Attraverso un attento esame si analizzeranno le offerte di benvenuto dell'operatore e si offrirà una guida all'uso del codice promo Betflag.

Betflag è il secondo sito scommesse autorizzato dall’ADM che propone una sezione dedicata al Betting Exchange in Italia. Questa piattaforma è caratterizzata da un ampio novero di bonus scommesse.

In questo articolo si analizzerà nel dettaglio in ventaglio di offerte dedicate alle scommesse sportive online fornendo una panoramica sull'utilizzo del codice promo Betflag: se disponibile, come e quando utilizzarlo.

Cos’è il codice promo Betflag?

Come capita spesso per la maggior parte dei siti scommesse online, anche sul portale italiano è possibile digitare un codice promo Betflag al momento dell'iscrizione al sito. Di cosa si tratta? La definizione è semplice: il codice non è altro che una formula alfanumerica generalmente collegata a una promozione, da inserire in un momento specifico della registrazione o, talvolta, prima della ricarica dell’account di gioco.

Nonostante attualmente le promozioni Betflag siano slegate dai codici promo, non si può escludere che in futuro questi ultimi diventino parte integrante della procedura da seguire per ricevere il bonus scommesse.

Dove bisogna inserire il codice promo Betflag?

Nel formulario di registrazione è possibile aprire un campo denominato “codice promo Betflag”, muovendo l’olivetta verso destra. Si tratta di un campo che i giocatori possono compilare in modo opzionale in occasione di speciali iniziative di benvenuto o per aderire a promo specifiche. Attualmente, infatti, non occorre nessun codice promozionale BetFlag per ottenere il welcome bonus scommesse. È consigliabile però consultare sempre T&C sul portale ufficiale per assicurarsi che le condizioni di adesione non varino.

Registrazione Betflag

Betflag è uno dei siti di scommesse che ha implementato per primi l’iscrizione tramite SPID all’interno del settore del gioco legale autorizzato dall’ADM. In altre parole, se l’utente ha a disposizione un Sistema Pubblico di Identità Digitale, può velocizzare la procedura di registrazione e ottenere un bonus di benvenuto dedicato in molti casi più cospicuo rispetto a quello che verrebbe erogato attraverso l’iscrizione classica.

In ogni caso, gran parte della procedura è identica per entrambe le modalità. Per questo motivo, è opportuno dare qualche cenno in più sull’iscrizione classica:

Visitare il sito ufficiale Betflag.it. Cliccare sul pulsante verde “Registrati” in alto a destra Selezionare “Registrazione classica”, l’opzione sulla destra Inserire le informazioni richieste come “Nome”, “Cognome”, “Indirizzo”, ecc. In questa fase s e il lettore dispone di un codice promo Betflag, può inserirlo nella parte bassa della finestra, prima di proseguire (facoltativo) Selezionare il bonus di benvenuto senza deposito dal menù a tendina. In questo articolo si parlerà nel dettaglio del bonus scommesse fino a 1.000 € pre-match ma l’utente può selezionare quello che preferisce Se l’utente ricorda il proprio codice fiscale, può cliccare sul relativo pulsante per precompilare il formulario. In caso contrario, potrà inserire i dati anagrafici mancanti a mano Inserire i dati anagrafici per ricavare il codice fiscale Inserire i dati relativi al luogo di residenza Fornire i riferimenti numerici e i dati relativi a un documento di identità attualmente in corso di validità Inviare una copia fronte e retro del documento di identità. Questo è uno degli step qualificanti per ricevere il bonus benvenuto senza deposito Fornire i consensi necessari per la creazione dell’account di gioco, completando così la registrazione al sito di scommesse.

Bonus scommesse di benvenuto di Betflag

Come visto in precedenza, questo bookmaker online propone un gran numero di promozioni. Fra le opzioni disponibili c’è un bonus senza deposito fino a 1.000 € utilizzabile sulle scommesse sportive, nel mercato pre-match (500 € qualora si opti per la procedura di registrazione senza SPID).

Il bonus viene erogato in cinque tranche che si attivano a distanza di tre giorni l'una dall'altra. Ogni tranche ha una validità di tre giorni, periodo entro il quale deve essere completato il rigioco.

Dettaglio "1.000 € senza deposito" - registrazione con SPID "500 € senza deposito" - registrazione classica Importo max bonus 1.000 € 500 € Deposito minimo Nessun deposito necessario Nessun deposito necessario Requisiti di gioco Turnover: 2.000 € Turnover: 1.000 € Metodi di pagamento Non specificati Non specificati Quota min. per il rigioco 4.00 4.00 Codice promo Betflag Non necessario Non necessario

Come ricevere il bonus senza deposito per le scommesse sportive

Vediamo ora quali sono i passaggi utili per ottenere il bonus senza deposito Betflag dedicato alle scommesse sportive online:

Effettuare la registrazione come visto precedentemente Scegliere il bonus scommesse desiderato durante la fase di registrazione Le diverse tranches verranno attivate automaticamente a intervalli di tre giorni Per ogni tranche, si deve raggiungere il turnover richiesto scommettendo a una quota minima di 4. Il volume di gioco varia a seconda dell’ammontare del bonus sport Ciascun scaglione scade tre giorni dopo la sua attivazione.

Si noti che l'importo massimo convertibile del bonus "1.000 € senza deposito" è di 500 € (100 € per ciascuna delle cinque tranche). Una volta convertito, l'importo deve essere giocato almeno una volta nella stessa sezione di gioco.

È necessario un codice promo Betflag per ottenere il bonus senza deposito?

Al momento non occorre digitare alcun codice promo Betflag o codice promozionale Betflag per ottenere il bonus senza deposito o per altre offerte applicate sulle prime ricariche. Tuttavia il bookmaker italiano potrebbe prevedere l'utilizzo di codici specifici per bonus esclusivi o iniziative promozionali particolari. Per tal motivo è sempre consigliabile tenersi aggiornati visitando questa pagina o consultando il sito ufficiale.

Metodi di pagamento disponibili

Anche se il bonus di benvenuto citato in precedenza è senza deposito, vale comunque dare qualche informazione in più sui metodi di pagamento disponibili in questo sito di scommesse. Per praticità, verranno fornite due tabelle riassuntive. La prima fa riferimento ai metodi di deposito o ricarica.

Metodo Commissioni applicate Deposito min. Tempistiche Carta di credito 0 € 1 € Immediato Carta prepagata 0 € 1 € Immediato Paypal 0 € 1 € Immediato Skrill 0 € 1 € Immediato Neteller 0 € 1 € Immediato Bonifico ordinario 0 € 5 € 1-5 giorni lavorativi Bonifico istantaneo 0 € 1 € Immediato My Paysafecard 0 € 1 € Immediato Buono Spesa Onshop 0 € 1 € Immediato Ricarica Betflag 0 € 0 € Immediato

Ecco invece un riassunto dei metodi di prelievo:

Metodo Commissioni applicate Prelievo minimo Tempi di accredito Carta di credito 0 € 10 € Fino a 2-3 giorni Postepay 0 € 10 € Immediato Paypal 0 € 10 € Immediato Skrill 0 € 10 € Immediato Neteller 0 € 10 € Immediato Bonifico bancario 0 € 20 € 24-48 ore Bonifico postale 0 € 20 € 4 giorni

BetFlag a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti sul codice promo Betflag

È disponibile un codice promo Betflag?

Il codice promo Betflag, indicato anche come codice promozionale Betflag in alcuni casi, è un codice che può essere digitato in fase di registrazione alla piattaforma per aderire a specifiche iniziative di benvenuto o per ottenere welcome bonus esclusivi. Nel caso delle offerte correnti, non occorre digitare codici, basta semplicemente selezionare l'offerta desiderata dall'elenco che comparirà nel formulario di iscrizione e soddisfare i requisiti richiesti.

Come funziona la registrazione SPID?

Recentemente è stata introdotta su alcuni dei migliori siti scommesse online la registrazione SPID, ovvero tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il procedimento è molto simile a quello classico ma semplicemente reso più veloce. Selezionando uno dei provider per accedere con il proprio SPID, si inseriranno automaticamente tutte le informazioni personali procedendo in modo più spedito alla creazione del conto. Dunque non bisognerà digitare manualmente i dati personali ma solo quelli relativi all'account che si va a creare.

Come funziona il bonus Betflag?

Il sito di scommesse sportive italiano mette a disposizione dei suoi nuovi utenti un gran numero di offerte tra le quali scegliere. Per aderire ad una promozione di benvenuto occorre in primo luogo aprire un conto gioco (dunque non essere gia registrati) e procedere con la validazione dello stesso. Operazione generalmente necessaria per attivare i bonus senza deposito. Dopo di ché, a seconda della promo selezionata, sarà necessario soddisfare ulteriori requisiti che possono essere una ricarica, una giocata o altro.