Backstage - I paragoni con Hakimi, il sogno Real Madrid e l’interesse della Juventus: Gady Beyuku nuovo gioiello di Modena

Il ragazzo, però, sogna e lo fa in grande. I suoi idoli sono Wan-Bissaka e Walker, laterali di difesa proprio come lui, sebbene l’ispirazione sia un’altra e porti al profilo di Achraf Hakimi, a cui qualcuno già in passato lo ha accostato. E, ovviamente, anche l’ideale meta finale è di altissimo livello: il Real Madrid. Nel frattempo, però, è il Modena a goderselo, nella speranza che la sua parabola di crescita s’impenni ulteriormente ora che la lotta promozione in B sta entrando nel vivo.