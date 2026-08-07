Qual è il codice promo Betflag a agosto 2026?

Il codice promo Betflag attivo a agosto 2026 è FLAGOALIT. Utilizzando il codice alla registrazione si può ottenere un bonus fino a 5.010€ (5.000€ primo deposito + 10€ senza deposito) oltre a 200 Fun Flag e 10 Fun Flag extra.

Digitare il codice promozionale non è un passaggio vincolante, ciò vuol dire che non è necessario per creare un account. Tuttavia è fondamentale per poter attivare le promozioni bonus Betflag dedicate ai nuovi utenti. Inoltre è opportuno sottolineare che ogni offerta è soggetta a termini e condizioni specifici.

✔ Fornito e verificato da GOAL

⭐ Codice Promo Betflag FLAGOALIT Valido per Bonus senza deposito 10€ e 200 Fun Flag + 10 Fun Flag extra e fino 5.000€ Deposito minimo 5€ Validità 3 giorni / 90 giorni Rigioco x1 / in base al versato

Betflag: bonus scommesse esclusivo con codice FLAGOALIT

Il sito di scommesse sportive italiano, noto soprattutto per il suo ampio palinsesto ippico, offre ai nuovi iscritti una grande varietà di welcome bonus per ogni categoria di gioco proposta. In molti casi gli utenti troveranno un bonus senza deposito cumulabile ad uno calcolato sul primo versamento. Per quel che riguarda le scommesse online, è possibile usufruire di una promozione esclusiva accessibile attraverso l'utilizzo del codice promo Betflag dedicato composta come segue:

bonus senza deposito 10€ + 200 Fun Flag

il 100% del primo versamento fino 5.000€

10 Fun Flag extra con codice promozionale FLAGOALIT

Ciascun scaglione ha requisiti di puntata da soddisfare per poter rendere le vincite derivanti prelevabili. Il deposito minimo per prendere parte a questa offerta è di 5€.

Betflag Bonus Benvenuto Dettagli Bonus senza deposito 200 Fun Flags + 10€ Bonus esclusivo 10 Fun Flags con codice FLAGOALIT Bonus primo deposito 100% fino 5.000€

Termini e condizioni del bonus scommesse

A questo punto non resta che entrare nel dettaglio del funzionamento dell'offerta di benvenuto per scoprire dettagli, termini e condizioni. Per aderire alla promozione maggiorata, come visto precedentemente, occorre digitare il codice promo Betflag dedicato. Quindi aprire un nuovo conto di gioco (l'iscrizione sui bookmaker ADM è consentita solo ai maggiorenni), verificarlo e procedere con gli step utili ad ottenere ciascuno scaglione.

✔ Fornito e verificato da GOAL

10€ senza deposito + 200 Fun Flag Wagering pari x1 volta l'importo da 10€. Le Fun Flag sono accreditate in quattro scaglioni da 50 ciascuna e hanno turnover x8 su quota min. 5.00 100% fino 5.000€ sulla prima ricarica Accreditato in scaglioni una volta raggiunto il turnover richiesto in base al giocato su quota minima 3.50. L'utente ha 90 giorni per sbloccare l'intero importo. 10 Fun Flag extra con codice promo Betflag Hanno un turnover di 8 volte su quota min. 5

Per ulteriori termini e condizioni consigliamo di visitare la pagina ufficiale dell'operatore.

Come aprire un conto di gioco su Betflag italia

Betflag rappresenta una delle piattaforme di scommesse che ha introdotto, tra le prime nel settore del gioco legalizzato e regolamentato dall'ADM, la possibilità di registrarsi attraverso SPID o CIE. Questo significa che gli utenti in possesso di un Sistema Pubblico di Identità Digitale o di una Carta di Identità Elettronica possono beneficiare di una procedura di registrazione più rapida. Inoltre, in molti casi, tale modalità consente di accedere a un bonus di benvenuto più elevato rispetto a quello offerto tramite il processo di iscrizione tradizionale. In linea di massima la creazione di un account non varia da una modalità all'altra ed i passaggi potrebbero essere riepilogati come segue:

✔ Fornito e verificato da GOAL

Aprire il sito Betflag.it e cliccare sul tasto in alto a destra di registrazione . Dopo di ché scegliere tra l'iscrizione con CIE, SPID o manuale

Il primo step richiede i dati personali come nome, cognome e così via e digitare il codice promozionale Betflag FLAGOALIT

A questo punto scegliere l'offerta di benvenuto dal menu a tendina (in questo caso il bonus maggiorato con codice)

Inserire il codice fiscale o, qualora non lo si ricordasse, proseguire inserendo manualmente le informazioni richieste

In questa fase occorre inserire le info relative al documento di identità (patente, passaporto o carta di identità) di cui va anche effettuato l'upload di una copia per verificare la propria identità e la maggiore età

Infine prendere visione del contratto di gioco e di tutta la documentazione accettando termini e condizioni e si potrà finalizzare l'iscrizione.

Palinsesto sportivo: mercati e tipologie di giocata

L'operatore italiano si distingue per offrire un'ampia gamma di eventi sportivi su cui gli scommettitori possono puntare. Il calcio si afferma come lo sport principale, seguiti dal tennis e dal basket, che completano la triade delle discipline più popolari tra gli utenti. Tuttavia, l'offerta non si limita a questi sport: la piattaforma include anche corse di Moto GP, gare di Formula 1 e molte altre discipline, garantendo così un palinsesto tra i più ricchi rispetto ad altri bookmaker italiani autorizzati.

Un altro elemento distintivo dell'offerta di questo bookmaker è l'attenzione dedicata all'ippica, che rappresenta una parte significativa del palinsesto. Gli appassionati di corse di cavalli trovano qui molte opportunità per piazzare scommesse su numerose gare, arricchendo ulteriormente la varietà dell'offerta complessiva.

Per quanto riguarda le modalità di scommessa, Betflag permette di scegliere tra quattro opzioni principali: singola, doppia, multipla e a sistema. Gli utenti hanno la possibilità di piazzare scommesse sia pre-match che in tempo reale, con oltre 500 partite disponibili ogni giorno per le scommesse live. Quest'ultima modalità consente ai giocatori di scommettere mentre gli eventi sono in corso, con quote che variano continuamente, offrendo quindi un'esperienza di scommessa dinamica e coinvolgente.

Scaricare l'app Betflag mobile per iOS e Android

Ad affiancare la piattaforma disponibile su desktop, il provider di gioco mette a disposizione anche un'applicazione mobile per la gestione del proprio conto di gioco. L'app Betflag permette agli utenti di svolgere quasi tutte le operazioni disponibili su computer, fornendo un accesso rapido e comodo con un semplice click. Anche da mobile è possibile creare un nuovo conto di gioco ed utilizzare il codice promo Betflag per attivare il welcome bonus maggiorato.

L'applicazione è progettata per scommettere e può essere utilizzata su smartphone e tablet, supportando sia i dispositivi Android che quelli iOS. In questo modo, gli appassionati di scommesse hanno la libertà di scaricare facilmente l'applicazione dal rispettivo store in pochi minuti. Una volta installata, possono scommettere sugli esiti degli eventi dei loro sport preferiti, eliminando la necessità di visitare un punto scommesse fisico o utilizzare un computer.

BetFlag a confronto con altri siti di scommesse ADM

Un'analisi comparativa delle offerte di benvenuto è fondamentale per una scelta informata.

Info BetFlag SNAI Lottomatica ✅ Licenza 16008 16032 16010 📺 Live Streaming Sì Sì Sì ⚽ Sport disponibili 24 24 24 ⭐ Payout 94,14% 93,97% 94,42% 🎲 Casino Slots/Giochi 5.600+ 5.400+ 3.100+ 🔖 Promo disponibili 5 Sport, 23 Casino, 8 Poker, 3 Bingo, 6 Lotterie, 9 Giochi di Carte, 2 Exchange 12 Sport, 8 Casino&Slot, 8 Poker, 2 Bingo, 3 Lotterie, 2 Giochi di Carte 8 Sport, 15 Casino, 18 Poker, 6 Bingo, 2 Lotterie, 5 Giochi di Carte, 4 All Around

Betflag: codice promo e alternative all'operatore

Oltre al codice promozionale Betflag, sono disponibili anche altri codici dei relativi operatori di scommesse sportive online. Maggiori informazioni sul loro funzionamento, su eventuali bonus benvenuto collegati e registrazione, è possibile consultare le nostre pagine dedicate.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Quanto facile è utilizzare il codice Betflag?

Inserire il codice promo su Betflag è un'operazione molto facile da eseguire durante la registrazione: ciò avviene subito dopo aver fornito i dati personali richiesti, prima della selezione dell'offerta di benvenuto da un menù a tendina. A mio avviso, il procedimento è alquanto semplice da portare a termine e non si riscontrano criticità.

Cosa contraddistingue Betflag da altri del mercato del betting?

Betflag è uno dei portali che consentono la registrazione anche tramite SPID o CIE, aspetto che ormai quasi tutti i bookmaker stanno integrando all'interno delle proprie offerte. Dal mio punto di vista è importante anche la presenza del Betting Exchange, opzione non sempre disponibile su altri siti concorrenti che preferiscono concentrarsi su modalità più 'classiche'.

Quale aspetto l'operatore può migliorare sull'utilizzo dei codici e dei bonus?

In base alla mia esperienza diretta, la raccolta dei bonus in un'unica pagina con possibilità di filtrare per categorie è una scelta apprezzabile e molto 'user-friendly' anche per qualche neofita. Magari potrebbe essere accolta positivamente la scelta di incrementare il numero di bonus dedicati al calcio, che su Betflag non abbondano.

+ Il codice promo Betflag va inserito alla registrazione o al deposito? I giocatori hanno la possibilità di digitare il codice promozionale Betflag FLAGOALIT al momento della registrazione per attivare il bonus scommesse esclusivo fino 5.010€ (5.000€ deposito + 10€ senza deposito) oltre a 200 Fun flag e 10 Fun Flag extra. Per farlo basta muovere la levetta verso destra nello spazio apposito all'interno del modulo di iscrizione. In alternativa gli utenti possono anche digitare dei codici promozionali al momento del versamento sul sito, generalmente è un'operazione utile per attivare iniziative per coloro che sono già iscritti sul portale. + Come ottengo il bonus senza deposito per le scommesse? Per aderire all'iniziativa di benvenuto che prevede un welcome bonus maggiorato occorre digitare il codice promo Betflag al momento della registrazione nel campo apposito. In questo modo l'utente otterrà il bonus senza deposito + una percentuale sul primo versamento ai quali si aggiunge anche 10 Fun Flag extra utilizzando il codice promozionale Betflag. + Quali sono i codici promo Betflag attivi al momento? Attualmente i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta al portale da gioco legalmente licenziato in Italia dall'ADM possono ottenere un bonus di benvenuto maggiorato utilizzando il codice promozionale Betflag FLAGOALIT in fase di iscrizione al sito. Sono inoltre disponibili ulteriori iniziative promozionali per le quali non occorre utilizzare codici, basterà semplicemente seguire termini e condizioni richiesti. + Come sblocco il bonus Betflag sullo sport? Dopo aver aderito ad una delle promozioni dell'operatore, è fondamentale soddisfare i requisiti di giocata previsti da termini e condizioni per rendere le eventuali vincite derivanti prelevabili. Per sbloccare i bonus Betflag scommesse occorre generare un volume di giocate specifico su schedine con quota e legatura minima. Questo permette di raggiungere il turnover prefissato per ciascuna tranche. + Posso registrarmi con SPID o CIE su Betflag? Il sito di scommesse sportive italiano rientra tra i bookmaker che permettono la registrazione con SPID o con CIE. Si tratta di modalità di iscrizione estremamente più rapide e sicure che consentono di avere sin da subito il conto di gioco verificato. Inoltre effettuando la registrazione con SPID sul portale, è possibile ottenere un bonus di benvenuto maggiore rispetto alla registrazione classica.

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