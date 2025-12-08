Meglio di Pelé e Maradona! Per il “quinto Beatle”, il calcio divenne troppo presto un dettaglio secondario

“1969, aveva allora 23 anni, e George Best voleva concentrarsi soltanto sull’essenziale. Solo il calcio, solo il suo lavoro. Per questo decise di allontanarsi dalle sue altre due grandi passioni: l’alcol e le donne. Il suo bilancio, disarmante nella sua sincerità: ‘Sono stati i peggiori 20 minuti della mia vita’.”

Best si trovava all’apice della carriera. Un anno prima aveva trascinato il Manchester United alla prima vittoria della sua storia in Coppa dei Campioni, era stato capocannoniere in Inghilterra e aveva vinto il Pallone d’Oro. Ma così come collezionava dribbling spettacolari, gol a raffica e trofei sul campo, fuori accumulava feste, drink e relazioni. All’epoca quella doppia vita scintillante, divisa tra superstar del calcio e icona da copertina, reggeva ancora. Ben presto, però, tutto sarebbe precipitato.

George Best nacque nel 1946 a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, e crebbe in un quartiere operaio. A 15 anni venne scoperto dallo scout del Manchester United Bob Bishop, che scrisse all’allora allenatore Matt Busby una frase rimasta celebre: “Credo di aver trovato un genio.” E ci aveva visto giusto.

Busby stava ricostruendo la sua seconda grande squadra, dopo che la prima era stata tragicamente spazzata via nel disastro aereo di Monaco del 1958. La seconda, quella nuova, avrebbe raggiunto il trionfo. Best debuttò nel 1963, a soli 17 anni, e in breve tempo formò con Denis Law e Bobby Charlton il tridente più temuto d’Inghilterra. Li chiamavano “The Holy Trinity”, la Santissima Trinità: oggi le loro statue svettano insieme davanti all’Old Trafford.

Nel 1965 e nel 1967 lo United vinse il titolo inglese. Nel 1968 – esattamente dieci anni dopo la tragedia di Monaco – sollevò finalmente la Coppa dei Campioni tanto attesa. Best aprì le marcature nei supplementari della finale contro il Benfica, portando avanti i Red Devils. Alla fine fu 4-1.