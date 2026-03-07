Dove vedere Atalanta-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
C'è soltanto l'Atalanta a rappresentare la Serie A in Champions League: dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund ai playoff, per la 'Dea' c'è un altro ostacolo tedesco da superare.
Stavolta tocca al ben più temibile Bayern Monaco, qualificato direttamente agli ottavi di finale grazie al secondo posto della League Phase (21 punti a -3 dall'Arsenal che le ha vinte tutte).
Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati sull'andata degli ottavi tra Atalanta e Bayern Monaco: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.
Come guardare Atalanta-Bayern Monaco in diretta? Canale TV e diretta streaming
Atalanta-Bayern Monaco sarà visibile su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).
Diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento. Match disponibile anche su NOW acquistando il pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.
Atalanta-Bayern Monaco: a che ora inizia
Atalanta-Bayern Monaco si gioca martedì 10 marzo 2026 alla 'New Balance Arena' di Bergamo: calcio d'inizio fissato alle ore 21.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Atalanta-Bayern Monaco
Palladino senza lo squalificato Scalvini, espulso dalla panchina contro il Borussia Dortmund: Djimsiti con Hien e Kolasinac nel terzetto difensivo. Davanti spazio per Samardzic e Zalewski alle spalle di Scamacca, in leggero vantaggio su Krstovic.
Kompany con i dubbi Neuer e Kane, entrambi alle prese con un problema al polpaccio: pronti Urbig e Nicolas Jackson.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Jackson. All. Kompany.