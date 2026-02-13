Goal.com
Beyuku BackstageModena FC
Matteo Occhiuto

Backstage - I paragoni con Hakimi, il sogno Real Madrid e l’interesse della Juventus: Gady Beyuku nuovo gioiello di Modena

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Diventare grandi, spesso, implica anche lasciarsi infanzia e casa alle spalle, sposando avventure che, magari, mai ci si sarebbe immaginati di vivere. Fra chi incarna questo diktat, in Serie B, c’è Gady Beyuku, terzino francese classe 2005 del Modena.

Ragazzo che, settimana dopo settimana, sta alzando il livello del suo rendimento, fino ad attirare sempre più attenzioni.
Per emergere, però, ha dovuto lasciare casa sua, la Francia, per spostarsi in Italia, facendosi le ossa prima in Serie C e ora in Serie B.

C’è già chi lo proietta, nella prossima annata, nel massimo campionato, chi lo vede addirittura con la possibile maglia di una big del nostro calcio addosso. Ma andiamo con ordine.

    CHI È GADY BEYUKU

    Gady-Pierre Beyuku Bowutankoyi, questo il nome completo, nasce a Clichy-la-Garenne il 23 novembre 2025. Di origini congolesi, sin da ragazzino porta in dote una struttura fisica importante, che lo avvicina al mondo del calcio. Alto quasi un metro e novanta e con una somiglianza, solo fisionomica, a Rafa Leao, sceglie di correre: per questo il ruolo migliore per lui è l’esterno, a destra, con cui inizia a imporsi nelle giovanili francesi.


  • Torino FC v Modena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    GLI INIZI IN FRANCIA

    La sua prima squadra è il Versailles. Un club di una città dorata, distante solo una ventina di kilometri da casa sua. Ogni giorno Gady fa un’oretta di treno, da ragazzino, per inseguire il sogno di diventare un giocatore professionista. In patria, però, il ragazzo, pur arrivato - di molto sotto età - ad arrivarsi con la prima squadra del Versailles, fatica a trovare il giusto spazio e, dopo un’esperienza al 93 Bobigny, decide di cambiare completamente orizzonte: biglietto aereo di sola andata per l’Italia. 

  • Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport

    DA TRIESTE A MODENA

    Un provino lo premia a Trieste: è il gennaio del 2024 quando firma col club alabardato, con cui però si limita ad giocare con la Primavera, segnando 5 reti in 12 partite. Numeri e caratteristiche che colpiscono il Modena e il Direttore Sportivo canarino Consolati, uno che negli ultimi anni sta pescando talenti sempre più cristallini come Massolin e Tonoli. Nel luglio di due anni fa, dunque, Beyuku firma con gli emiliani, inizialmente con la destinazione della formazione Primavera.

  • DALLA PRIMAVERA ALLA PRIMA SQUADRA

    Tuttavia Bisoli, nell’annata successiva, finirà col “rubarlo” spesso per la Prima squadra e, ovviamente, Gady si fa trovare sempre pronto. Ad appena 19 anni debutterà in Serie B, entrando sempre più stabilmente nelle rotazioni. Non si snatura, nonostante le emozioni evidenti: è un giocatore di spinta, che cerca sempre il gol. Lo segna alla seconda presenza in B, al Braglia, contro la Sampdoria: un’emozione fortissima, che vibra nella sua anima. 

  • FBL-WC-U20-2025-NOR-FRAAFP

    LA GIOIA DEL MONDIALE U20

    Anche in patria, allora, iniziano ad accorgersi di lui, forse pentendosi di aver lasciato andar via un talento del genere. C’è, però, la Nazionale: Bernard Diomède lo convoca con l’Unde 20, portandolo per la prima volta a Clairefontaine, casa dei talenti della FFF, la Federcalcio transalpina. Il suo primo test, un amichevole contro la Spagna, è positivo, così c he si ritrova, solamente 20 giorni dopo, convocato per il Mondiale U20 in Cile.

    Il Modena si gode il traguardo del suo ragazzo, Beyuku arriverà fino alle semifinali giocando praticamente sempre. Gli rimarrà il rimpianto di aver sbagliato uno dei rigori contro il Marocco al penultimo atto della Coppa del Mondo, ma uscirà a testa altissima da una competizione che lo ha visto grande protagonista. 

  • US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    L’INTERESSE DELLA JUVE

    Questi successi, queste prestazioni, fra Modena e Francia U20, non rimangono inosservate. Al punto che tanti club iniziano concretamente a prendere informazioni e, fra questi, c’è la Juventus. In autunno si parla già di trattativa in dirittura, con una cifra fra i cinque e gli otto milioni di euro per lasciarlo partire da Modena. Alla fine, tutto rimandato: il club emiliano vuol provare l’assalto alla Serie A e privarsi di un elemento tanto importante - 19 presenze e il primo gol martedì a Venezia in stagione - non sarebbe stato producente.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    IL MODELLO HAKIMI, IL SOGNO REAL MADRID

    Il ragazzo, però, sogna e lo fa in grande. I suoi idoli sono Wan-Bissaka e Walker, laterali di difesa proprio come lui, sebbene l’ispirazione sia un’altra e porti al profilo di Achraf Hakimi, a cui qualcuno già in passato lo ha accostato. E, ovviamente, anche l’ideale meta finale è di altissimo livello: il Real Madrid. Nel frattempo, però, è il Modena a goderselo, nella speranza che la sua parabola di crescita s’impenni ulteriormente ora che la lotta promozione in B sta entrando nel vivo. 

