Backstage PierozziPalermo FC
Matteo Occhiuto

Backstage - “Inzaghi ha creduto da sempre in me, dobbiamo portare questo club dove deve stare”: Niccolo’ Pierozzi lancia il Palermo

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Corsa, impegno e qualità. Sono le tre keyword di Niccolò Pierozzi, uno dei pilastri del Palermo di Pippo Inzaghi, fra le formazioni più in forma della B, con la promozione nel mirino.

Esterno moderno, canterano della Fiorentina ma capace, negli ultimi anni, di girovagare per l’Italia. Dalla Pro Patria alla Reggina, passando per la Salernitana e ora a Palermo, in cui è arrivato nella scorsa estate, legandosi al club di proprietà del City Football Group fino al 2028.

“L’avventura a Palermo sta andando in crescendo - ha raccontato il giocatore in esclusiva a GOAL - L’anno scorso ho avuto alti e bassi, ci sta anche un po’ di ambientamento e un po’ tutta la squadra è stata altalenante. Questa stagione, invece, è partita col piglio giusto già dal ritiro, mi sento bene, benissimo: sono fiducioso, voglio dar seguito ai miei numeri attuali e anzi migliorarli”.

  • ACF Fiorentina v FK Cukaricki: Group F - UEFA Europa Conference League 2023/24Getty Images Sport

    CHI È NICCOLÒ PIEROZZI

    Niccolò Pierozzi nasce a Firenze il 12 settembre 2001. Insieme al fratello gemello Edoardo, sin da piccolissimo inizia a tirare calci al pallone, Lo sbocco naturale per la sua crescita è l’ingresso nel settore giovanile della Fiorentina, 

    Lì, insieme al fratello, fa tutta la trafila, vincendo anche tre Coppa Italia Primavera prima di decidere di fare il grande salto, facendo partire da Busto Arsizio il suo percorso fra i professionisti, proseguito poi in piazze importanti come Reggio Calabria, Salerno e ora Palermo, senza dimenticare un breve passaggio anche con la Prima squadra della Fiorentina, con cui esordì in Conference nel 2023. 

  • PierozziPalermo

    CHI È NICCOLÒ PIEROZZI

    Per Pierozzi, quella attuale, ha già dimostrato di essere una grande stagione, con cifre importanti dal punto di vista realizzativo che ne attestano doti interessanti anche nella metà campo avversaria: ”Ho già eguagliato il mio record di goal in B - sottolinea - ma siamo solo alla sedicesima giornata. Ne ho fatti 4, con anche 3 assist. Spero che ne vengano altri, anche perchè poi portano punti”.

    Un jolly, dunque, che gioca sulla corsia ma con numeri praticamente da trequartista.

  • Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    IL RAPPORTO CON INZAGHI

    A Palermo, in estate, è arrivato Pippo Inzaghi in panchina. Un allenatore che Pierozzi aveva già avuto in passato, sia a Reggio che a Salerno e con cui era nato un rapporto riallacciato con piacere anche in Sicilia, capace di esaltare le sue caratteristiche. 

    “Col mister ci siamo conosciuti a Reggio, si è istaurato un bel rapporto. Ritrovarlo è stato molto bello, quando è arrivato sono stato subito molto fiducioso, sa come esaltare le mie caratteristiche. Io venivo dalla Serie C, lui ha subito creduto in me in una squadra che aveva ambizione. È stato un crescendo dal primo giorno”.

  • Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    UNA PALERMO CHE SOGNA

    Il Palermo è attualmente quinto in una Serie B ultra competitiva: la vetta è distante solo 5 punti, la promozione diretta a -2. Il Barbera, invece, è un catino che ribolle a ogni gara, con picchi regolari di 30mila e più spettatori. Un fattore, però, che Pierozzi sottolinea con piacere

    “La città è esigente, il tifoso negli anni è stato abituato a grandi giocatori e giustamente vuole ritrovare certi contesti. Palermo è bellissima, quest’anno vivo più la città, mi sono spostato da Mondello a zona stadio. Ti dico la verità, spero di starci tanto tempo…”

    Palermo, però, non è solo calcio. E anche bellezza, cultura e, ovviamente, cibo, come Niccolò racconta:

    “Pane e panelle mi piace molto. E poi il pesce, la frittura la fanno benissimo”

  • Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    L’AMICHEVOLE COL MANCHESTER CITY

    La stagione rosanero si è aperta ad agosto, con uno dei test pre campionato che fermò la città e, probabilmente, l’intera Sicilia: il match col Manchester City è stata una notte magica per la squadra di Inzaghi: ”Una partita incredibile in una cornice incredibile. La scenografia fu clamorosa, ti riguardi le foto e pensi all’esperienza che hai vissuto. Sono immagini che ti porti dentro”

    Niccolò poi rivela anche un retroscena su un cimelio che quella sera è riuscito a portare a casa.

    “Se ho chiesto a qualcuno la maglia? Sì, certo, a Nathan Aké è stato uno dei pochi a non essere assaliti. È stato molto gentile, ha voluto la mia. Quella di Haaland? Gli attaccanti se la litigavano, mi pare l’abbia spuntata Brunori… (ride, ndr)”

  • PierozziPalermo FC

    GEMELLI NEL CALCIO: IL RAPPORTO CON EDOARDO

    Come detto, nella vita, ma anche nella carriera, di Niccolò c’è spazio anche per un alter-ego, il fratello gemello Edoardo. Anche lui calciatore, anche lui con un passato nel Palermo e con il quale Niccolò ha condiviso tanto ai tempi del settore giovanile della Fiorentina. “Eravamo abituati a fare tutto insieme, poi da quando siamo andati fra i professionisti ci siamo divisi e non ci si vede ma”. 

    Oggi, mentre Niccolò sogna la A a Palermo, Edoardo sta lottando per la promozione in B col Benevento: 

    "Soffro di più a vedere le sue partite che a giocare le mie, sono contento però che stia facendo bene. Essendo gemelli è un rapporto particolare, ci si sente pur non vedendosi, è speciale”.

  • PierozziPalermo FC

    RADICARSI E SOGNARE

    Il sogno nel cassetto, per Niccolò è presto detto ed è a forti tinte rosanero: “Dobbiamo stare dove dobbiamo stare con questa maglia, dai. Un gradino in avanti. Poi ci si pensa…”

    Spirito, concentrazione e voglia di spiccare il volo: per Pierozzi la città di Palermo si sta rivelando il luogo ideale dove brillare. 

