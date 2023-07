Codice Promozionale Lottomatica agosto 2026: bonus e coupon attivi

Come ottenere il bonus benvenuto all'iscrizione e gli step per compilare il codice promozionale Lottomatica nel form di apertura conto.

Lottomatica è un sito di scommesse e giochi online che richiama uno dei brand più conosciuti all’interno del settore del gioco legale in Italia. Molti utenti si chiedono se sia necessario inserire un codice promozionale per partecipare al bonus di benvenuto.

In questo articolo verrà fatta chiarezza, affrontando tutti i dettagli sull’argomento al fine di chiarire qualsiasi dubbio.

Codice promozionale Lottomatica: cos’è?

Con codice promozionale Lottomatica si fa riferimento a una formula alfanumerica che potrebbe offrire vantaggi particolari a chi ne fa utilizzo. Al momento, questo sito autorizzato dall’AAMS / ADM con Concessione GAD n° 15017 a GBO Italy S.p.A non prevede alcun codice promo per i welcome bonus da utilizzare in fase di registrazione.

Lottomatica propone però un’offerta di benvenuto esclusiva a tutti gli utenti che effettuano la registrazione tramite il link presente in questa pagina. L’offerta prevede un bonus scommesse fino a 530€, cui si sommano ulteriori 5€ di bonus sugli sport virtuali.

Come usare il codice promozionale Lottomatica per ricevere l’offerta

Come anticipato, non c’è un vero e proprio codice promo Lottomatica. Per partecipare all’offerta di benvenuto esclusiva, bisogna seguire le indicazioni riportate nel seguente elenco:

Visitare il sito ufficiale di Lottomatica (con brand Better per le scommesse sportive) tramite questo link esclusivo di affiliazione. Cliccare sul pulsante giallo “Registrati” nel banner in alto. Compilare il modulo, inserendo tutti i “Dati Accesso” necessari come nome utente, password, ecc. Inoltre, bisogna accettare il contratto di gioco tramite la relativa spunta e spuntare anche le caselle seguenti dopo aver preso visione dei relativi documenti. Cliccare quindi sul pulsante giallo “Continua”. Inserire tutti i “Dati Personali” necessari nelle relative caselle. Una volta compilato il modulo, cliccare su “Continua”. Fornire i riferimenti numerici de “Il Tuo Documento”. Qui andranno forniti riferimenti precisi di un documento di identità in corso di validità. In seguito, bisognerà inviare una copia fronte e retro di questo stesso documento, per consentire il controllo a Lottomatica. Cliccare quindi su “Continua”. Selezionare il bonus sport da 25€ + 305€ di Lottomatica nella relativa pagina “Selezione Bonus”. Cliccare conferma per completare la procedura di registrazione, qualificante ai fini dell’erogazione della promozione di benvenuto.

Bonus di benvenuto sport Lottomatica

Seguendo la procedura di registrazione appena precisata e senza dover inserire alcun codice promo, Lottomatica propone un bonus scommesse di benvenuto esclusivo ai nuovi utenti.

La promo prevede un bonus immediato di 25€ alla prima ricarica, un bonus di benvenuto per le scommesse fino a 505€ e un ulteriore Bonus Virtual di 5€ (nella sezione “Sport virtuali”.

Bonus Importo massimo Dettagli Bonus Benvenuto Goldbet 25€ 50% della prima ricarica (minimo 50€) Bonus Benvenuto Scommesse 505€ 100% del primo deposito (fino a 500€) Bonus Virtual 5€ Automatico con primo deposito di almeno 20€

Come ricevere il bonus sport esclusivo di Better Lottomatica

Vale la pena chiarire che la procedura elencata qua sotto fa riferimento a un welcome bonus esclusivo, disponibile solo a chi effettua la registrazione come precisato sopra, tramite il link speciale presente in questo articolo.

Ecco tutti gli step da seguire:

Registrarsi su Lottomatica come precisato sopra, tramite link speciale e scegliere il Bonus Benvenuto Sport. Inviare un documento d'identità per convalidare il Conto di Gioco Better Lottomatica. Effettuare il primo deposito (minimo 50€) entro 7 giorni dall’apertura dell’account. Verificare l’accredito del Bonus, pari al 50% della prima ricarica (fino a 25€). Il primo Bonus da 25€ è utilizzabile, interamente o suddiviso in parti, per scommesse in multipla con quota complessiva pari o superiore a 30 (multiple di almeno 7 eventi). Per ricevere la seconda parte del bonus, pari a una cifra massima di 505€, bisogna accumulare un volume di scommesse pari ad almeno 6 volte l’ammontare del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione, giocando almeno in tripla con quota del singolo evento pari ad almeno 1.50 (escluse le selezioni poi risultate “Rimborsate”) Il secondo Bonus scommesse di Lottomatica fino a 505€ potrà essere giocato in multipla di almeno 4 selezioni con quota minima pari ad almeno 2.50 e verrà accreditato settimanalmente (ogni mercoledì). Per quanto concerne invece il Bonus Virtual di 5€, questo verrà accreditato automaticamente al momento del primo deposito.

In caso di dubbi, si possono consultare i T&C in formato integrale sul sito ufficiale, dove sarà anche possibile contattare l’assistenza clienti di Lottomatica per avere risposte puntuali su questioni di dettaglio o eventuali problemi.

Il codice promozionale di Lottomatica è necessario?

No, oltre a non esistere (al momento), il codice Lottomatica non è un elemento fondamentale per la promozione di benvenuto con bonus scommesse del sito di scommesse AAMS.

Metodi di pagamento Lottomatica - Better

Fra le azioni qualificanti per ricevere il bonus di benvenuto esclusivo dedicato alle scommesse sportive su Better Lottomatica, il codice promozionale non è presente. Risulta però necessario effettuare una ricarica, utilizzando uno dei metodi di pagamento supportati, riassunti nella tabella qua sotto.

Metodo di pagamento Commissione Tempo di accredito Importo Min/Max Carta di credito/debito Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Apple Pay Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Postepay Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € PayPal Nessuna Immediato 10€ - 1.000€ Muchbetter Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Skrill Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Neteller Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Rapid Transfer Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Paysafecard Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Onshop Nessuna Immediato 2 € - 4.999 € Lottomatica Voucher Nessuna Immediato 2 € - 4.999 € Ricarica Diretta Nessuna Immediato 2 € - 4.999 € Bonifico Bancario Variabile (dipende dalla banca) 2-3 giorni lavorativi 5 € - 100.000 € Bonifico Postale Variabile (dipende da Poste Italiane) 2-3 giorni lavorativi 5 € - Nessun Limite Bollettino Postale Variabile (dipende da Poste Italiane) 4-5 giorni lavorativi 5 € - Nessun Limite MyBank Variabile (dipende dalla banca) Immediato 10 € - 10.000 €

Lottomatica Better è un sito di scommesse sicuro e autorizzato dall’ADM. Questo significa che deve rispettare la normativa antiriciclaggio. Ne consegue che sono poste delle limitazioni sui metodi di prelievo. Infatti, si possono ritirare eventuali vincite solo con metodi di pagamento già usati almeno una volta per le ricariche.

Lottomatica a confronto con altri siti scommesse online

Codice promo Lottomatica - FAQ

Quando e dove va usato il codice promo Lottomatica?

Se siete in possesso di un codice Lottomatica, questo può essere utilizzato nel form di registrazione. Attualmente, il codice promozionale Lottomatica non è necessario per ottenere il bonus sport di benvenuto.

Ci sono codici promozionali al deposito su Lottomatica?

Sì, nella pagina riservata alle ricariche su Lottomatica Better c’è un campo riservato ai codici promozionali. Nel caso in cui si riceva un codice promo via email, bisognerà inserirlo e attivarlo in questa sezione, prima di effettuare la ricarica.

Ci sono altri codici promozionali su Lottomatica?

Al momento non ci sono altri codici promo su Lottomatica legati alle offerte di benvenuto. Sono invece presenti per le offerte ricorrenti, ad esempio sul deposito, come descritto sopra.