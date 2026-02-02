Angelo Stiller (24 anni) ha fatto il suo debutto tra i professionisti sotto la guida di Hansi Flick, ma in seguito ha avuto un solo allenatore durante tutta la sua carriera: Sebastian Hoeness. E c'è un motivo per cui Hoeness lo apprezza così tanto, e lo stesso vale per il Real Madrid.

Jochen Sauer attraversa la hall della reception dell'imponente Bayern Campus. È proprio questa struttura giovanile che trasforma i giocatori più talentuosi del Bayern Monaco, uno dei club più importanti al mondo, in veri e propri gioielli, anche se il campus non esiste da molto tempo. Nel 2017, la costruzione di questa struttura di allenamento ultramoderna era stata appena completata.

La costruzione del campus non è stata una decisione improvvisa. Nel decennio precedente, il Bayern era insoddisfatto del numero di giovani giocatori che riuscivano ad arrivare in prima squadra. Infatti, David Alaba era stato l'unico giocatore degno di nota uscito dall'accademia bavarese per molti anni.

"Negli ultimi anni, i risultati del nostro settore giovanile non sono stati buoni", ammise lo stesso anno l'allora presidente Uli Hoeness. "Nessun giocatore si è avvicinato alla prima squadra. Ma il nuovo Bayern Campus sarà la risposta alla follia dei trasferimenti e agli stipendi esorbitanti di oggi".

Nove anni dopo, è chiaro che l'investimento ha dato i suoi frutti. Jamal Musiala ne è la prova indiscussa, mentre il diciassettenne Lennart Karl, grande talento, è l'ultima testimonianza. Nel frattempo, anche Josip Stanisic e Aleksandar Pavlovic sono titolari fissi e giocatori della nazionale dei rispettivi Paesi.

Quindi Sauer, direttore dello sviluppo calcistico e responsabile del campus del Bayern, ha tutte le ragioni per essere soddisfatto. "Quando abbiamo iniziato, abbiamo detto che non volevamo farci coinvolgere dalla follia delle cifre folli dei trasferimenti", ha dichiarato a T-Online. "Musiala ora è un giocatore che vale 100 milioni di euro, e questo è un primo passo nella giusta direzione".

Il suo volto sorridente si incupisce quando viene menzionato il nome di un altro ex talento del Bayern: Angelo Stiller. L'attuale centrocampista dello Stoccarda da ragazzo frequentava anche lui il modernissimo centro di allenamento del Rekordmeister.

"Qualcosa di simile a quello che è successo ad Angelo Stiller non deve mai più ripetersi", afferma con espressione severa. Sauer sembra molto deluso. "Angelo ha attraversato tutte le squadre giovanili dal campus alla terza divisione e poi è partito a parametro zero per l'Hoffenheim. Avremmo dovuto raccogliere meglio i frutti del nostro programma di formazione".

Stiller ha trascorso undici anni nel vivaio del Bayern, il club che lui e la sua famiglia porteranno sempre nel cuore. "È stata un'esperienza intensa e formativa", ha raccontato anni dopo a Sports Illustrated. "Ricevi una formazione tecnica e tattica di altissimo livello e sei sottoposto a sfide enormi. Era perfetto per il mio stile di gioco".

La potente squadra tedesca instilla nei suoi giocatori una mentalità vincente fin dalla giovane età. Stiller ammirava con grande rispetto uno dei grandi del calcio. "Una volta, Arjen Robben ha sgridato un giocatore dell'Under 23 durante l'allenamento, solo perché aveva fatto un passaggio impreciso. Quel suo atteggiamento mi ha davvero impressionato. Anche se ero contento di non essere stato io a essere sgridato, haha".

Tuttavia, Stiller non rientra nei piani dell'allora allenatore del Bayern Hansi Flick, che però gli concede i suoi primi 65 minuti di calcio professionistico. Quando il Bayern rafforza la sua rosa con altri due centrocampisti, Marc Roca e Tiago Dantas, Stiller si sente molto deluso. "È stato come uno schiaffo in faccia", ammette alla rivista Sky Magazine.

"Mi aspettavo di avere la possibilità di allenarmi con la prima squadra. L'ultimo giorno ho saputo dalla stampa che avevano ingaggiato giocatori che giocano nel mio ruolo. Ovviamente non ne ero felice". L'Hoffenheim l'ha ingaggiato, e quel trasferimento non è avvenuto per caso.

Sebastian Hoeness aveva appena iniziato a lavorare lì come allenatore. Hoeness, che in precedenza aveva lavorato con Stiller nella squadra Under 23 del Bayern Monaco, ha immediatamente portato il centrocampista al Kraichgau, con un trasferimento a titolo gratuito. Poche carriere di giocatori-allenatori sono così intrecciate come quelle di Hoeness e Stiller.

Quando lo Stoccarda ha ingaggiato Hoeness dall'Hoffenheim nell'aprile 2023, è facile intuire chi l'allenatore abbia portato con sé nella sua nuova squadra. Esatto, Stiller. Non c'è da stupirsi che i due non abbiano altro che elogi l'uno per l'altro.

"Ha incredibili qualità tattiche nel centrocampo", dice Hoeness del suo amato regista. Quando Stiller non viene convocato nella nazionale tedesca a novembre, Hoeness esprime apertamente i suoi dubbi sulla decisione di Julian Nagelsmann. "Sono rimasto molto sorpreso!"

E viceversa, Stiller è particolarmente affezionato al suo allenatore. "È molto speciale giocare sotto lo stesso allenatore per tutta la carriera", dice. "Ha ottenuto qualcosa allo Stoccarda che nessun altro avrebbe mai potuto fare. Questo la dice lunga, credo".

Insieme hanno ottenuto grandi successi nella squadra tedesca. Nella stagione 2023/24, la squadra si è classificata seconda, dietro all'imbattuto Bayer Leverkusen, ma davanti al Bayern. L'anno successivo, il nono posto è stato meno impressionante, ma la vittoria della DFB Pokal e alcune meravigliose serate di Champions League hanno più che compensato questo risultato.

Allo Stoccarda, il 24enne Stiller si è quindi fatto un nome. Praticamente tutti i migliori club europei lo volevano la scorsa estate. Il Manchester United e il Real Madrid, in particolare, erano desiderosi di assicurarsi i servizi del fantasista.

Nella capitale spagnola, potrebbe benissimo diventare il successore tedesco del suo più grande idolo: Toni Kroos. "Per me è il miglior giocatore tedesco di tutti i tempi. Nessuno può sostituirlo!", ha dichiarato Stiller in un'intervista a BILD.

I due mostrano anche somiglianze in campo. Entrambi sono registi incredibilmente intelligenti, oltre ad essere tedeschi. "Toni e io abbiamo uno stile di gioco simile", osserva lo stesso Stiller. "Come lui, cerco di lasciare il segno nella partita con i miei punti di forza".

Come centrocampista difensivo, Stiller è uno dei migliori d'Europa. Con una media di oltre tre recuperi palla nella metà campo avversaria a partita, dimostra anche quanto sia bravo a leggere il gioco.

Anche senza una statura fisica imponente, la sua intelligenza lo mette spesso un passo avanti rispetto agli avversari. "È uno stratega", riassume bene Hoeness. "Sa dettare il gioco. E questo non si vede molto spesso nel calcio".