Backstage - “Inzaghi ha creduto da sempre in me, dobbiamo portare questo club dove deve stare”: Niccolo’ Pierozzi lancia il Palermo

Corsa, impegno e qualità. Sono le tre keyword di Niccolò Pierozzi, uno dei pilastri del Palermo di Pippo Inzaghi, fra le formazioni più in forma della B, con la promozione nel mirino.
Esterno moderno, canterano della Fiorentina ma capace, negli ultimi anni, di girovagare per l’Italia. Dalla Pro Patria alla Reggina, passando per la Salernitana e ora a Palermo, in cui è arrivato nella scorsa estate, legandosi al club di proprietà del City Football Group fino al 2028.
“L’avventura a Palermo sta andando in crescendo - ha raccontato il giocatore in esclusiva a GOAL - L’anno scorso ho avuto alti e bassi, ci sta anche un po’ di ambientamento e un po’ tutta la squadra è stata altalenante. Questa stagione, invece, è partita col piglio giusto già dal ritiro, mi sento bene, benissimo: sono fiducioso, voglio dar seguito ai miei numeri attuali e anzi migliorarli”.