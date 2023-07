In questa pagina è possibile trovare tutte le informazioni utili sul codice promozionale AdmiralBet e sull'offerta di benvenuto per le scommesse.

Il codice promozionale Admiral Bet è tra i campi che i nuovi utenti possono compilare all’interno del formulario di registrazione. Molti giocatori si chiedono se ci sia effettivamente un codice promo per ottenere un’offerta particolare sul sito scommesse autorizzato dall’ADM con concessione GAD n. 15096.

Gli utenti possono registrarsi per aderire all’iniziativa di benvenuto caratterizzata da un bonus scommesse che può arrivare a 300 €. Una volta completata l’iscrizione, al momento del deposito bisogna selezionare la voce relativa alla promo.

Nei paragrafi seguenti, verranno fornite altre informazioni utili.

Cos’è il codice promozionale AdmiralBet?

Il codice promozionale AdmiralBet è una formula alfanumerica che i nuovi giocatori possono inserire durante la registrazione nello spazio apposito per prendere parte a speciali iniziative dell'operatore.

Sebbene possa rendersi utile per aderire ad una specifica offerta, il codice promozione AdmiralBet resta sempre e comunque una scelta facoltativa dell'utente che può decidere di utilizzarlo o meno. Il suo uso non incide in alcun modo sul processo di registrazione.

Dove bisogna inserire il codice promozione Admiralbet?

Come menzionato precedentemente. Tale scelta, a totale discrezione del cliente, si può rivelare utile qualora si disponga di un codice esclusivo o per aderire a specifiche e particolari iniziative lanciate dall'operatore.

Attualmente l'offerta di benvenuto non richiede alcun codice promozione AdmiralBet, ma basterà selezionare la voce relativa al bonus scommesse per attivarlo.

Come registrarsi ad Admiralbet

Per effettuare la registrazione Admiralbet bisogna completare i sette step in cui è suddivisa la procedura di iscrizione al sito. Si tratta di una serie di passaggi piuttosto semplici e veloci, riassunti nell’elenco puntato qua sotto:

Visitare il sito ufficiale Admiralbet.it Cliccare sul pulsante giallo “Registrati” posto in alto a destra nella home page Inserire il codice fiscale per precompilare il modulo o inserire le informazioni necessarie per ricavare il codice in automatico Cliccare su “Continua” e inserire le informazioni relative a residenza, recapiti telefonici, ecc. Cliccare su “Continua” e scegliere le proprie credenziali di accesso (nome utente e password). Si consiglia di optare per dati di login complessi e unici, a tutela della sicurezza del proprio account di gioco Inserire quindi i riferimenti del proprio documento di identità. Bisognerà riportare con cura i dati di un documento in corso di validità, poiché la veridicità e la correttezza delle informazioni verrà controllata entro 30 giorni dalla registrazione Admiralbet, da parte dello staff di questo sito di scommesse (come prescrive la normativa italiana) Nel quinto step si trova il campo codice promozionale Admiralbet. Come già menzionato precedentemente si tratta di un campo che i giocatori possono compilare in modo del tutto facoltativo, dunque non incide sul procedimento di iscrizione. Tuttavia potrebbe essere necessario completarlo per aderire a speciali offerte qualora attive Fornire i consensi necessari e valutare se aggiungere la spunta nelle caselle dei consensi facoltativi. Cliccare su continua e accettare il contratto di gioco, completando l'apertura del conto gioco.

AdmiralBet bonus benvenuto per le scommesse sportive

Il bookmaker online propone ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito un bonus scommesse di benvenuto fino a 300€ subordinato ad un primo deposito qualificante.

Il bonus AdmiralBet viene erogato in due fasi. Inizialmente viene assegnato un Fun Bonus pari al 100% dell'importo del primo deposito, fino a un massimo di 100 €. Successivamente, rispettando determinati requisiti di gioco, è possibile sbloccare fino a 300 € in forma di Real Bonus.

Qual è la differenza tra Fun Bonus e Real? Cambia il requisito di puntata. Il primo ha wagering alto, mentre il secondo va giocato una sola volta per essere trasformato in saldo reale prelevabile.

Dettaglio Informazione Importo massimo del bonus Fino a 300 € Deposito minimo 20 € Requisiti di gioco Movimentare il Fun Bonus 5 volte entro 6 giorni Metodi di pagamento qualificanti Tutti Quota min. per il rigioco 1.50 Codice promozionale AdmiralBet Non necessario

Come ricevere il bonus benvenuto AdmiralBet

Procedere con la registrazione sul portale come descritto precedentemente, selezionando l'offerta cliccando sul relativo banner Durante il primo deposito, optare per la voce "Bonus 1a ricarica Scommesse fino a 300€ Real" Effettuare un primo deposito di minimo 20 € con un metodo di pagamento qualsiasi fra quelli accettati dal bookmaker Attendere l’accredito del Fun Bonus, pari al 100% del primo deposito, con un limite massimo di 100€ Giocare l'importo del primo deposito su schedine in singola o multipla (quota minima 1.50) entro 7 giorni Una volta attivato il Fun Bonus, si dovrà completare il requisito di rigioco pari a 5 volte l’importo del bonus nel corso dei 6 giorni successivi Rispettando i suddetti requisiti, il saldo del Fun Bonus verrà convertito in Real Bonus, con un massimo raggiungibile di 300 € Il Real Bonus, una volta ottenuto, deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di assegnazione, effettuando una sola puntata (quota minima 1.50).

Come ottenere il bonus AdmiralBet di benvenuto? Oltre alla registrazione sono richiesti alcuni semplici passaggi per aderire all'iniziativa promozionale:

Questa offerta di benvenuto è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che non hanno ancora effettuato il primo deposito. Qualora il lettore abbia già usufruito di iniziative di benvenuto dedicate al casino online o al poker, non potrà usufruire di questa offerta in quando queste non sono cumulabili.

Il codice promozionale AdmiralBet è necessario?

Nel caso della promozione attuale non occorre digitare alcun codice promozione AdmiralBet. Basterà eseguire la registrazione e nell'ultima fase della procedura cliccare sul riquadro dedicato appositamente al welcome bonus sport o ad altra promo di cui si voglia usufruire. Tuttavia il codice promozionale AdmiralBet potrebbe essere necessario in occasione di iniziative esclusive e speciali. Motivo per cui è sempre consigliabile consultare termini e condizioni dell'offerta.

Metodi di pagamento per depositare e prelevare

Capita molto spesso che una ricarica con soldi veri sul conto gioco sia tra le azioni qualificanti necessarie per ricevere un bonus benvenuto. Admiralbet generalmente non pone vincoli sul metodo di ricarica utilizzato ai fini dell’erogazione del bonus scommesse. Il lettore potrà quindi scegliere liberamente fra uno dei metodi qua sotto:

Metodo Importo minimo (€) Importo massimo (€) Tempo di Elaborazione Carta di credito 10 1.000 Immediato PayPal 10 1.000 Immediato Skrill 10 1.000 Immediato Skrill 1 Tap 10 1.000 Immediato Rapid Transfer 10 1.000 Immediato Neteller 10 1.000 Immediato PaySafeCard 5 1.000 Immediato Postecommerce 10 1.000 Immediato Bonifico bancario 10 5.000 2-3 Giorni Bonifico postale 10 1.000 da 1 a 5 giorni lavorativi Admiral Pay 5 1.999,99 Immediato Scratchcard - - Immediato Emoney - - Immediato

Metodi di prelievo

Metodo Commissione (€) Importo Minimo (€) Importo Massimo (€) Postepay 1 1,50 1.000 PayPal 0 1 10.000 Skrill 0 1 10.000 Neteller 0 1 10.000 Bonifico Bancario 1,50 2 10.000 Bonifico Domiciliato 2,50 3 10.000

AdmiralBet a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Codice promozionale AdmiralBet

Come si converte un Fun Bonus su AdmiralBet?

La conversione del Fun Bonus in Real è un'operazione utile per rendere prelevabili le eventuali vincite conseguite utilizzando il credito ottenuto in concomitanza con un'iniziativa di benvenuto o periodica. Per la conversione occorre rispettare il coefficiente di rigioco entro le tempistiche stabilite dal bookmaker rispettando eventualmente ulteriori requisiti di quota e legatura minima.

Dove posso trovare il codice promozionale Admiralbet?

Il codice promozione Admiralbet generalmente è indicato nei termini e condizioni di una promo. In occasione di offerte speciali l'operatore potrebbe mettere a disposizione codici esclusivi. Per saperne di più è possibile consultare questa pagina e scoprire eventuali codici dedicati.

Le offerte di benvenuto sono cumulabili?

No, le promozioni di benvenuto non sono cumulabili se non espressamente indicato nei termini e condizioni da parte del concessionario di gioco.