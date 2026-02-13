Backstage - I paragoni con Hakimi, il sogno Real Madrid e l’interesse della Juventus: Gady Beyuku nuovo gioiello di Modena

Diventare grandi, spesso, implica anche lasciarsi infanzia e casa alle spalle, sposando avventure che, magari, mai ci si sarebbe immaginati di vivere. Fra chi incarna questo diktat, in Serie B, c’è Gady Beyuku, terzino francese classe 2005 del Modena.
Ragazzo che, settimana dopo settimana, sta alzando il livello del suo rendimento, fino ad attirare sempre più attenzioni.
Per emergere, però, ha dovuto lasciare casa sua, la Francia, per spostarsi in Italia, facendosi le ossa prima in Serie C e ora in Serie B.
C’è già chi lo proietta, nella prossima annata, nel massimo campionato, chi lo vede addirittura con la possibile maglia di una big del nostro calcio addosso. Ma andiamo con ordine.