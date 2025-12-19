Backstage - “Inzaghi ha creduto da sempre in me, dobbiamo portare questo club dove deve stare”: Niccolo’ Pierozzi lancia il Palermo

A Palermo, in estate, è arrivato Pippo Inzaghi in panchina. Un allenatore che Pierozzi aveva già avuto in passato, sia a Reggio che a Salerno e con cui era nato un rapporto riallacciato con piacere anche in Sicilia, capace di esaltare le sue caratteristiche.

“Col mister ci siamo conosciuti a Reggio, si è istaurato un bel rapporto. Ritrovarlo è stato molto bello, quando è arrivato sono stato subito molto fiducioso, sa come esaltare le mie caratteristiche. Io venivo dalla Serie C, lui ha subito creduto in me in una squadra che aveva ambizione. È stato un crescendo dal primo giorno”.