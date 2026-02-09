"Sono arrivato da re, me ne vado leggenda": Zlatan Ibrahimovic era così unico che è stata coniata persino una parola in suo onore

Alla fine la squadra ha raggiunto il sesto posto e si è qualificata per l'Europa League. Ibrahimovic ha dichiarato: "Non è un segreto che io sia vecchio, ma è solo un numero. Non ho più la stessa forma fisica di un tempo, ma posso compensarla con l'intelligenza. Mi dispiace di essere arrivato solo a metà stagione. Se fossi stato presente fin dal primo giorno, avremmo vinto il campionato".

Questa incrollabile fiducia nella propria superiorità, unita alla capacità di trasformarla in realtà, ha reso Ibrahimovic unico. Non aveva bisogno della fascia di capitano per essere il leader. Non aveva nemmeno bisogno di conferme esterne per sapere chi era. "Sono arrivato come re, me ne vado come leggenda", ha detto al momento di lasciare Parigi.

Quando Ibrahimovic ha lasciato il palcoscenico nel giugno 2023, a quasi 42 anni, era chiaro che aveva lasciato un segno che andava oltre le statistiche dei goal. Ha lasciato momenti che vivranno nella memoria collettiva. E ha dimostrato che nel calcio professionistico si può sopravvivere senza vendere la propria anima alle aspettative delle masse.