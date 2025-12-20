Golazo - Vendere e vincere: l'Independiente Del Valle di Moises Caicedo, Pacho e Kendry Paez è diventato una potenza

13 anni dopo Ramirez, due gemelli sognano una carriera ben più fruttuosa ai massimi livelli. All'inizio di dicembre, l'Arsenal ha anticipato una folta concorrenza mettendo a segno un doppio colpo per il futuro: dall'Independiente Del Valle ha prelevato Edwin e Holger Quintero, 16 anni a testa.

I due non arriveranno immediatamente a Londra: lo faranno solamente nell'estate del 2027, al compimento della maggiore età. Il loro acquisto segue a ruota quello di Piero Hincapié, preso alla fine dello scorso mercato estivo dal Bayer Leverkusen e divenuto il primo calciatore ecuadoriano della storia dei Gunners.

"Edwin e Holger sono riconosciuti come due dei giovani talenti più promettenti del Sudamerica - li ha definiti l'Arsenal al momento della loro ufficializzazione - autori di prestazioni costanti e sopra la media a livello giovanile, sia a livello di club che in Nazionale. Entrambi i giocatori hanno militato nell'Under 17 dell'Ecuador.

Edwin è mancino, veloce e abile nel dribbling. Agisce come esterno destro, ama affrontare gli avversari e ha un repertorio di grandi abilità. Holger è un centrocampista offensivo destro dotato di grande tecnica, con una visione di gioco progressiva e la capacità di superare gli avversari con la rapidità dei piedi".