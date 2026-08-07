Qual è il codice promozionale AdmiralBet 2026?

Il codice promozionale AdmiralBet attivo è ADMIG***. Il codice può essere digitato in fase di registrazione. In seguito i giocatori possono ottenere fino a 7.000€ di bonus e 1.000 Free Spin registrandosi con SPID e depositando.

Le offerte bonus AdmiralBet possono variare in base al metodo di registrazione utilizzato: classica o SPID.

⭐ Codice Promozionale AdmiralBet ADMIG*** Bonus deposito 50% primo deposito fino 5.000€ Bonus senza deposito 1000 Free Spin + 2.000€ con SPID Deposito minimo 20€ Validità 7 giorni Termini e Condizioni Solo nuovi utenti (+18)

No Skrill

Requisiti: x6 volte deposito

AdmiralBet: bonus benvenuto scommesse

AdmiralBet offre ai nuovi iscritti sulla piattaforma un bonus di benvenuto per le scommesse fino a 7.000€ e 1.000 Free Spin senza deposito. Per aderire a questa iniziativa occorre:

essere un nuovo utente e non aver mai registrato un conto su AdmiralBet scommesse

effettuare un versamento qualificante di min. 20€ (no Skrill)

generare un volume pari a x6 volte il primo deposito

solo considerate qualificanti solo le multiple con legatura minima 3 e quota 2.00 o maggiore per ciascuno

condizioni da soddisfare entro 7 giorni dal versamento

Prendere parte a questa promozione è molto semplice e richiede pochi passaggi. In questo caso non occorre digitare un codice promozionale AdmiralBet ma semplicemente registrarsi, ricaricare e seguire gli step necessari.

Termini e condizioni del bonus sport

Il bonus di benvenuto dell'operatore si suddivide principalmente in due parti: un bonus senza deposito di 2.000€ al quale si aggiungono 1.000 Free Spin. Per aderire a questa offerta occorre aprire un nuovo conto utilizzando la modalità SPID.

Inoltre è previsto un bonus primo deposito del 50% del primo versamento fino 5.000€ per le scommesse. I passaggi sono pochi e semplici ma occorre tenere a mente che sono previsti specifici termini e condizioni sull'importo ottenuto che potrebbero essere riepilogate come segue

dopo aver soddisfatto i requisiti di rigioco si ottiene il 50% della prima ricarica fino 5.000€

i versamenti effettuati tramite Skrill sono esclusi dall'offerta

il bonus AdmiralBet scommesse resta attivo per 7 giorni dalla sua erogazione

dalla sua erogazione si tratta di un Real Bonus che va rigiocato una volta su schedine con moltiplicatore pari o maggiore a 2

Il codice promo AdmiralBet non è necessario per aderire a questa iniziativa di cui si possono scoprire maggiori termini e condizioni visitando il portale ufficiale. Tuttavia i giocatori possono scegliere di utilizzare il codice promozionale AdmiralBet ADMI**** in fase di registrazione.

Aprire un conto di gioco su AdmiralBet scommesse

Per ottenere il bonus AdmiralBet di benvenuto il primo passaggio è la registrazione. Ricordiamo che la creazione di un account sui siti di scommesse sportive italiani è consentita solo ai giocatori maggiorenni. Ecco come registrarsi:

Visitare il portale ufficiale AdmiralBet.it e fare clic sul tasto di registrazione per aprire il modulo Digitare il codice fiscale e fare clic sul pulsante per continuare inserendo ulteriori dati personali richiesti Creare uno username e password per poter eseguire il log in sul portale da gioco In questa fase i giocatori possono digitare il codice promozionale AdmiralBet nel campo apposito. Si tratta di uno step opzionale, non vincolante ai fini dell'iscrizione al sito ma necessario in caso di offerte speciali in corso Infine prendere visione della documentazione finale ed accettare termini e condizioni finalizzando la registrazione.

Bonus registrazione AdmiralBet: promo senza deposito

I nuovi utenti che si registrano per la prima volta sulla piattaforma dell'operatore possono ottenere anche un bonus senza deposito. Questa offerta di iscrizione non richiede l'inserimento di un codice promozionale Admiralbet, ma si basa semplicemente sul completamento della registrazione tramite SPID e sulla convalida del conto e si articola così

1.000 Free Spin : Disponibili per gli utenti dopo l'apertura di un conto di gioco e la sua conferma

: Disponibili per gli utenti dopo l'apertura di un conto di gioco e la sua conferma 2.000€ in bonus AdmiralBet: Accreditati dopo l'avvenuta iscrizione con SPID

È importante evidenziare che questa promozione è valida per i giochi offerti dal concessionario e non può essere utilizzata per le scommesse sportive online.

Codice Bonus AdmiralBet: tutte le info utili

I nuovi giocatori possono inserire il codice promozionale AdmiralBet ADMI**** alla registrazione. Si tratta di un passaggio facoltativo, dunque non necessario per finalizzare l'iscrizione, ma potrebbe tornare utile in caso di offerte speciali attive.

I codici promozionali, infatti, sono solitamente riservati a iniziative per i nuovi utenti e talvolta anche per gli iscritti alla piattaforma. Pertanto, durante la procedura di deposito, potrebbe essere possibile inserire un codice promo AdmiralBet in un campo specifico che comparirà nel modulo di ricarica.

Promozioni AdmiralBet per gli iscritti

Il sito di scommesse sportive offre ai suoi clienti una varietà di promozioni oltre al bonus di benvenuto, accessibili nella sezione dedicata del loro portale. Queste offerte includono promozioni legate a eventi specifici, come grandi competizioni sportive o tornei di tennis, disponibili per periodi limitati.

In aggiunta, vi sono promozioni continuative, come il bonus multipla, che i clienti registrati possono sfruttare quotidianamente. Alcuni bonus specifici possono richiedere l'inserimento di un codice promozionale AdmiralBet, il che rende utile consultare sempre la pagina dei termini e delle condizioni.

Di seguito le caratteristiche principali del bonus multipla offerto :

Incremento Percentuale: Il bonus parte da un minimo del 3% per giocate con 4 eventi e può raggiungere fino al 200% per scommesse contenenti 30 eventi.

Il bonus parte da un minimo del 3% per giocate con 4 eventi e può raggiungere fino al 200% per scommesse contenenti 30 eventi. Quote Minime: Per essere valide, le multiple devono includere quote pari a 1.25 o superiori.

Per essere valide, le multiple devono includere quote pari a 1.25 o superiori. Esclusioni: Le scommesse sistemiche non sono ammesse nell’ambito di questa promozione.

Bonus multipla: maggiorazione percentuale applicata alla vincita di una scommessa multipla, crescente in base al numero di eventi inseriti nel biglietto.

AdmiralBet: scommesse e palinsesto sportivo

Dopo aver completato la registrazione sulla piattaforma di scommesse online, gli utenti possono accedere al palinsesto sportivo utilizzando le credenziali create e depositando i fondi necessari per iniziare a giocare. Nel portale, la sezione "Sport" offre una vasta gamma di discipline su cui scommettere, dalle più popolari come calcio, tennis, e basket, fino a sport meno convenzionali come cricket e biathlon, oltre a scommesse su eventi di spettacolo e politica.

Gli utenti possono navigare per disciplina, paese e torneo, come ad esempio selezionando "Calcio", "Italia", "Serie A" per esplorare tutti gli eventi disponibili. Il bookmaker offre un'ampia varietà di mercati di scommessa, rendendo possibile trovare fino a 500 combinazioni per una partita di calcio. Inoltre, la piattaforma fornisce strumenti avanzati tipici dei principali siti di scommesse online, quali cash out e mercati speciali.

Admiralbet a confronto con altri siti di scommesse ADM

Un'analisi comparativa delle offerte di benvenuto è fondamentale per una scelta informata.

Info Admiralbet SNAI Lottomatica ✅ Licenza 16048 16032 16010 📺 Live Streaming Sì Sì Sì ⚽ Sport disponibili 24 24 24 ⭐ Payout 94,74% 93,97% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 3.000+ 5.400+ 3.100+ 🔖 Promo disponibili 4 Sport, 11 Casino, 2 Poker, 2 Bingo, 2 All Around 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Pro e contro di AdmiralBet Italia

AdmiralBet si posiziona come un operatore di spicco nel panorama delle scommesse online, offrendo un interessante bonus di benvenuto ai nuovi utenti. La piattaforma vanta un ampio palinsesto sportivo, che spazia dalle discipline più popolari, come il calcio e il tennis, agli sport meno comuni, come il cricket e il biathlon.

Tra i lati positivi si annoverano i numerosi mercati di scommessa e strumenti avanzati, come il cash out. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero desiderare una maggiore varietà nelle offerte promozionali o funzionalità aggiuntive per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco complessiva.

Pro 👍 Contro 👎 Bonus senza deposito

Codice promozionale Admiralbet disponibile

Promo scommesse

Bonus multipla

Buon palinsesto Requisiti di puntata alti per alcune promo

Payout migliorabile

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice AdmiralBet?

Come accade solitamente, anche su AdmiralBet è possibile inserire un codice promo nel corso della registrazione al sito: in tal caso, come da mia esperienza, l'inserimento avviene subito dopo aver impostato il limite di ricarica settimanale. La procedura appare semplice e in linea con quelle necessarie per iscriversi su portali concorrenti.

Cosa contraddistingue AdmiralBet da altri del mercato del betting?

Su AdmiralBet sono presenti oltre 3000 tra slot e giochi, il che ne fa un punto di riferimento per coloro che amano questa tipologia di giocata. Apprezzabile, dal mio punto di vista, anche la presenza di un bonus di benvenuto attivabile senza alcun deposito iniziale, a differenza di altri bookmaker che invece ne richiedono uno.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

Ritengo che AdmiralBet sia una scelta azzeccata per gli amanti di slot e casinò, meno per chi predilige scommettere su eventi calcistici: davvero povera l'offerta di bonus per questo sport, tra cui il Bonus Multipla che comunque non rappresenta una novità assoluta essendo il cavallo di battaglia anche della stragrande maggioranza degli altri operatori.