivo di essere ottimista per il breve e lungo termine al Tottenham, con le crescenti voci che l'ex allenatore Mauricio Pochettino, leader dell'ultima rivoluzione giovanile degli Spurs, potrebbe tornare al club in estate. Se ciò dovesse accadere, Byfield potrebbe ottenere un ruolo più importante rispetto alle altre opzioni difensive della squadra, che sono al di sotto della media.

  • PUNTI DI FORZA

    Byfield è stato elogiato per le sue capacità sia con la palla che senza palla nelle partite dell'accademia, e la decisione di Frank di utilizzarlo come terzino e ala potrebbe essere stata in parte dovuta alla fiducia riposta in questa sua abilità tecnica. Non ha paura di provare a dribblare dalla difesa (il che può essere interpretato come positivo o negativo, a seconda della propria visione del calcio) ed è noto per ottenere falli nella propria metà campo.

    Forse il passato di Byfield come attaccante lo ha aiutato a diventare una minaccia in entrambe le aree di rigore. In 25 partite con la squadra Under 18 degli Spurs nella scorsa stagione, ha segnato cinque goal e ha anche contribuito con un assist. In particolare, nella vittoria contro il Leicester City, ha controllato un pallone alto nell'area di rigore con un primo tocco micidiale, prima di aggirare il portiere e insaccare in rete.

    In modo simile all'attuale difensore degli Spurs Romero e all'ex difensore centrale Toby Alderweireld, Byfield ama giocare palloni in profondità per servire più direttamente i suoi attaccanti, mentre non ha paura di inserirsi a centrocampo con o senza palla, soprattutto grazie alla sua impressionante velocità di recupero.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Sebbene Byfield sia stato elogiato per la sua prestanza fisica a livello giovanile, c'è sempre un punto interrogativo su come questo si traduca nel gioco maschile, dove il campo di gioco non sarà così sbilanciato a favore di ragazzi più alti e più forti.

    Se volessimo essere ipercritici e avanzare un'argomentazione basata sulla teoria piuttosto che sulla realtà conosciuta, la persistenza di Tudor nell'utilizzare giocatori come Radu Dragusin e i centrocampisti Joao Palhinha e Gray in difesa al posto di Byfield nelle sue prime partite potrebbe suggerire che il diciassettenne sia in realtà più lontano dal dare un contributo significativo di quanto Frank abbia suggerito.

    Ma, ancora una volta, questa è solo un'idea che, in questa fase, è sicuramente più finzione che realtà. Il punto è che Byfield non ha mostrato alcuna debolezza significativa nel suo gioco a livello giovanile e ora si tratta di fare il salto di qualità verso il livello professionistico.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PROSSiMO...LEDLEY KING?

    Va bene, ovviamente è molto facile considerare Byfield come un difensore cresciuto nel vivaio del Tottenham e paragonarlo all'ultimo grande difensore cresciuto nel vivaio del club. Ma c'è anche un legame più profondo.

    Ledley King è stato scoperto dagli Spurs nel prestigioso Senrab FC, nella zona est di Londra, dove giocava al fianco del futuro compagno di squadra dell'Inghilterra John Terry. All'epoca era considerato un difensore moderno, un giocatore in anticipo sui tempi e più a suo agio con la palla rispetto ai suoi coetanei, il che lo ha portato a giocare a centrocampo per gran parte della sua carriera. Durante gli anni dell'accademia, King è stato paragonato alla leggenda dei Three Lions Bobby Moore per il suo istinto difensivo e la sua capacità di leggere il gioco in un modo che non si può insegnare.

    Da professionista, King è stato definito un "fenomeno assoluto" dall'allora allenatore degli Spurs Harry Redknapp per la sua capacità di giocare ad alti livelli nonostante non si allenasse durante la settimana a causa di persistenti problemi al ginocchio. Thierry Henry ha affermato che King è stato il miglior difensore che abbia mai affrontato, poiché era l'unico in grado di rubargli palla in modo pulito senza commettere fallo.

    Byfield sta seguendo un percorso simile. Finora ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti a un difensore nel calcio contemporaneo, e il legame degli Spurs con King è un enorme vantaggio. In un momento di grande incertezza per il Tottenham, i tifosi possono almeno aggrapparsi alla sensazione che un difensore cresciuto nelle giovanili della squadra abbia una certa somiglianza con uno dei loro grandi di tutti i tempi.

  • GLI SCENARI

    Con il Tottenham che lotta per la sopravvivenza in Premier League, Byfield potrebbe non essere schierato in prima squadra in questa stagione, a meno che non si accumulino nuovamente infortuni e squalifiche, anche se sicuramente non potrebbe fare peggio di alcune delle altre opzioni a disposizione. Se gli Spurs finissero per retrocedere in Championship, ciò potrebbe effettivamente aumentare le sue possibilità di giocare nella prossima stagione, ma questo è uno scenario apocalittico a cui il club preferisce non pensare.

    Ciononostante, Byfield non vede l'ora di giocare a calcio a livelli più alti e si è già fatto alcuni alleati sul campo di allenamento.

    "Kevin Danso è stato fantastico con me per tutto il tempo che ho trascorso con la prima squadra. Sapevo già prima della partita che mi avrebbe aiutato e stasera è stato davvero bravo con me", ha detto dopo il suo debutto. "È solo un'altra partita, è questo che bisogna pensare. Ho semplicemente affrontato la partita un passo alla volta e mi sembra di aver fatto progressi. Spero solo che ce ne siano molte altre".

