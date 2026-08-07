Siti scommesse AAMS affidabili e sicuri: lista dei principali bookmaker

Siti scommesse AAMS: i top bookmaker con licenza ADM

Navigare nel mondo delle scommesse online richiede prima di tutto sicurezza. In Italia, la garanzia è data dalla licenza ADM (ex AAMS), che certifica legalità e trasparenza.🛡️

Ecco i migliori siti di scommesse AAMS nel 2026:

bet365 - Licenza 16030 🔝 : Leader globale per palinsesto e un servizio streaming live senza interruzioni*.

: Leader globale per palinsesto e un servizio streaming live senza interruzioni*. SNAI - Licenza 16032 🐎 : Punto di riferimento storico in Italia, celebre per affidabilità e un'app molto intuitiva.

: Punto di riferimento storico in Italia, celebre per affidabilità e un'app molto intuitiva. Lottomatica - Licenza 16010 🏛️ : Tradizione e sicurezza certificate G4 per la massima tutela del giocatore.

: Tradizione e sicurezza certificate G4 per la massima tutela del giocatore. Sisal - Licenza 16020 🛠️ : Eccelle nella personalizzazione grazie alla funzione MyCombo per scommesse su misura.

: Eccelle nella personalizzazione grazie alla funzione MyCombo per scommesse su misura. Eurobet - Licenza 16012 📊 : Esperienza completa tra sport e virtuali con elevati standard di protezione dati.

: Esperienza completa tra sport e virtuali con elevati standard di protezione dati. William Hill - Licenza 16044 ⏱️ : Brand britannico storico che punta su un'interfaccia pulita e rapidità d'esecuzione.

: Brand britannico storico che punta su un'interfaccia pulita e rapidità d'esecuzione. Goldbet - Licenza 16009 🎥 : Perfetto per gli amanti del live grazie a filtri avanzati e pagamenti immediati.

: Perfetto per gli amanti del live grazie a filtri avanzati e pagamenti immediati. Planetwin365 - Licenza 16007 🏟️ : Specializzato nella profondità dei mercati con centinaia di opzioni per ogni match.

: Specializzato nella profondità dei mercati con centinaia di opzioni per ogni match. Netbet - Licenza 16021 👤 : Piattaforma chiara e lineare, ideale per chi cerca semplicità e supporto costante.

: Piattaforma chiara e lineare, ideale per chi cerca semplicità e supporto costante. AdmiralBet - Licenza 16048 🚀: Software solido e leggero, ottimizzato per prestazioni elevate su ogni dispositivo.

*La diretta streaming è riservata a utenti iscritti con saldo positivo o che abbiano giocato almeno una scommessa nelle ultime 24 ore.

Lista completa dei siti di scommesse AAMS

La licenza ADM è l'elemento che attesa affidabilità e sicurezza degli operatori. Ecco la nostra lista completa dei siti scommesse AAMS:

Fornito e verificato da Goal ✔

Bookmaker Licenza AAMS Sito sicuro ⭐ bet365 16030 www.bet365.it ⭐ Stake 16017 www.stake.it ⭐ Netbet 16021 www.netbet.it ⭐ Goldbet 16009 www.goldbet.it ⭐ Lottomatica 16010 www.lottomatica.it ⭐ Eurobet 16012 www.eurobet.it ⭐ AdmiralBet 16048 www.admiralbet.it ⭐ Betsson 16027 www.betsson.it ⭐ StarVegas 16038 www.starvegas.it ⭐ Wiliam Hill 16044 www.williamhill.it ⭐ Sisal 16020 www.sisal.it ⭐ Planetwin365 16007 www.planetwin365.it ⭐ Netwin 16035 www.netwin.it ⭐ QuiGioco 16015 www.quigioco.it ⭐ Snai 16032 www.snai.it ⭐ Betflag 16008 www.betflag.it ⭐ Stanleybet 16037 www.stanleybet.it ⭐ bwin 16013 www.bwin.it ⭐ Marathonbet 16050 www.marathonbet.it ⭐ LeoVegas 16019 www.leovegas.it ⭐ VinciTu 16031 www.vincitu.it ⭐ Betfair 16028 www.betfair.it ⭐ 888 16045 www.888sport.it ⭐ Pokerstars 16023 www.pokerstars.it

I top 3 bookmaker sicuri e legali della settimana

Il primo passo per un'esperienza di gioco online consapevole e sicura è la scelta di un operatore che garantisca legalità e trasparenza. In Italia, ciò è certificato dalla licenza ADM, che assicura il rispetto di standard rigorosi a tutela dei giocatori. Abbiamo analizzato il mercato per presentare tre bookmaker che si distinguono per il loro impegno verso la sicurezza e la legalità:

Netbet: Questo operatore dedica ampie risorse alla formazione del personale per garantire un approccio responsabile al gioco.

Questo operatore dedica ampie risorse alla formazione del personale per garantire un approccio responsabile al gioco. Planetwin365: Le sue politiche di gioco responsabile includono l'informazione del giocatore sui propri diritti e doveri per una partecipazione consapevole.

Le sue politiche di gioco responsabile includono l'informazione del giocatore sui propri diritti e doveri per una partecipazione consapevole. Sisal: L'azienda si impegna nella protezione dei giocatori più vulnerabili attraverso un piano di azioni concrete per la prevenzione del gioco problematico.

Cos'è una licenza AAMS?

Con questo termine, si fa riferimento alle piattaforme di gioco autorizzate dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da qualche anno parte integrante dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), ovvero il principale ente pubblico in Italia per la regolamentazione del gioco d’azzardo.

L’attività delle piattaforme online per le scommesse sportive assume carattere legale in Italia solo nel caso in cui sia stata ricevuta una concessione per il gioco a distanza (GAD): ciò avviene dopo diversi controlli dal punto di vista della storia del bookmaker, della solidità economica e dell’affidabilità tecnologica, al fine di assicurarsi che i siti di scommesse e i casinò online AAMS siano in grado di rispettare i rigidi standard imposti da queste autorità regolatorie.

Siti scommesse con licenza AAMS: la nostra selezione

L’analisi dettagliata raccolta in questa pagina si propone di offrire informazioni utili sia agli appassionati di scommesse esperti che ai neofiti, cioè a coloro che si affacciano per la prima volta a questo mondo per individuare i bookmaker sicuri e legali in Italia.

bet365

bet365, fondato nel 2000, è un bookmaker online che opera con una licenza AAMS 16030 (ADM), a dimostrazione della piena conformità alle normative italiane. La piattaforma utilizza tecnologie avanzate per la sicurezza dei dati, come la certificazione SSL Thawte e protocolli di sicurezza TLS, oltre a firewall che rispettano gli standard ISO/IEC 27001:2013.

Il sito incentiva il gioco responsabile offrendo strumenti come limiti di deposito, autoesclusione e monitoraggio del tempo passato sulla piattaforma. bet365 impiega diverse migliaia di persone e serve tantissimi clienti a livello globale, a riprova della sua solidità e dell’ampio raggio d'azione nel mercato delle scommesse sportive internazionale.

Aspetto Dettaglio Licenza AAMS (ADM) 16030 Sicurezza dei dati Certificazione SSL Thawte, TLS, SGSI (ISO/IEC 27001:2013) Gioco responsabile Limiti di deposito, autoesclusione, monitoraggio del tempo

Stake

Stake Italy s.r.l., con sede a Bussolengo e parte del gruppo tecnologico australiano Easygo, opera nel mercato italiano attraverso la concessione ADM 16017. La piattaforma offre un portafoglio completo di scommesse sportive e giochi a distanza, strutturato per coniugare l'innovazione tecnologica con il rigoroso rispetto delle normative vigenti.

Stake adotta protocolli di crittografia e misure tecniche organizzative avanzate per prevenire accessi non autorizzati e garantire la riservatezza dei dati personali. L'infrastruttura tecnologica è progettata per assicurare stabilità e trasparenza, includendo canali di comunicazione unidirezionali (come WhatsApp e Telegram) che tutelano l'anonimato dei partecipanti.

Netbet

NetBet, operante sotto la licenza AAMS numero 16021, è un sito di BPG srl unipersonale e rappresenta uno dei pionieri italiani nel settore dei giochi a distanza. Fondato nel 2008, offre un'ampia varietà di giochi online, rispettando pienamente le normative vigenti grazie alla supervisione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Attraverso sistemi di crittografia avanzati e protezioni dei dati personali, NetBet garantisce la sicurezza delle informazioni degli utenti, assicurando un ambiente di gioco affidabile e legale.

L'operatore si distingue per la sua offerta di giochi di casinò di alta qualità, rivolti a un pubblico eterogeneo, che spazia dai neofiti ai giocatori esperti. Grazie a una serie di misure per il gioco responsabile, l'operatore si impegna nel garantire condizioni di gioco sicure, etiche e sostenibili.

Snai

SNAI, parte del gruppo Snai Tech SpA, detiene la licenza ADM numero 16032 rilasciata da AAMS, nel pieno rispetto degli standard di trasparenza e correttezza imposti dalle normative italiane.

La costante supervisione delle autorità italiane garantisce che SNAI mantenga questi standard nel tempo. Questi audit assicurano la conformità alle normative antiriciclaggio e la tutela della privacy degli utenti.

Per quanto riguarda la sicurezza delle transazioni e la protezione dei dati degli utenti, SNAI utilizza sistemi crittografati per proteggere i movimenti finanziari e i dati personali. In aggiunta, l'impegno di SNAI nella lotta contro il gioco compulsivo e patologico è evidenziato dall'adesione al protocollo Gioco Responsabile.

Snaitech S.p.A., inoltre, ha ottenuto diverse certificazioni ISO, tra cui ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 45001, per varie attività come la raccolta del gioco ippico e sportivo, la vendita dei concorsi a pronostici, la gestione delle reti telematiche per il gioco lecito, e lo sviluppo dei sistemi software per il gioco.

Aspetto Dettaglio Licenza di Gioco ADM n. 16032 Sicurezza dati Crittografia avanzata, sistemi di sicurezza elevati Gioco Responsabile Protocollo completo con strumenti per limitazione e autoesclusione, certificazioni ISO

William Hill

William Hill opera nel settore delle scommesse online con la licenza ADM numero 16044, che attesta il totale rispetto delle norme sul gioco d'azzardo online applicabili in Italia. La licenza, rilasciata da ADM nel 2011 a WHG (International) Ltd., con sede a Gibilterra, autorizza l'azienda a offrire servizi legati a casinò online, scommesse sportive, bingo e poker in Italia.

Per proteggere le transazioni e la protezione dei dati degli utenti, William Hill implementa sistemi di crittografia digitale a 128-bit SSL (Secure Socket Layer), una tecnologia utilizzata anche dagli istituti bancari. Questo sistema crittografico tutela le transazioni online, proteggendo i dati sensibili degli utenti.

La piattaforma di William Hill utilizza inoltre un certificato di sicurezza rilasciato da Thawte, a garanzia ulteriore della riservatezza dei dati personali degli utenti.

Aspetto Dettaglio Licenza ADM Numero 16044 Sicurezza dati Crittografia digitale SSL a 128-bit Gioco Responsabile Autoesclusione, protezione dei dati sensibili e limite dei depositi settimanali

Better Lottomatica

La piattaforma di scommesse Better, gestita da Lottomatica, tutela i dati di accesso, come Username e Password, con misure di protezione avanzate. La piattaforma è autorizzata dall’ADM, come attesta la licenza GAD numero 16010, rilasciata a GBO Italy, confermando il suo rispetto delle norme italiane nel settore dell’iGaming e del betting online.

Per prevenire frodi informatiche come il phishing, Better utilizza sistemi di sicurezza all'avanguardia gestiti da Lottomatica, mettendo al riparo i giocatori dall'uso fraudolento di dati personali e carte di credito. La crittografia digitale SSL a 128-bit di Entrust Inc. protegge tutte le transazioni effettuate sulla piattaforma.

La piattaforma Better promuove anche il gioco responsabile attraverso varie misure, come l'autolimitazione, l'autoesclusione e il divieto per i minori di 18 anni di aprire un conto di gioco. La piattaforma è inoltre certificata da G4, un'organizzazione internazionale che si occupa di contrastare il gioco illegale e problematico.

Aspetto Dettaglio Licenza ADM Numero 16010 Sicurezza dati Crittografia SSL a 128-bit di Entrust Inc. Gioco Responsabile Strumenti di autocontrollo, limitazione dei depositi e certificazione G4

Eurobet

Con la licenza numero 16012 rilasciata da AAMS (ora ADM), Eurobet è uno dei siti regolamentati e sicuri nel settore del gaming online. Parte del gruppo Ladbrokes Coral plc, Eurobet gestisce oltre 850 ricevitorie in Italia oltre alla piattaforma digitale. Fondata nel 1995, questa società è fra i maggiori gruppi di scommesse e iGaming in tutta Europa, con oltre 19 mila dipendenti su scala internazionale, al servizio di milioni di clienti in oltre 100 Paesi.

A tutela dei dati degli utenti, Eurobet utilizza un sistema di crittografia a 128-bit SSL (Secure Socket Layer), proteggendo così le informazioni sensibili. La piattaforma è inoltre certificata da iTechlabs per quanto riguarda il generatore di numeri casuali (RNG), riprova dell’effettiva imparzialità dell’esito dei giochi. Eurobet aderisce al protocollo Gioco Responsabile, focalizzandosi sulla prevenzione delle patologie da gioco compulsivo, a sostegno dei clienti più a rischio.

Aspetto Dettaglio Licenza di Gioco AAMS n. 16012 Sicurezza dati Crittografia SSL a 128-bit Gioco Responsabile Protocollo di tutela degli utenti con strumenti di auto limitazione e informazioni sul gioco

Sisal

Sisal è una piattaforma regolata dalla licenza AAMS (ADM) numero 16020, che attesta il pieno rispetto della legge e dei requisiti fissati in Italia, a garanzia di un ambiente di gioco sicuro e trasparente.

Per la protezione dei dati personali e delle transazioni finanziarie, Sisal implementa misure di sicurezza rigorose, inclusa la crittografia dei dati. Inoltre, la piattaforma utilizza sistemi di generazione casuale dei numeri (RNG) certificati, assicurando l'imparzialità e l'integrità dei giochi.

Gli strumenti di controllo parte delle linee guida sul Gioco Responsabile comprendono un estratto conto dettagliato delle transazioni e opzioni di autolimitazione e autoesclusione per promuovere il gioco responsabile.

La sicurezza dei sistemi e delle operazioni di gioco di Sisal è certificata secondo le "Linee Guida per la certificazione" di ADM e da TST-GLI, a dimostrazione che i giochi rispettano i principi di trasparenza e correttezza.

Aspetto Dettaglio Licenza AAMS (ADM) Numero 16020 Sicurezza dati Protezione dati personali, pagamenti garantiti, conformità con le "Linee Guida per la certificazione" ADM, TST-GLI Gioco Responsabile Strumenti di autolimitazione e autoesclusione

Betflag

Betflag, dotato di licenza numero 16008, si propone come uno dei siti scommesse AAMS legali grazie anche al suo forte impegno nel garantire un ambiente di gioco sicuro.

Grazie a sistemi tecnologicamente avanzati, Betflag protegge i dati sensibili degli utenti e assicura transazioni sicure, confermando così l’affidabilità della sua piattaforma.

Le sue politiche di gioco responsabile includono l’autolimitazione e l’autoesclusione, strumenti fondamentali per prevenire il gioco compulsivo. Inoltre, Betflag utilizza tecnologie di crittografia avanzata per tutelare ulteriormente la privacy e i dati dei giocatori, creando un ambiente di gioco sicuro e protetto.

Goldbet

Goldbet opera in Italia con concessione numero 16009, consolidando la sua reputazione come operatore sicuro e legale nel mercato delle scommesse sportive online. Questo bookmaker si impegna nel garantire un servizio affidabile e trasparente con elevati standard di protezione dei dati personali.

Attraverso a misure di sicurezza avanzate, come l'uso di crittografia SSL, il sito assicura che tutte le transazioni siano protette da accessi non autorizzati.

Goldbet, inoltre, promuove attivamente il gioco responsabile, offrendo strumenti per l'autoregolamentazione e l'autoesclusione che puntano a salvaguardare il benessere dei suoi utenti.

Planetwin365

Planetwin365 rientra tra i siti scommesse AAMS con la sua concessione al gioco numero 16007 e si conferma come un punto di riferimento nel panorama delle scommesse online.

Questo operatore propone una vasta gamma di giochi e scommesse, implementando al contempo misure di sicurezza tecnologiche avanzate, come la crittografia dei dati, per proteggere le informazioni sensibili degli utenti.

Planetwin365 si impegna attivamente nel garantire ai suoi giocatori un ambiente di gioco sicuro dove poter scommettere responsabilmente anche attraverso funzioni di autolimitazione e controllo delle proprie giocate.

Come riconoscere un sito di scommesse sicuro

Quando si parla di denaro e scommesse online, la sicurezza è uno dei fattori da tenere in maggiore considerazione: i giocatori, infatti, per poter puntare in modo sicuro e affidabile, devono essere in grado di riconoscere un portale che offra tutte le garanzie del caso senza il rischio di incappare in spiacevoli imprevisti.

A tal proposito, esistono diversi indicatori chiave che possono dare una mano nella valutazione dell’indice di sicurezza di un sito di scommesse online e nell’identificazione precisa di piattaforme affidabili.

Licenza al gioco GAD

La licenza per il gioco a distanza (da qui l’acronimo GAD) rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è indispensabile per condurre attività di gioco pubblico in Italia e all'estero. Questa licenza assicura il rispetto delle norme da parte degli operatori di betting.

A partire dal 13 Novembre 2025 sono ufficialmente in vigore le nuove licenze che hanno aperto un nuovo capitolo per l'acquisizione di regolare concessione da parte dei bookmakers, ma anche per i giocatori.

Come funziona la nuova licenza ADM?

Si tratta di una concessione unificata per 9 anni il cui costo per gli operatori è decisamente più elevato: 7 milioni di euro. Questo assicura la presenza sul mercato solo di siti di scommesse solidi, con piattaforme sicure e con una particolare attenzione al gioco responsabile. Ecco le caratteristiche della nuova concessione al gioco:

canone di concessione da 7 milioni di euro (4 per la concessione e 3 all'avvio operativo)

controlli più stringenti

sistemi collaudati AML

focus importante sul gioco responsabile

Cosa cambia per il giocatore? Essenzialmente nulla, ma all'acesso del suo conto dopo la data del 13 Novembre 2025 potrà dover:

accettare il nuovo controatto di gioco

accettare la migrazione del conto di gioco

impostare e accettare i nuovi limiti (deposito: 100€ al giorno, spesa: 500€ al giorno, tempo: 12h massime al giorno)

accettare le nuove forme id autoesclusione a aprtire dal 1 Febbraio 2026.

I criteri per l'ottenimento della licenza ADM si suddividono in due categorie:

Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi Identità del richiedente: persona fisica o giuridica con sede legale in Italia Strutture adeguate: necessità di locali e attrezzature idonei per l'attività di gioco Integrità morale e professionale: richiesta di un'attestazione di idoneità rilasciata dall'ADM Misure di sicurezza: implementazione di strategie per prevenire il gioco d'azzardo patologico Capitale sociale: il richiedente deve averne uno di almeno 100000 euro Certificazione di qualità: rilasciata da un organismo accreditato

Procedura per la richiesta della licenza ADM

La richiesta di licenza ADM deve essere presentata all'Agenzia Dogane e Monopoli con documentazione che dimostri il soddisfacimento dei requisiti richiesti. L'istruttoria è condotta dall'ADM, che si riserva di richiedere informazioni o documenti aggiuntivi. Nel caso in cui la domanda venga approvata, la licenza viene rilasciata ma ha una validità limitata di 10 anni, eventualmente rinnovabile per altri 10.

Sicurezza nei pagamenti

Per quanto riguarda i sistemi di ricarica e prelievo, i bookmaker affidabili adottano metodi avanzati caratterizzati da protezione crittografica a tutela dei dati sensibili dei clienti. Alcuni esempi sono già stati forniti nell’elenco dei migliori bookmaker, sottolineando l’importanza dei protocolli SSL a 128 o 256 bit.

Scendendo più nel tecnico, ecco una checklist utile per l’individuazione di un sito di scommesse legale, sicuro e affidabile:

crittografia SSL politica sulla privacy varietà dei metodi di pagamento tempi di elaborazione dei pagamenti commissioni ragionevoli certificato SSL protocolli di sicurezza avanzati politica di sicurezza sui dati

Trasparenza

Come già anticipato, i generatori di numeri casuali (RNG) rappresentano la tecnologia fondamentale per assicurare la casualità degli esiti all’interno dei giochi d’azzardo dei siti di scommesse, e sono testati e certificati da laboratori indipendenti.

Inoltre, i dati di questi test e i payout dei giochi devono essere resi pubblici e di facile fruizione per tutti gli iscritti. Solitamente, all’interno dei migliori siti di scommesse AAMS affidabili si trova una sezione denominata ‘Probabilità di vincita’, dove è possibile scaricare un PDF riassuntivo con queste informazioni.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) effettua controlli periodici sui siti di scommesse autorizzati in Italia per verificare che le probabilità di vincita siano calcolate correttamente.

Tali controlli si concentrano sui seguenti aspetti:

correttezza dei calcoli delle probabilità di vincita

trasparenza delle quote di vincita

protezione dei dati degli utenti

controlli periodici dell'ADM sono effettuati da personale specializzato

Ad esempio, tre anni fa, l'ADM ha inibito più di 180 portali non autorizzati alle scommesse in Italia, come riportato nel Rapporto di verifica del 2022, oltre ad aver effettuato più di 100 controlli online.

Assistenza clienti

Un servizio clienti affidabile e reattivo è un altro indicatore positivo a favore di un sito di scommesse sicuro. Tale servizio dovrebbe essere facilmente accessibile e fornire risposte tempestive e utili, in italiano corretto (possibilmente tramite operatori madrelingua).

Siti non sicuri: quali sono e come si riconoscono

In Italia, i siti di scommesse con dominio ‘.com’ sono illegali: ciò significa che il loro utilizzo è illegale.

Innanzitutto, questi portali non sono autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ovvero l'unica autorità competente in Italia per il rilascio di licenze per l'esercizio di attività relative al gioco d'azzardo.

Questo perché i siti di scommesse con dominio ‘.com’ non sono sottoposti alla supervisione dell'ADM: ciò significa che non vi è alcuna garanzia che il sito mostri probabilità di vincita corrette e che paghi i suoi utenti.

In secondo luogo, i siti di scommesse con dominio ‘.com’ possono essere utilizzati per aggirare le normative italiane in materia di gioco d'azzardo: ad esempio, questi possono offrire quote di vincita più alte o limiti di scommessa più elevati rispetto ai portali regolarmente autorizzati dall'ADM.

Infine, i siti di scommesse con dominio ‘.com’ possono rappresentare un rischio per la cybersecurity degli utenti: in passato, infatti, questi portali sono stati utilizzati per diffondere malware o truffare scommettitori italiani.

Per riconoscere i siti di scommesse illegali, bisogna prestare attenzione alle seguenti caratteristiche:

assenza della licenza ADM/AAMS

crittografia assente o antiquata

informativa sulla privacy assente o poco chiara

metodi di pagamento non sicuri

tassi di commissione elevati

Inoltre, i siti di scommesse con dominio ‘.com’ possono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

l'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi del browser non è presente

il sito web utilizza un protocollo di sicurezza obsoleto

il sito web non utilizza un certificato SSL valido;

il sito web utilizza un dominio registrato in un Paese con una legislazione

Conseguenze e rischi legati all'utilizzo di siti di scommesse illegali

In Italia, la normativa vigente stabilisce sanzioni severe per l'esercizio non autorizzato di attività di gioco d'azzardo: secondo il Decreto Legislativo del 26 ottobre 2019, n. 124, chi conduce questa attività senza le necessarie autorizzazioni rischia una pena detentiva da uno a tre anni e una sanzione pecuniaria compresa tra 5000 e 100000 euro.

Per quanto riguarda la protezione dei minori, il Decreto Legislativo del 13 dicembre 2010, n. 220, prevede pene specifiche per chi organizza o gestisce giochi d'azzardo a fini di lucro in locali o luoghi accessibili al pubblico senza le dovute autorizzazioni: le sanzioni, in questo caso, vanno dalla reclusione da tre a sei mesi fino a multe da 1000 a 5000 euro.

Le conseguenze per la gestione di piattaforme di gioco online ‘.com’ in Italia sono:

Reclusione Multa Da uno a tre anni: per chi gestisce attività di gioco d'azzardo non autorizzate Da 5000 a 100000 euro: per chi gestisce attività di gioco d'azzardo non autorizzate Da tre a sei mesi: per chi gestisce attività di gioco d'azzardo in locali pubblici senza autorizzazione Da 1000 a 5000 euro: in aggiunta alla pena detentiva

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) può anche intervenire con provvedimenti amministrativi contro le piattaforme con dominio ‘.com che arrivano in Italia, ovvero:

sospensione dell'attività

cessazione forzata dell'attività

multa nei confronti dei gestori di queste piattaforme

La sanzione amministrativa varia in base al numero di infrazioni:

50000 euro

100000 euro

150000 euro

Anche i giocatori che utilizzano siti con dominio ‘.com’ non autorizzati in Italia possono incappare in sanzioni economiche. L'importo, anche in questo caso, varia in base al numero di violazioni:

2000 euro

3000 euro

4000 euro

Inoltre vi sono potenziali rischi di natura penali legati all'uso di siti illegali, come la confisca di vincite derivanti da tali piattaforme (considerate proventi di reato) e la reclusione da 3 a 6 mesi per i casi più gravi.

Come iscriversi a un sito di scommesse sicuro e legale

Una volta capito come riconoscere un bookmaker affidabile si può avviare il processo di registrazione, seguendo le indicazioni riportate in questo paragrafo:

scegliere un sito autorizzato dall'ADM accedere al sito web cliccare sul pulsante ‘ compilare il modulo di registrazione fornire i riferimenti di un documento di identità accettare i termini e le condizioni del sito inviare una copia di un documento di identità in corso di validità attendere l'approvazione del documento tramite procedura KYC (Know Your Client) una volta che la registrazione e la convalida dell’identità sono state completate, il giocatore può effettuare un deposito e iniziare a scommettere con denaro vero.

Vale anche la pena ricordare che vi sono alcune categorie di soggetti impossibilitati iscriversi a un sito di scommesse legale in Italia:

minorenni (persone che non abbiano ancora compiuto I 18 anni)

persone con problemi patologici relativi al gioco d'azzardo

persone che hanno subito una

non residenti in Italia

Guida su come scommettere sui bookmaker AAMS

Dopo aver scelto il bookmaker, per piazzare una scommessa è necessario:

visitare il sito del bookmaker

trovare l'evento su cui si desidera scommettere

una volta individuata la quota,

selezionare il tipo di scommessa che si vuole effettuare

controllare la quota e inserire l'importo da scommettere

confermare la scommessa

Trattandosi di gioco d’azzardo con denaro, è fondamentale mantenere l’equilibrio e adottare una strategia di scommesse ponderata e responsabile. Ecco qualche consiglio utile:

effettuare

scommettere con

definire e rispettare un

monitorare

ricordarsi sempre che il gioco d'azzardo non dovrebbe

Gioco responsabile nei siti di scommesse legali

I bookmaker AAMS sicuri sono tenuti a fornire ai loro utenti una serie di strumenti volti a promuovere un approccio al gioco consapevole e responsabile, essenziali per scongiurare ramificazioni negative, tipiche di un approccio patologico al gioco d'azzardo.

La normativa italiana che impone e regolamenta il Gioco responsabile è il Decreto Legislativo del 26 ottobre 2019, n. 124. Tra gli strumenti forniti dai siti scommesse ADM si possono citare:

impostazione dei limiti di ricarica e di gioco

opzione di autoesclusione

supporto telefonico

test di autovalutazione

Al di là di questi strumenti specifici, ci sono altre risorse disponibili in Italia per coloro che incontrano difficoltà legate al gioco:

Numero Verde Nazionale per il gioco d'azzardo problematico al 800 55 88

sito di FederSerD

sito di Gioco Responsabile

Questi strumenti e risorse sono progettati per aiutare i giocatori a mantenere un approccio equilibrato al gioco, promuovendo la consapevolezza e concretizzando i principi di affidabilità e sicurezza.

Come autoescludersi da un bookmaker AAMS/ADM

In Italia, l'autoesclusione dal gioco online è una procedura formale che permette agli utenti di bloccare volontariamente l'accesso ai servizi di gioco a distanza, come scommesse e casinò.

Il processo di autoesclusione segue questi passaggi:

accesso al sito del bookmaker sezione autoesclusione compilare il modulo di autoesclusione inserimento della password di autoesclusione conferma dell'autoesclusione

Dopo la conferma, il giocatore non avrà più accesso al sito di scommesse per il periodo specificato. Il sistema di autoesclusione è coordinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che gestisce il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA): qui sono raccolti i dati di tutti i giocatori che hanno attivato l'autoesclusione. Quando un giocatore si autoesclude da un sito, l'informazione viene comunicata all'ADM che, a sua volta, informa gli altri operatori autorizzati in Italia. In questo modo, il giocatore viene bloccato su tutti i siti di gioco con regolare licenza nel Paese.

Gli effetti dell'autoesclusione sono I seguenti:

blocco dell'accesso al sito di scommesse per il periodo stabilito

divieto per il bookmaker di consentire scommesse

stop all'invio di materiale promozionale

l’autoesclusione è revocabile ma non immediata

Come abbiamo selezionato i migliori operatori AAMS?

Per stilare la lista dei migliori siti scommesse AAMS (nuovo ADM) sono stati considerati dei criteri quali:

licenza ADM : la concessione al gioco rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli che assicura la legalità e sicurezza di un sito

: la concessione al gioco rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli che assicura la legalità e sicurezza di un sito sicurezza : l'utilizzo di sistemi di crittografia e protezione dei dati avanzati come SSL o TLS

: l'utilizzo di sistemi di crittografia e protezione dei dati avanzati come SSL o TLS palinsesto sportivo : il numero di sport e mercati offerti ai giocatori

: il numero di sport e mercati offerti ai giocatori popolarità : il livello di apprezzamento da parte degli scommettitori dei bookmaker selezionati anche tenendo conto di recensioni ed opinioni online

: il livello di apprezzamento da parte degli scommettitori dei bookmaker selezionati anche tenendo conto di recensioni ed opinioni online bonus e promozioni come offerte di benvenuto ed iniziative promozionali che rendano l'esperienza di gioco stimolante

come offerte di benvenuto ed iniziative promozionali che rendano l'esperienza di gioco stimolante assistenza clienti: efficienza del supporto, velocità nella risposta e numero di metodi di contatto offerti

strumenti per il gioco responsabile: come test di autovalutazione, autoesclusione, impostazione di limiti di deposito e giocata.

+ Quali sono i migliori siti di scommesse AAMS sicuri e legali? Ogni operatore è contraddistinto da caratteristiche particolari che lo differenziano dalle altre piattaforme, ma un elemento imprescindibile è la concessione GAD. Tra le piattaforme di scommesse più note dai giocatori con regolare licenza ADM ci sono Snai, Eurobet, Sisal, bet365, e Lottomatica. + Ci si può registrare su più bookmaker affidabili insieme? Sì, è possibile iscriversi contemporaneamente a più bookmaker autorizzati. Non ci sono restrizioni legali sul numero di siti di scommesse a cui un individuo può registrarsi. + Che differenza c’è fra autosospensione e autoesclusione? L'autosospensione è una soluzione temporanea che permette ai giocatori di prendersi una pausa dalle attività di scommesse per un periodo di tempo prefissato. Al contrario, l'autoesclusione è una misura permanente che impedisce l'accesso a tutti i siti di scommesse legali. + Bisogna pagare per iscriversi ai siti di scommesse AAMS? In Italia, per iscriversi a un sito di scommesse autorizzato non è necessario effettuare alcun pagamento. La registrazione su questi portali è, infatti, gratuita. Tuttavia, per iniziare a puntare con soldi veri, bisogna effettuare un deposito iniziale con uno dei metodi di pagamento consentiti.

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