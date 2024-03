Recensione Starvegas: opinioni sul bookmaker ADM

In questa pagina abbiamo raccolto opinioni e recensioni sull’operatore di giochi online Starvegas.

Tra la moltitudine dei migliori siti scommesse e casinò che operano in Italia con regolare licenza ADM, si inserisce il brand StarVegas che ha guadagnato crescente stima tra gli appassionati del gioco d’azzardo legale. Nella presente recensione di Starvegas analizzeremo le caratteristiche principali del sito e forniremo la nostra opinione sugli elementi che permettono di distinguere questo sito dal resto degli operatori online.

Opinioni generali su Starvegas

Uno degli elementi di spicco di Starvegas rispetto ad altri siti scommesse è il fatto che il palinsesto offerto da questo bookie è veramente ampio e offre scelte per appassionati di sport e non solo. Anche e soprattutto la sezione casinò, poi, si configura come una tra le più complete, lasciando soddisfatti gli appassionati di slot e di altri giochi tradizionali da casinò.

Le opzioni di sport disponibili includono discipline meno comuni come floorball, cricket, biathlon, freccette, sci e molto altro. I giocatori possono anche scommettere su eventi non sportivi, grazie alla presenza di una ricca scelta di eventi di spettacolo.

Passando alla sezione casinò, la nostra opinione positiva del sito non può che migliorare. Infatti il casinò e il casinò online sono proprio il punto di forza di questo operatore, il cui nome si rifà proprio alla Sinner City non a caso. I giochi disponibili includono chiaramente una miriade di slot e non mancano i giochi tradizionali come Roulette, Blackjack, 7 e Mezzo, Baccarat, ecc.

Bonus Starvegas per nuovi giocatori: la nostra recensione

Chiariamo agli utenti che si registrano su questo sito, che per il momento non è presente un campo relativo al codice promozionale Starvegas e che pertanto si potrà partecipare alle promozioni offerte dall’operatore anche senza l’utilizzo dei codici promo.

I cosiddetti Bonus di Benvenuto sono offerte destinate ai giocatori che aprono un conto per la prima volta sul sito di scommesse Starvegas. Tendenzialmente Starvegas si distingue per l’offerta di Bonus senza deposito oltre a promozioni specifiche per le scommesse e per il casinò erogati in misura pari a una determinata percentuale del primo deposito.

Chiaramente i bonus Starvegas sono regolati da specifici termini e condizioni di adesione. Ad esempio, talvolta è necessario soddisfare un deposito minimo così come delle specifiche regole di sblocco, rigioco e conversione di Fun Bonus in Real Bonus.

Come ottenere il Bonus di Benvenuto Starvegas

Per richiedere il bonus è quindi necessario seguire i passaggi seguenti:

Accedere al sito ufficiale e aprire un conto gioco Starvegas Selezionare l’offerta desiderata Effettuare una ricarica Rispettare i termini e le condizioni del bonus Starvegas prescelto

Altre promozioni simili a quelle di Starvegas

Altre offerte e Bonus per gli utenti già registrati

Oltre alle promozioni di benvenuto, Starvegas mette a disposizione dei giocatori iscritti altre offerte per incentivare gli stessi a giocare sulla propria piattaforma. Vediamo quali altre promo offre il sito Starvegas ai giocatori:

Invita un amico: si tratta di un bonus che viene erogato sulla base dei nuovi giocatori che aderiscono al sito scommesse sulla base di un invito inviato da parte degli utenti che dispongono già di un conto gioco.

si tratta di un bonus che viene erogato sulla base dei nuovi giocatori che aderiscono al sito scommesse sulla base di un invito inviato da parte degli utenti che dispongono già di un conto gioco. Cashback: questo bonus permette di ricevere un rimborso sulle scommesse giocate che rispettano i parametri stabiliti di volta in volta da parte di Starvegas

questo bonus permette di ricevere un rimborso sulle scommesse giocate che rispettano i parametri stabiliti di volta in volta da parte di Starvegas Bonus Multipla Starvegas: questa promozione prevede l’applicazione di un moltiplicatore sulle vincite eventualmente conseguite a partire da scommesse multiple che contengono dai 4 ai 30 eventi e che rispettano il requisito di quota minima per evento pari ad almeno 1.25.

Chiaramente questi sono solo alcuni esempi di promo previsti per i giocatori a cui si aggiungono altre promozioni per le diverse sezioni presenti sul sito.

Tipi di scommesse disponibili su Starvegas

Gli appassionati di scommesse sportive troveranno un’ampia offerta di sport su cui scommettere, come si è già detto. Gli scommettitori potranno godere di un’offerta scommesse che spazia dalla Serie A a tutti i campionati più importanti come Champions League, Europa League, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, ma anche Serie B e Serie C.



Oltre alle scommesse Pre-match si potrà puntare su scommesse Live e le opzioni di scommessa includono singole, multiple e sistemi, come di consueto.

Come scommettere su Starvegas

Per iniziare a giocare su Starvegas è necessario, come si è detto più volte, aprire un conto gioco personale sul sito. Una volta completata la validazione dello stesso tramite invio di una copia del documento d'identità, e una volta che sarà stato caricato credito sul conto, si potrà iniziare a scommettere.



Per fare ciò, basterà effettuare il login al conto, selezionare l’evento e la quota su cui si intende puntare, specificare l'importo della scommessa e convalidare. A questo punto la scommessa sarà validata dalle autorità preposte al controllo e poco dopo la scommessa risulterà piazzata.

Scommesse Live Starvegas

Le discipline su cui si può scommettere live, ovvero durante il corso dell’evento, sono numerose e includono calcio, tennis, pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, badminton, beach volley, rugby, ecc.

Confrontando le opinioni sul web possiamo concludere che la proposta sportiva di Starvegas si configura come una delle più ricche tra quelle disponibili.

App Starvegas per scommettere e giocare ai giochi del casinò

Altro elemento di distinzione di Starvegas rispetto alla concorrenza è certamente la presenza di un’app funzionale sia per dispositivi iOS che Android. Questo permette all’operatore Starvegas di soddisfare il bisogno sempre crescente di allargare la possibilità di scommettere nella comodità del proprio smartphone.

Metodi di pagamento Starvegas

Tra gli strumenti di pagamenti che si possono utilizzare per effettuare depositi e prelievi sul e dal conto Starvegas ci sono

Visa, Mastercard, Postepay

My Paysafecard

PayPal

Neteller, Skrill, Skrill 1-Tap

Chiaramente è poi possibile optare per l’uso del Bonifico Bancario come metodo di pagamento sul sito, insieme ad altre forme di ricarica e prelievo. Sulla base delle recensioni Starvegas, possiamo confermare quanto affermato dal bookmaker stesso sul loro regolamento, ovvero che il prelievo delle somme viene garantito entro 7 giorni lavorativi.

Assistenza Clienti Starvegas: recensione servizio

A conferma della sua affidabilità, l’operatore offre un servizio di assistenza completo e affidabile, attento alle esigenze dei giocatori.

Tra le opzioni disponibili si annoverano:

Telefono verde: 800596738 disponibile 7 giorni su 7

verde: 800596738 disponibile 7 giorni su 7 Email supporto@it.starvegas.it disponibile sempre. I tempi di attesa, secondo le opinioni, sono brevi

supporto@it.starvegas.it disponibile sempre. I tempi di attesa, secondo le opinioni, sono brevi Chat Live dalle 11:00 alle 19:00

Sicurezza di Starvegas

La sicurezza è un altro dato fondamentale per le recensioni di Starvegas. StarVegas, marchio gestito da Greentube Malta Ltd, importante attore nel settore del gioco online. La società ha sede a Malta ed è stata costituita nel 2006. A sua volta, questa società fa parte del gruppo Greentube, una sussidiaria del gruppo NOVOMATIC, riconosciuto a livello globale per la sua reputazione nell'industria del gioco e a sua volta sviluppatore di giochi e software di iGaming.

A livello di sicurezza, Greentube ha ottenuto la concessione numero 15231 e opera in conformità con le norme stabilite dall'autorità italiana di regolamento e controllo ADM - Agenzia Dogane Monopoli e altre autorità italiane competenti in materia di gioco a distanza.

La società ha ottenuto la certificazione ISO 27001, riconoscimento internazionale che attesta la sicurezza dei sistemi informatici e la protezione dei dati sensibili dei clienti.

StarVegas applica inoltre le linee guida sul Gioco Responsabile, mettendo in atto misure di protezione del giocatore e incoraggiando gli utenti a giocare rispettando i propri limiti. Inoltre, StarVegas offre informazioni dettagliate sul gioco responsabile e fornisce i contatti di diverse organizzazioni di assistenza.

Considerazioni finali

In sintesi, la nostra recensione su Starvegas mostra come il portale di gioco sia una scelta sicura e completa per i giocatori che cercano un sito su cui poter scommettere o giocare al casinò. Oltre alle funzionalità e opzioni di gioco disponibili, il supporto offerto ai clienti in caso di problematiche risulta sempre puntuale e mirato e garantisce un’esperienza senza pari.