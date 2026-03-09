Goal.com
Live
Nico Paz Yildiz Conceicao Malen Gasperini Como Juventus RomaGetty Images
Michael Baldoin

Como, Juventus e Roma a caccia della qualificazione alla prossima Champions League: il calendario delle tre squadre nelle ultime dieci gare di Serie A

La corsa per il quarto posto entra nel vivo e, a 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma sono le squadre più accreditate a giocarsi un posto in Champions League: il calendario a confronto delle tre formazioni.

Ci attende un finale al cardiopalma per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le prime due posizioni sembrano ormai delineate: l’Inter mantiene un buon margine sul Milan per lo Scudetto, mentre il Napoli consolida il terzo posto. Resta quindi una sola posizione da contendere per la prossima grande competizione UEFA.

A giocarsi il posto sono principalmente tre squadre: il Como di Cesc Fàbregas, la Juventus di Luciano Spalletti e la Roma di Gian Piero Gasperini, con l’Atalanta di Raffaele Palladino a debita distanza, pronta comunque a provarci fino all’ultimo.

  • IL CALENDARIO DEL COMO

    Per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, la squadra che sembra avere il calendario più agevole è proprio il Como.

    I lariani, infatti, nelle ultime 10 giornate del campionato affronteranno ben sette squadre posizionate dall’ottava posizione in giù, dovendo confrontarsi soltanto con tre big match.

    Il primo sarà proprio contro la Roma, nello scontro diretto del prossimo weekend, seguito da Como-Inter alla 32ª giornata e Como-Napoli alla 35ª, tutte partite davanti al proprio pubblico.

  • IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

    Dopo un febbraio complicatissimo, la Juventus ha iniziato marzo con maggiore fiducia: prima il 3-3 last minute contro la Roma all’Olimpico, poi il netto 4-0 contro il Pisa, risultato che ha ridato morale all’ambiente.

    Ora il calendario sembra offrire ai bianconeri l’occasione di collezionare punti importanti, con la sfida contro l’Udinese al Bluenergy seguita da due partite casalinghe contro Sassuolo e Genoa.

    Poi arriverà un tris di sfide difficili: Atalanta a Bergamo, Bologna allo Stadium e Milan a San Siro, match che potrebbero delineare il destino della Vecchia Signora. 

    Occhio, infine, alle ultime due giornate: alla 37ª Torino ospiterà la Fiorentina, mentre nell’ultima giornata c’è il derby contro i granata all’Olimpico Grande Torino.

  • IL CALENDARIO DELLA ROMA

    Anche il calendario della Roma presenta diverse insidie, con i giallorossi chiamati fin da subito a non sbagliare la trasferta contro il Como.

    Nel mezzo, la squadra dovrà fare i conti con le fatiche dell’Europa League, prima della gara casalinga contro il Lecce e della super sfida di San Siro contro l’Inter nella sera di Pasqua.

    Le ultime sei giornate includono altre partite delicate, come gli incontri casalinghi contro Atalanta e Fiorentina, le trasferte a Bologna e, soprattutto, il derby della Capitale contro la Lazio nella penultima giornata.

  • IL CONFRONTO DELLE ULTIME 10 GIORNATE

    • 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus
    • 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-Lecce
    • 31a giornata: Udinese-Como / Juventus-Genoa / Inter-Roma
    • 32a giornata: Como-Inter / Atalanta-Juventus / Roma-Pisa
    • 33a giornata: Sassuolo-Como / Juventus-Bologna / Roma-Atalanta
    • 34a giornata: Genoa-Como / Milan-Juventus / Bologna-Roma
    • 35a giornata: Como-Napoli / Juventus-Verona / Roma-Fiorentina
    • 36a giornata: Verona-Como / Lecce-Juventus / Parma-Roma
    • 37a giornata: Como-Parma / Juventus-Fiorentina / Roma-Lazio
    • 38a giornata: Cremonese-Como / Torino-Juventus / Verona-Roma
