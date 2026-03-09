La corsa Scudetto è davvero riaperta? Giusto non dare più rigori come quello di Ricci? Como, Roma o Juve: chi è favorita per la Champions? Il 3X3 di GOAL

Vittorio Rotondaro - La vittoria del Milan ha ridato fiato alle trombe di chi spera in un duello appassionante fino all'ultima giornata, sulla scia di quello andato in scena un anno fa tra Napoli e Inter: questa volta, però, le possibilità che ciò si verifichi nuovamente sono ridotte a un misero lumicino, nonostante l'1-0 di San Siro abbia accorciato la distanza tra la prima e la seconda della classe.

Ai nerazzurri sarebbe andato bene anche il pareggio, ma alla fine sono incappati nell'unico risultato da evitare: il +7 sui rivali rossoneri resta però un vantaggio ancora ampio e, soprattutto, gestibile in queste ultime dieci giornate che ci separano dalla fine del campionato. La squadra di Chivu ha sempre reagito alle avversità: non a caso l'ultimo k.o. in Serie A prima di ieri coincideva col derby d'andata, dopo cui Lautaro e compagni hanno macinato punti e avversari collezionando quattordici vittorie e un solo pareggio (nel big match col Napoli a gennaio).

Immaginare un crollo psicologico dopo questo incidente di percorso è un esercizio abbastanza complicato: a sostenere questa tesi non c'è il solo storico stagionale, ma anche la quasi infallibilità dei vicecampioni d'Europa che, contro formazioni che non fossero Milan, Juventus e Napoli, ha sempre portato a casa il bottino pieno ad eccezione della sfida di inizio stagione contro l'Udinese. Al contrario della squadra di Allegri, forte con le big e fin troppo fragile al cospetto di avversari sulla carta più deboli e meno organizzati dal punto di vista tecnico.

Perché lo Scudetto si vince anche e soprattutto grazie a un rendimento lineare e senza troppi passi a vuoto consecutivi: finora l'Inter ci è riuscita, il Milan no.