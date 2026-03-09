Como, Juventus e Roma a caccia della qualificazione alla prossima Champions League: il calendario delle tre squadre nelle ultime dieci gare di Serie A

Ci attende un finale al cardiopalma per la qualificazione alla prossima Champions League.
Le prime due posizioni sembrano ormai delineate: l’Inter mantiene un buon margine sul Milan per lo Scudetto, mentre il Napoli consolida il terzo posto. Resta quindi una sola posizione da contendere per la prossima grande competizione UEFA.
A giocarsi il posto sono principalmente tre squadre: il Como di Cesc Fàbregas, la Juventus di Luciano Spalletti e la Roma di Gian Piero Gasperini, con l’Atalanta di Raffaele Palladino a debita distanza, pronta comunque a provarci fino all’ultimo.