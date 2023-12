Siti scommesse AAMS affidabili e sicuri: lista dei principali bookmaker

Comprendere cosa sono i siti scommesse AAMS e cosa differenzia i bookmaker legali e sicuri in Italia da quelli senza licenza.

L'articolo presente in questa pagina esamina in modo chiaro, trasparente e approfondito il tema dei siti di scommesse AAMS.

Con questo termine sintetico, si fa riferimento alle piattaforme di gioco autorizzate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da qualche anno entrata a far parte dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), ovvero il principale ente pubblico in Italia per la regolamentazione del gioco d’azzardo.

L’attività delle piattaforme online per le scommesse sportive è legale in Italia solo nel caso in cui abbiano ricevuto una concessione per il gioco a distanza (GAD). Vengono effettuati diversi controlli dal punto di vista storico, della solidità economica e dell’affidabilità tecnologica, per assicurarsi che i siti scommesse e i casinò online AAMS siano in grado di rispettare i rigidi standard imposti da queste autorità regolatorie.

L’analisi dettagliata raccolta in questa pagina, ha la volontà di offrire informazioni di valore sia agli appassionati di scommesse esperti sia ai neofiti. Dopo aver letto attentamente questa pagina, sarà chiara la differenza fra bookmaker sicuri e pericolosi, comprendendo gli aspetti da tenere in considerazione per valutare la sicurezza e l’affidabilità di un portale.

Per praticità espositiva, verrà anche fornita una lista dei migliori siti scommesse AAMS sicuri in Italia, analizzati da esperti del settore. Lungo questa carrellata, sarà anche possibile fornire qualche informazione più dettagliata per contestualizzare i concetti più complessi.

I migliori siti scommesse AAMS

L’elenco dei bookmaker qua sotto è in ordine sparso e ha la sola finalità di proporre siti di scommesse sicuri e affidabili fra le tante piattaforme attive nello spazio digitale italiano.

bet365

bet365, fondato nel 2000, è un bookmaker online che opera con una licenza AAMS 15253 (ADM), a dimostrazione della piena conformità alle normative italiane. La piattaforma utilizza tecnologie avanzate per la sicurezza dei dati, come la certificazione SSL Thawte e protocolli di sicurezza TLS, oltre a firewall che rispettano gli standard ISO/IEC 27001:2013.

Il sito incentiva il gioco responsabile offrendo strumenti come limiti di deposito, autoesclusione e monitoraggio del tempo passato sulla piattaforma. bet365 impiega diverse migliaia di persone e serve tantissimi clienti a livello globale, a riprova della sua solidità e dell’ampio raggio d'azione nel mercato delle scommesse sportive internazionale.

Aspetto Dettaglio Licenza AAMS (ADM) 15253 Sicurezza dei dati Certificazione SSL Thawte, TLS, SGSI (ISO/IEC 27001:2013) Gioco responsabile Limiti di deposito, autoesclusione, monitoraggio del tempo

Sisal

Sisal è una piattaforma regolata dalla licenza AAMS (ADM) numero 15155, che attesta il pieno rispetto della legge e dei requisiti fissati in Italia, a garanzia di un ambiente di gioco sicuro e trasparente.

Per la protezione dei dati personali e delle transazioni finanziarie, Sisal implementa misure di sicurezza rigorose, inclusa la crittografia dei dati. Inoltre, la piattaforma utilizza sistemi di generazione casuale dei numeri (RNG) certificati, assicurando l'imparzialità e l'integrità dei giochi.

Gli strumenti di controllo parte delle linee guida sul Gioco Responsabile comprendono un estratto conto dettagliato delle transazioni e opzioni di autolimitazione e autoesclusione per promuovere il gioco responsabile.

La sicurezza dei sistemi e delle operazioni di gioco di Sisal è certificata secondo le "Linee Guida per la certificazione" di ADM e da TST-GLI, a dimostrazione che i giochi rispettano i principi di trasparenza e correttezza.

Aspetto Dettaglio Licenza AAMS (ADM) Numero 15155 Sicurezza dati Protezione dati personali, pagamenti garantiti, conformità con le "Linee Guida per la certificazione" ADM, TST-GLI Gioco Responsabile Strumenti di autolimitazione e autoesclusione

William Hill

William Hill opera nel settore delle scommesse online con la licenza ADM numero 15038, che attesta il totale rispetto delle norme sul gioco d'azzardo online applicabili in Italia. La licenza, rilasciata da ADM nel 2011 a WHG (International) Ltd., con sede a Gibilterra, autorizza l'azienda a offrire servizi legati a casinò online, scommesse sportive, bingo e poker in Italia.

Per proteggere le transazioni e la protezione dei dati degli utenti, William Hill implementa sistemi di crittografia digitale a 128-bit SSL (Secure Socket Layer), una tecnologia utilizzata anche dagli istituti bancari. Questo sistema crittografico tutela le transazioni online, proteggendo i dati sensibili degli utenti.

La piattaforma di William Hill utilizza inoltre un certificato di sicurezza rilasciato da Thawte, a garanzia ulteriore della riservatezza dei dati personali degli utenti.

Aspetto Dettaglio Licenza ADM Numero 15038 Sicurezza dati Crittografia digitale SSL a 128-bit Gioco Responsabile Autoesclusione, protezione dei dati sensibili e limite dei depositi settimanali

Better Lottomatica

La piattaforma di scommesse Better, gestita da Lottomatica, tutela i dati di accesso, come Username e Password, con misure di protezione avanzate. La piattaforma è autorizzata dall’ADM, come attesta la licenza GAD numero 15017, rilasciata a GBO Italy, confermando il suo rispetto delle norme italiane nel settore dell’iGaming e del betting online.

Per prevenire frodi informatiche come il phishing, Better utilizza sistemi di sicurezza all'avanguardia gestiti da Lottomatica, mettendo al riparo i giocatori dall'uso fraudolento di dati personali e carte di credito. La crittografia digitale SSL a 128-bit di Entrust Inc. protegge tutte le transazioni effettuate sulla piattaforma.

La piattaforma Better promuove anche il gioco responsabile attraverso varie misure, come l'autolimitazione, l'autoesclusione e il divieto per i minori di 18 anni di aprire un conto di gioco. La piattaforma è inoltre certificata da G4, un'organizzazione internazionale che si occupa di contrastare il gioco illegale e problematico.

Aspetto Dettaglio Licenza ADM Numero 15017 Sicurezza dati Crittografia SSL a 128-bit di Entrust Inc. Gioco Responsabile Strumenti di autocontrollo, limitazione dei depositi e certificazione G4

Eurobet

Con la licenza numero 15016 rilasciata da AAMS (ora ADM), Eurobet è uno dei siti regolamentati e sicuri nel settore del gaming online. Parte del gruppo Ladbrokes Coral plc, Eurobet gestisce oltre 850 ricevitorie in Italia oltre alla piattaforma digitale. Fondata nel 1995, questa società è fra i maggiori gruppi di scommesse e iGaming in tutta Europa, con oltre 19 mila dipendenti su scala internazionale, al servizio di milioni di clienti in oltre 100 Paesi.

A tutela dei dati degli utenti, Eurobet utilizza un sistema di crittografia a 128-bit SSL (Secure Socket Layer), proteggendo così le informazioni sensibili. La piattaforma è inoltre certificata da iTechlabs per quanto riguarda il generatore di numeri casuali (RNG), riprova dell’effettiva imparzialità dell’esito dei giochi. Eurobet aderisce al protocollo Gioco Responsabile, focalizzandosi sulla prevenzione delle patologie da gioco compulsivo, a sostegno dei clienti più a rischio.

Aspetto Dettaglio Licenza di Gioco AAMS n. 15016 Sicurezza dati Crittografia SSL a 128-bit Gioco Responsabile Protocollo di tutela degli utenti con strumenti di auto limitazione e informazioni sul gioco

Snai

SNAI, parte del gruppo Snai Tech SpA, detiene la licenza ADM numero 15215 rilasciata da AAMS, nel pieno rispetto degli standard di trasparenza e correttezza imposti dalle normative italiane.

La costante supervisione delle autorità italiane garantisce che SNAI mantenga questi standard nel tempo. Questi audit assicurano la conformità alle normative antiriciclaggio e la tutela della privacy degli utenti.

Per quanto riguarda la sicurezza delle transazioni e la protezione dei dati degli utenti, SNAI utilizza sistemi crittografati per proteggere i movimenti finanziari e i dati personali. In aggiunta, l'impegno di SNAI nella lotta contro il gioco compulsivo e patologico è evidenziato dall'adesione al protocollo Gioco Responsabile.

Snaitech S.p.A., inoltre, ha ottenuto diverse certificazioni ISO, tra cui ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 45001, per varie attività come la raccolta del gioco ippico e sportivo, la vendita dei concorsi a pronostici, la gestione delle reti telematiche per il gioco lecito, e lo sviluppo dei sistemi software per il gioco.

Aspetto Dettaglio Licenza di Gioco ADM n. 15215 Sicurezza dati Crittografia avanzata, sistemi di sicurezza elevati Gioco Responsabile Protocollo completo con strumenti per limitazione e autoesclusione, certificazioni ISO

Come riconoscere un sito di scommesse sicuro

Quando si parla di denaro e scommesse online, la sicurezza non può mancare assolutamente. I giocatori devono sapere come si riconosce un sito di scommesse sicuro per effettuare le loro scommesse in modo affidabile.

A tal fine, ci sono diversi indicatori chiave che possono aiutare a valutare la sicurezza di un sito di scommesse online e identificare con precisione le piattaforme affidabili.

Licenza di gioco GAD

La licenza per il gioco a distanza (da qui l’acronimo GAD) rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in seguito alla riforma del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2019, n. 124, è indispensabile per condurre attività di gioco pubblico in Italia e all'estero. Questa licenza assicura che gli operatori rispettino le norme e i regolamenti stabiliti per il gioco pubblico.

Criteri per l'ottenimento della licenza ADM

Si suddividono in due categorie per scremare le aziende poco serie e inaffidabili.

Requisiti soggettivi

Identità del richiedente : deve essere una persona fisica o giuridica con sede legale in Italia.

: deve essere una persona fisica o giuridica con sede legale in Italia. Integrità morale e professionale : richiesta di un'attestazione di idoneità rilasciata dall'ADM.

: richiesta di un'attestazione di idoneità rilasciata dall'ADM. Capitale sociale: il richiedente deve avere un capitale sociale di almeno 100.000 euro.

Requisiti oggettivi

Strutture adeguate : necessità di locali e attrezzature idonei per l'attività di gioco.

: necessità di locali e attrezzature idonei per l'attività di gioco. Misure di sicurezza : implementazione di strategie per prevenire il gioco d'azzardo patologico.

: implementazione di strategie per prevenire il gioco d'azzardo patologico. Certificazione di qualità: richiesta di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

Procedura per la richiesta della licenza ADM

La richiesta di licenza ADM deve essere presentata all'ADM con documentazione che dimostri il soddisfacimento dei requisiti richiesti. L'istruttoria è condotta dall'ADM, che può richiedere informazioni o documenti aggiuntivi. Nel caso in cui la domanda venga approvata, la licenza viene rilasciata ma ha una validità limitata di 10 anni, eventualmente rinnovabile per altri 10.

Ai fini dell’accettazione della richiesta, i possibili concessionari devono rispettare questi requisiti:

Persona fisica/giuridica in Italia, integrità morale e professionale, capitale sociale minimo di 100.000 euro .

. Locali adeguati, misure anti-gioco d'azzardo patologico, certificazione di qualità.

Sicurezza nei pagamenti

Per quanto riguarda i sistemi di ricarica e prelievo, i bookmaker affidabili adottano metodi avanzati caratterizzati da protezione crittografica a tutela dei dati sensibili dei clienti. Alcuni esempi sono già stati forniti nell’elenco dei migliori bookmaker, sottolineando l’importanza dei protocolli SSL a 128 o 256 bit.

Scendendo più nel tecnico, ecco una checklist per aiutare il lettore a capire se il sito di scommesse che sta valutando è legale, sicuro e affidabile:

Crittografia SSL: imprescindibile per la salvaguardia dei dati personali e finanziari degli utenti. Politica sulla privacy: il sito deve presentare un’informativa trasparente che specifichi le modalità di raccolta e uso dei dati personali degli utenti. Varietà dei metodi di pagamento: inclusi quelli più utilizzati e sicuri in Italia come carte di credito/debito, e Wallet, bonifici bancari e criptovalute, per venire incontro alle necessità di utenti di vario tipo. Tempi di elaborazione dei pagamenti: deve essere quanto più celere e trasparente. Commissioni ragionevoli: considerando la concorrenza, l’ideale sarebbe non dover pagare alcuna commissione quando si prelevano le vincite. Certificato SSL: verificare la presenza di un certificato SSL, che si riconosce dall'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi del browser, così da attestare la presenza di sistemi di protezione per i dati utente. Protocolli di sicurezza avanzati: il sito dovrebbe impiegare protocolli di sicurezza all'avanguardia, come TLS 1.2 o superiori, per la tutela dei dati degli utenti. Politica di sicurezza sui dati: infine, è importante la presenza di una politica dettagliata sulla sicurezza dei dati che illustri le misure adottate per la protezione dei dati degli utenti.

Trasparenza

Come già anticipato, i generatori di numeri casuali (RNG) sono la tecnologia fondamentale per assicurare la casualità degli esiti all’interno dei giochi d’azzardo dei siti di scommesse. Questi strumenti devono essere testati e certificati da laboratori indipendenti per assicurare l'equità e la casualità dei giochi.

Inoltre, i dati di questi test e i payout di tutti i giochi devono essere resi pubblici e di facile fruizione per tutti gli iscritti. Solitamente, all’interno dei migliori siti scommesse AAMS affidabili, si trova un pulsante denominato “Probabilità di vincita” collegato a un PDF riassuntivo con queste informazioni.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) effettua controlli periodici sui siti scommesse autorizzati in Italia per verificare che le probabilità di vincita siano calcolate correttamente.

I controlli periodici dell'ADM si concentrano sui seguenti aspetti:

La correttezza dei calcoli delle probabilità di vincita : l'ADM verifica che le probabilità di vincita pubblicate dai siti scommesse siano calcolate correttamente, sulla base dei fattori previsti dalla normativa vigente.

: l'ADM verifica che le probabilità di vincita pubblicate dai siti scommesse siano calcolate correttamente, sulla base dei fattori previsti dalla normativa vigente. La trasparenza delle quote di vincita : l'ADM verifica che le quote di vincita pubblicate dai siti scommesse siano chiare e trasparenti, in modo che gli utenti possano comprendere le probabilità di vincita di ogni evento di gioco.

: l'ADM verifica che le quote di vincita pubblicate dai siti scommesse siano chiare e trasparenti, in modo che gli utenti possano comprendere le probabilità di vincita di ogni evento di gioco. La protezione dei dati degli utenti : l'ADM verifica che i siti scommesse utilizzino sistemi di crittografia avanzati per proteggere i dati degli utenti, compresi i dati relativi alle scommesse.

: l'ADM verifica che i siti scommesse utilizzino sistemi di crittografia avanzati per proteggere i dati degli utenti, compresi i dati relativi alle scommesse. I controlli periodici dell'ADM sono effettuati da personale specializzato, che utilizza strumenti e tecniche all'avanguardia.

Ad esempio, nel 2022, l'ADM ha inibito più di 180 portali non autorizzati alle scommesse in Italia, come riportato nel Rapporto di verifica del 2022, oltre ad aver effettuato più di 100 controlli online.

Assistenza clienti

Un servizio clienti affidabile e reattivo è un altro indicatore positivo di un sito di scommesse sicuro. Un buon supporto clienti dovrebbe essere facilmente accessibile e fornire risposte tempestive e utili, in italiano corretto (possibilmente tramite operatori madrelingua).

Siti non sicuri: quali sono e come si riconoscono

In Italia, i siti di scommesse con dominio .com sono illegali. Ciò significa che è vietato utilizzare questi siti per effettuare scommesse.

Innanzitutto, questi siti non sono autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L'ADM è l'unica autorità competente in Italia per rilasciare licenze per l'esercizio di attività di gioco d'azzardo.

Questo perché i siti di scommesse con dominio .com non sono sottoposti alla supervisione dell'ADM. Ciò significa che non vi è alcuna garanzia che il sito mostri probabilità di vincita corrette e che paghi i suoi utenti. In poche parole, non c’è nessuna garanzia di pagamento.

In secondo luogo, i siti di scommesse con dominio .com possono essere utilizzati per aggirare le normative italiane in materia di gioco d'azzardo. Ad esempio, questi siti possono offrire quote di vincita più alte o limiti di scommessa più elevati rispetto ai siti autorizzati dall'ADM.

Infine, i siti di scommesse con dominio .com possono rappresentare un rischio per la cybersecurity degli utenti. In passato, infatti, questi portali sono stati utilizzati per diffondere malware o truffare giocatori italiani.

Per riconoscere i siti di scommesse illegali, prestare attenzione alle seguenti caratteristiche:

Non c’è la licenza ADM / AAMS : i siti di scommesse con dominio .com non sono autorizzati dall'ADM. Spesso, si tratta infatti di portali che hanno ricevuto una licenza da Paesi, come Curacao , che applicano requisiti molto meno stringenti.

: i siti di scommesse con dominio .com non sono autorizzati dall'ADM. Spesso, si tratta infatti di portali che hanno ricevuto una licenza da Paesi, come , che applicano requisiti molto meno stringenti. Crittografia assente o antiquata : i siti di scommesse con dominio .com non utilizzano sistemi di crittografia avanzati per proteggere i dati degli utenti.

: i siti di scommesse con dominio .com non utilizzano sistemi di crittografia avanzati per proteggere i dati degli utenti. I nformativa sulla privacy assente o poco chiara : i siti di scommesse con dominio .com non hanno una politica di privacy trasparente che indichi come vengono raccolti e utilizzati i dati degli utenti.

: i siti di scommesse con dominio .com non hanno una politica di privacy trasparente che indichi come vengono raccolti e utilizzati i dati degli utenti. Metodi di pagamento non sicuri : i siti di scommesse con dominio .com offrono metodi di pagamento non sicuri, come ad esempio carte di credito/debito non protette da sistemi di autenticazione o che non fanno parte di circuiti noti e protetti come VISA e Mastercard.

: i siti di scommesse con dominio .com offrono metodi di pagamento non sicuri, come ad esempio carte di credito/debito non protette da sistemi di autenticazione o che non fanno parte di circuiti noti e protetti come VISA e Mastercard. Tassi di commissione elevati: i siti di scommesse con dominio .com applicano tassi di commissione elevati per i pagamenti e le operazioni di gioco, spesso senza dare alcuna informazioni preventiva agli utenti in tal senso.

Inoltre, i siti di scommesse con dominio .com possono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

L'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi del browser non è presente o è di colore rosso.

o è di colore rosso. Il sito web utilizza un protocollo di sicurezza obsoleto , come ad esempio TLS 1.0 o TLS 1.1.

, come ad esempio TLS 1.0 o TLS 1.1. Il sito web non utilizza un certificato SSL valido .

. Il sito web utilizza un dominio registrato in un Paese con una legislazione meno stringente di quella italiana in materia di gioco d'azzardo.

Conseguenze e rischi legati all'utilizzo di siti di scommesse illegali

In Italia, la normativa vigente stabilisce sanzioni severe per l'esercizio non autorizzato di attività di gioco d'azzardo. Secondo il Decreto Legislativo del 26 ottobre 2019, n. 124, chi conduce questa attività senza le necessarie autorizzazioni rischia una pena detentiva da uno a tre anni e una sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 100.000 euro.

Per quanto riguarda la protezione dei minori, il Decreto Legislativo del 13 dicembre 2010, n. 220, prevede pene specifiche per chi organizza o gestisce giochi d'azzardo a fini di lucro in locali o luoghi accessibili al pubblico senza le dovute autorizzazioni. Le sanzioni in questo caso vanno dalla reclusione da tre a sei mesi fino a multe da 1.000 a 5.000 euro.

Le conseguenze per la gestione di piattaforme di gioco online .com in Italia sono:

Reclusione da uno a tre anni: per chi gestisce attività di gioco d'azzardo non autorizzate.

Multa da 5.000 a 100.000 euro: in aggiunta alla pena detentiva.

Reclusione da tre a sei mesi: per chi gestisce attività di gioco d'azzardo in locali pubblici senza autorizzazioni.

Multa da 1.000 a 5.000 euro: in aggiunta alla pena detentiva.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) può anche intervenire con provvedimenti amministrativi contro le piattaforme .com che arrivano in Italia, includendo:

Sospensione dell'attività.

Cessazione forzata dell'attività per le piattaforme .com.

Multa nei confronti dei gestori delle piattaforme .com.

La sanzione amministrativa per violazioni su piattaforme .com varia in base al numero di infrazioni:

50.000 euro : per la prima violazione.

: per la prima violazione. 100.000 euro : per la seconda violazione.

: per la seconda violazione. 150.000 euro: per la terza violazione.

Rischi legali per i giocatori che si iscrivono e usano i siti di scommesse non AAMS

I giocatori che utilizzano siti .com non autorizzati in Italia possono incappare in sanzioni amministrative. L'importo della sanzione varia in base al numero di violazioni:

2.000 euro : per la prima violazione.

: per la prima violazione. 3.000 euro : per la seconda violazione.

: per la seconda violazione. 4.000 euro: per la terza violazione.

Inoltre, vi sono potenziali rischi penali legati all'uso di siti .com, come la confisca di vincite derivanti da tali siti, considerate proventi di reato, e non si può escludere la reclusione da 3 a 6 mesi per i casi più gravi.

Come iscriversi a un sito scommesse sicuro e legale

Una volta capito come si riconosce un bookmaker affidabile, ci si può registrare, seguendo le indicazioni riportate in questo paragrafo.

Scegliere un sito autorizzato dall'ADM. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l'ente che regola il gioco d'azzardo in Italia. Sul sito web dell'ADM è possibile trovare un elenco aggiornato di tutti i siti di scommesse autorizzati. Accedere al sito web del bookmaker scelto. Cliccare sul pulsante "Registrati". Compilare il modulo di registrazione. Il formulario richiederà diverse informazioni personali come: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, ecc. Fornire i riferimenti di un documento di identità per il controllo previsto per legge. Accettare i termini e le condizioni del sito. Inviare una copia di un documento di identità valido. I documenti di identità accettati sono: carta d'identità, passaporto, patente di guida. Attendere l'approvazione del documento tramite procedura KYC (Know Your Client). Solitamente, bastano poche ore per avere conferma Una volta che la registrazione e la convalida dell’identità sono state completate, il giocatore può effettuare un deposito e iniziare a scommettere con denaro vero.

Vale anche la pena ricordare che alcuni soggetti non possono iscriversi a un sito di scommesse legale in Italia:

Minorenni

Persone con problemi di gioco d'azzardo (iscritti alla lista di autoesclusione).

(iscritti alla lista di autoesclusione). Persone che hanno subito una condanna per reati connessi al gioco d'azzardo .

. Non residenti in Italia (alcuni siti richiedono che la geolocalizzazione sia attivata da app per verificare continuamente questo aspetto).

Come scommettere sui bookmaker AAMS - breve guida

Dopo aver scelto il bookmaker, per piazzare una scommessa, è necessario:

Visitare il sito del bookmaker , completare la registrazione e accedere alla propria area utente.

, completare la registrazione e accedere alla propria area utente. Trovare l'evento su cui si desidera scommettere , navigando liberamente tra i diversi sport Gli eventi sono generalmente elencati e suddivisi per sport e nazione. I migliori bookmaker propongono anche una barra di ricerca per velocizzare le operazioni.

, navigando liberamente tra i diversi sport Gli eventi sono generalmente elencati e suddivisi per sport e nazione. I migliori bookmaker propongono anche una barra di ricerca per velocizzare le operazioni. Trovata la quota, cliccarci sopra per aggiungerla alla schedina personale .

. Selezionare il tipo di scommessa che si vuole effettuare . A seconda del numero di quote aggiunte alla schedina, si potrà puntare in singola, multipla o a sistema.

. A seconda del numero di quote aggiunte alla schedina, si potrà puntare in singola, multipla o a sistema. Controllare la quota e inserire l'importo da scommettere . La quota rappresenta la probabilità di un evento, mentre l'importo è il denaro che si intende puntare.

. La quota rappresenta la probabilità di un evento, mentre l'importo è il denaro che si intende puntare. Confermare la scommessa. Dopo la conferma, la scommessa non può più essere modificata o annullata. Bisognerà attendere la refertazione del match per sapere l’esito della puntata. In caso di vittoria, la somma puntata, moltiplicata per la quota finale della schedina, verrà accreditata in automatico sul saldo dell’account di gioco.

Trattandosi di gioco d’azzardo con denaro, è fondamentale mantenere l’equilibrio e adottare una strategia di scommesse ponderata e responsabile. Ecco qualche consiglio utile:

Effettuare ricerche approfondite sull'evento su cui si intende scommettere.

sull'evento su cui si intende scommettere. Scommettere con moderazione , evitando di superare i limiti finanziari personali.

, evitando di superare i limiti finanziari personali. Definire e rispettare un budget di scommessa.

di scommessa. Monitorare le proprie scommesse, per valutare le performance e adattare la strategia di conseguenza.

le proprie scommesse, per valutare le performance e adattare la strategia di conseguenza. Ricordarsi sempre che il gioco d'azzardo non dovrebbe mai diventare un problema o una fonte di stress finanziario.

Gioco responsabile nei siti scommesse legali

I bookmaker AAMS sicuri sono tenuti a fornire ai loro utenti una serie di strumenti volti a promuovere un approccio al gioco consapevole e responsabile. Questi strumenti sono essenziali per scongiurare ramificazioni negative, tipiche di un approccio patologico al gioco d'azzardo.

La normativa italiana che impone e regolamenta il Gioco responsabile è il Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124. Tra gli strumenti forniti dai siti scommesse ADM si possono citare:

Impostazione dei limiti di ricarica e di gioco : i giocatori sono tenuti a fissare dei limiti di ricarica settimanale e hanno la possibilità di stabilire limiti sulla cifra che si può scommettere ogni settimana, così da avere un controllo puntuale sulle proprie spese di gioco.

: i giocatori sono tenuti a fissare dei limiti di ricarica settimanale e hanno la possibilità di stabilire limiti sulla cifra che si può scommettere ogni settimana, così da avere un controllo puntuale sulle proprie spese di gioco. Opzione di autoesclusione : questa funzione consente ai giocatori di bloccare l'accesso ai servizi di gioco per un periodo di tempo definito, o anche permanentemente, a seconda della loro necessità (maggiori dettagli in seguito)

: questa funzione consente ai giocatori di bloccare l'accesso ai servizi di gioco per un periodo di tempo definito, o anche permanentemente, a seconda della loro necessità (maggiori dettagli in seguito) Supporto telefonico : i siti offrono assistenza attraverso numeri telefonici dedicati, dove i giocatori possono ricevere supporto e consulenza in caso di problemi legati al gioco.

: i siti offrono assistenza attraverso numeri telefonici dedicati, dove i giocatori possono ricevere supporto e consulenza in caso di problemi legati al gioco. Test di autovalutazione: attraverso questi test, disponibili sui siti di gioco, i giocatori possono valutare le proprie abitudini di gioco e individuare possibili segnali di rischio.

Al di là di questi strumenti specifici, ci sono altre risorse disponibili in Italia per coloro che incontrano difficoltà legate al gioco:

Numero Verde Nazionale per il gioco d'azzardo problematico al 800 55 88 22 . Servizio gratuito e anonimo di supporto e consulenza.

. Servizio gratuito e anonimo di supporto e consulenza. Sito di FederSerD : fornisce informazioni e risorse sui disturbi legati al gioco d'azzardo.

: fornisce informazioni e risorse sui disturbi legati al gioco d'azzardo. Sito di Gioco Responsabile: gestito dall'ADM, questo portale è una risorsa ufficiale che fornisce informazioni e supporto ai giocatori italiani.

Questi strumenti e risorse sono progettati per aiutare i giocatori a mantenere un approccio equilibrato al gioco, promuovendo la consapevolezza e concretizzando i principi di affidabilità e sicurezza.

Come autoescludersi da un bookmaker AAMS / ADM

In Italia, l'autoesclusione dal gioco online è una procedura formale che permette agli utenti di bloccare volontariamente l'accesso ai servizi di gioco a distanza, come scommesse e casinò online.

Il processo di autoesclusione segue questi passaggi:

Accesso al sito del bookmaker: il giocatore deve accedere al sito del bookmaker da cui intende autoescludersi. Sezione autoesclusione: sul sito, il giocatore deve cercare e selezionare l'opzione di autoesclusione. Compilare il modulo di autoesclusione: il giocatore deve compilare un modulo fornendo i propri dati personali come nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email. Inserimento della password di autoesclusione: questa password unica è richiesta per confermare l'autoesclusione e per eventuali accessi futuri alla funzione. Conferma dell'autoesclusione: una volta completati tutti i campi e inserita la password, il giocatore deve confermare la propria decisione di autoescludersi.

Dopo la conferma, il giocatore non avrà più accesso al sito di scommesse per il periodo specificato. Il sistema di autoesclusione è coordinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che gestisce il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA). Qui sono raccolti i dati di tutti i giocatori che hanno attivato l'autoesclusione. Quando un giocatore si autoesclude da un sito, l'informazione viene comunicata all'ADM, che a sua volta informa gli altri operatori autorizzati in Italia. In questo modo, il giocatore viene bloccato su tutti i siti di gioco a distanza autorizzati nel Paese.

Gli effetti dell'autoesclusione sono:

Blocco dell'accesso al sito di scommesse per il periodo stabilito.

Divieto per il bookmaker di consentire scommesse da parte del giocatore.

da parte del giocatore. Stop all'invio di materiale promozionale relativo al gioco d'azzardo al giocatore autoescluso.

relativo al gioco d'azzardo al giocatore autoescluso. È possibile revocare l'autoesclusione, ma la revoca non è immediata, diventando efficace ed effettiva 72 ore dopo la richiesta del giocatore.

Siti scommesse legali e sicuri - FAQ

Ci si può registrare su più bookmaker affidabili insieme?

Sì, è possibile iscriversi contemporaneamente a più bookmaker autorizzati. Non ci sono restrizioni legali sul numero di siti di scommesse a cui un individuo può registrarsi.

Che differenza c’è fra autosospensione e autoesclusione?

L'autosospensione è una soluzione temporanea che permette ai giocatori di prendersi una pausa dalle attività di scommesse per un periodo di tempo prefissato. Al contrario, l'autoesclusione è una misura permanente che impedisce l'accesso a tutti i siti di scommesse legali.

Bisogna pagare per iscriversi ai siti scommesse AAMS?

In Italia, per iscriversi a un sito di scommesse autorizzato non è necessario effettuare alcun pagamento. La registrazione su questi siti è, infatti, gratuita. Tuttavia, per iniziare a puntare con soldi veri, bisogna effettuare un deposito iniziale con uno dei metodi di pagamento consentiti.