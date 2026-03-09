La corsa Scudetto è davvero riaperta? Giusto non dare più rigori come quello di Ricci? Como, Roma o Juve: chi è favorita per la Champions? Il 3X3 di GOAL

Michael Baldoin - Parlare di una vera e propria favorita in questo momento è più un gioco d’azzardo che una previsione. Se da una parte c’è il Como, squadra che ha portato avanti le proprie idee con convinzione ma che nelle ultime settimane sta provando a cambiare volto proprio in favore del tanto discusso (dal suo allenatore) “risultatismo”, ottenendo punti importanti anche a discapito del bel gioco, dall’altra troviamo due ambienti caldissimi come quelli di Juventus e Roma, squadre che sembrano vivere costantemente su un filo sottilissimo.
Se i lariani, infatti, sembrano non sentire la pressione - un po’ come la reginetta a sorpresa del ballo - dall’altra parte le formazioni di Spalletti e Gasperini vivono una vera e propria montagna russa di emozioni. Un successo giallorosso nello scontro diretto all’Olimpico di una settimana fa avrebbe potuto trasformare la corsa Champions in un duello a due, eliminando quasi definitivamente i bianconeri dal discorso. La rete di Gatti, però, ha cambiato il destino non di una, ma di tre squadre.
La Vecchia Signora ha ora davanti a sé una serie di partite sulla carta più agevoli rispetto alle dirette concorrenti e non può permettersi passi falsi: servirà una striscia di vittorie, potendo però contare anche su recuperi importanti, come quello di Vlahovic. Dall’altra parte, invece, la Roma è attesa da un calendario infuocato: a partire proprio dallo scontro diretto contro il Como del prossimo weekend. Prima, però, dovrà pensare all’euroderby contro il Bologna. Ad oggi, dunque, la squadra che sembra avere maggiormente in mano il proprio destino è proprio la Juventus. Gasperini, però, non mollerà di certo: fin dal primo giorno ha dichiarato di voler raggiungere questo obiettivo, atteso da tanti anni.
Guai, però, a sottovalutare il Como. Nelle ultime dieci giornate affronterà almeno sei squadre della parte destra della classifica, con l’opportunità di fare bottino pieno e regalare un sogno inimmaginabile ai tifosi lariani, che meno di due anni fa festeggiavano la promozione in Serie A.