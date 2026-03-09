Goal.com
La corsa Scudetto è davvero riaperta? Giusto non dare più rigori come quello di Ricci? Como, Roma o Juve: chi è favorita per la Champions? Il 3X3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: il derby vinto dal Milan che potrebbe riaprire il discorso Scudetto, il caso Ricci e la gestione arbitrale, la corsa Champions sempre più infuocata.

Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: le risposte di Vittorio Rotondaro, Michael Baldoin e Marco Trombetta nel nostro 3X3.


    La corsa Scudetto è davvero riaperta?

    Vittorio Rotondaro - La vittoria del Milan ha ridato fiato alle trombe di chi spera in un duello appassionante fino all'ultima giornata, sulla scia di quello andato in scena un anno fa tra Napoli e Inter: questa volta, però, le possibilità che ciò si verifichi nuovamente sono ridotte a un misero lumicino, nonostante l'1-0 di San Siro abbia accorciato la distanza tra la prima e la seconda della classe.

    Ai nerazzurri sarebbe andato bene anche il pareggio, ma alla fine sono incappati nell'unico risultato da evitare: il +7 sui rivali rossoneri resta però un vantaggio ancora ampio e, soprattutto, gestibile in queste ultime dieci giornate che ci separano dalla fine del campionato. La squadra di Chivu ha sempre reagito alle avversità: non a caso l'ultimo k.o. in Serie A prima di ieri coincideva col derby d'andata, dopo cui Lautaro e compagni hanno macinato punti e avversari collezionando quattordici vittorie e un solo pareggio (nel big match col Napoli a gennaio).

    Immaginare un crollo psicologico dopo questo incidente di percorso è un esercizio abbastanza complicato: a sostenere questa tesi non c'è il solo storico stagionale, ma anche la quasi infallibilità dei vicecampioni d'Europa che, contro formazioni che non fossero Milan, Juventus e Napoli, ha sempre portato a casa il bottino pieno ad eccezione della sfida di inizio stagione contro l'Udinese. Al contrario della squadra di Allegri, forte con le big e fin troppo fragile al cospetto di avversari sulla carta più deboli e meno organizzati dal punto di vista tecnico.

    Perché lo Scudetto si vince anche e soprattutto grazie a un rendimento lineare e senza troppi passi a vuoto consecutivi: finora l'Inter ci è riuscita, il Milan no.

    Giusto non dare più rigori come quello di Ricci?

    Marco Trombetta - Il tocco di braccio di Ricci ha infiammato il clima post derby con dibattiti e polemiche. Ma il punto del discorso per me è solo e soltanto uno: il problema non è non aver dato questo calcio di rigore, il vero problema è averli dati prima.

    Mi spiego meglio: non può e non deve bastare che il pallone tocchi il braccio di un giocatore in area per far sì che quello sia un fallo da rigore. Non esiste e ammazza il gioco del calcio un tipo di valutazione del genere. Nel caso di Ricci, in particolare, il tocco col braccio non porta nessun vantaggio al Milan e nessuno svantaggio all'Inter, visto che il pallone avrebbe comunque sbattuto sul corpo del centrocampista rossonero. L'unica sua colpa è averlo toccato col braccio, ma senza creare volume, né bloccare un cross o un tiro indirizzato verso la porta.

    E allora voi direte, ma quelli di prima li hanno dati, perché questo no? Obiezione che posso anche accogliere, tornando però a ripetere che il vero errore è sempre stato fischiare rigori di questo tipo. Meccanicamente, senza alcun tipo di interpretazione. Senza minimamente basarsi su intenzionalità, movimenti e reale sviluppo dell'azione. Solo perché 'ormai questi rigori si danno'.

    Poi è vero che non c'è chiarezza, è vero che non c'è linearità nelle decisioni e che il sistema arbitrale il più delle volte crea confusione e fa infuriare tifosi e addetti ai lavori. Bisogna infatti lavorare su questo, ma la direzione dal mio punto di vista deve essere quella: non fischiare più rigori come quello di Ricci, ma non farlo davvero più, senza cambiare idea a partire dal prossimo weekend...

    Como, Roma o Juve: chi è favorita per la Champions?

    Michael Baldoin - Parlare di una vera e propria favorita in questo momento è più un gioco d’azzardo che una previsione. Se da una parte c’è il Como, squadra che ha portato avanti le proprie idee con convinzione ma che nelle ultime settimane sta provando a cambiare volto proprio in favore del tanto discusso (dal suo allenatore) “risultatismo”, ottenendo punti importanti anche a discapito del bel gioco, dall’altra troviamo due ambienti caldissimi come quelli di Juventus e Roma, squadre che sembrano vivere costantemente su un filo sottilissimo.

    Se i lariani, infatti, sembrano non sentire la pressione - un po’ come la reginetta a sorpresa del ballo - dall’altra parte le formazioni di Spalletti e Gasperini vivono una vera e propria montagna russa di emozioni. Un successo giallorosso nello scontro diretto all’Olimpico di una settimana fa avrebbe potuto trasformare la corsa Champions in un duello a due, eliminando quasi definitivamente i bianconeri dal discorso. La rete di Gatti, però, ha cambiato il destino non di una, ma di tre squadre.

    La Vecchia Signora ha ora davanti a sé una serie di partite sulla carta più agevoli rispetto alle dirette concorrenti e non può permettersi passi falsi: servirà una striscia di vittorie, potendo però contare anche su recuperi importanti, come quello di Vlahovic. Dall’altra parte, invece, la Roma è attesa da un calendario infuocato: a partire proprio dallo scontro diretto contro il Como del prossimo weekend. Prima, però, dovrà pensare all’euroderby contro il Bologna. Ad oggi, dunque, la squadra che sembra avere maggiormente in mano il proprio destino è proprio la Juventus. Gasperini, però, non mollerà di certo: fin dal primo giorno ha dichiarato di voler raggiungere questo obiettivo, atteso da tanti anni.

    Guai, però, a sottovalutare il Como. Nelle ultime dieci giornate affronterà almeno sei squadre della parte destra della classifica, con l’opportunità di fare bottino pieno e regalare un sogno inimmaginabile ai tifosi lariani, che meno di due anni fa festeggiavano la promozione in Serie A.

