Como, Juventus e Roma a caccia della qualificazione alla prossima Champions League: il calendario delle tre squadre nelle ultime dieci gare di Serie A

La corsa per il quarto posto entra nel vivo e, a 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma sono le squadre più accreditate a giocarsi un posto in Champions League: il calendario a confronto delle tre formazioni.

Pubblicità