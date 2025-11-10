Pubblicità
Pubblicità
Gerard Pique Rebel UnitedGOAL
Oliver Maywurm

"Ogni vittoria contro il Real Madrid è simbolica": come Gerard Piqué è diventato un punto di riferimento ben oltre il mondo del calcio

Rebel United presenta giocatori che preferiscono andare controcorrente. La settima parte è dedicata a Gerard Piqué, che con orgoglio catalano e spirito innovativo ha acquisito grande importanza anche al di fuori del campo da calcio.

Pubblicità

"È stata la partita più difficile", ha dichiarato Gerard Piqué dopo una vittoria per 3-0 del Barcellona contro il Las Palmas, a prima vista insignificante. Ma è stato il giorno in cui si è svolta quella partita a renderla così difficile per Piqué. Nel pomeriggio del 1° ottobre 2017, infatti, l'ex difensore centrale di livello mondiale aveva in mente altre cose oltre al calcio.

Quella domenica Piqué pensava a una cosa ancora più importante per lui. Ovvero al referendum che avrebbe dovuto sancire l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna e al quale Piqué stesso aveva votato poche ore prima. "È stata una giornata difficile. Sono e mi sento catalano, oggi più che mai. Sono orgoglioso del comportamento della gente in Catalogna. Votare è un diritto che deve essere difeso", ha detto Piqué in lacrime.

La partita contro il Las Palmas si è svolta a porte chiuse per precauzione e l'enorme Camp Nou era deserto. All'esterno, nel frattempo, si sono verificate scene drammatiche.

  • CONTESTATO DAI TIFOSI SPAGNOLI

    Sebbene oltre il 90% dei votanti si sia espresso a favore, alla comunità autonoma nel nord-est della Spagna è stata negata l'indipendenza, poiché il governo spagnolo non ha riconosciuto il risultato. Per Piqué, che si definisce non solo un orgoglioso catalano, ma anche spagnolo, è stato un risultato amaro.

    Il gigante della difesa si era impegnato intensamente prima del referendum affinché il maggior numero possibile di persone andasse a votare. È diventato sempre più uno dei volti della lotta catalana per l'indipendenza.

    Subito dopo il referendum, Piqué ha potuto constatare dolorosamente cosa ciò significasse per la sua reputazione nel resto del Paese. Durante un allenamento pubblico della nazionale spagnola in preparazione alla partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Albania all'inizio di ottobre 2017, l'allora stella del Barcellona non solo è stato fischiato da alcuni spettatori, ma anche insultato. "Piqué, vattene" recitava uno dei cartelli e dei manifesti contro il difensore. Dopo soli 20 minuti circa, l'allenamento ha dovuto essere interrotto a causa del clima troppo ostile.

    • Pubblicità
  • Gerard PiqueGetty

    PIQUÉ NELLA NAZIONALE TRA DUE MONDI

    Già il giorno prima, Piqué aveva offerto in lacrime il suo posto all'allora allenatore della nazionale Julen Lopetegui, che però lo aveva confermato. Il giorno dopo l'allenamento interrotto, Piqué si è presentato al pubblico in una conferenza stampa e ha voluto trasmettere un messaggio di coesione.

    Ha sottolineato di aver rapidamente scartato l'idea di un ritiro anticipato dalle Furie Rosse: "Gioco per la Spagna da quasi dieci anni. Non ho intenzione di andarmene dalla porta di servizio", ha detto l'allora trentenne, rifiutandosi di prendere pubblicamente posizione a favore dell'indipendenza della Catalogna: "Noi calciatori siamo figure globali, non possiamo schierarci da una parte. In questa difficile situazione politica, l'unico modo per risolvere la questione è il dialogo, altrimenti le cose peggioreranno. A chi interessa come reagisco? Posso e ho il diritto di avere la mia opinione. Molti vogliono l'indipendenza, molti non la vogliono".

    Tuttavia, nell'ambiente della nazionale, Piqué si è spesso trovato un po' tra due mondi. Le tensioni tra la fiera icona del Barça e le stelle della controparte della capitale spagnola erano troppo profonde, e non solo a causa della nota rivalità tra il Barcellona e il Real Madrid.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-LIGA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    IL SUO CONTRIBUTO AL BARCELLONA E IN NAZIONALE

    "Ogni vittoria contro il Real Madrid è simbolica", ha dichiarato Piqué dopo il trionfo nel Clásico del marzo 2019, e tutti hanno capito che con quella frase si riferiva anche alle tensioni politiche che esistono tra i due club.

    Con la leggenda dei Blancos Sergio Ramos lo ha sempre legato una sorta di rapporto di amore-odio. "Io difendo i miei colori, Piqué i suoi. E quando difendiamo gli stessi colori, lo facciamo insieme. Ma non aspettatevi che lo abbracci dopo un Clásico", ha detto una volta Ramos. Anche se evidentemente non sono mai andati particolarmente d'accordo, Piqué e Ramos hanno celebrato grandi successi fianco a fianco.

    Nel titolo mondiale del 2010 e in quello europeo del 2012 erano titolari nella difesa della Spagna e hanno contribuito in modo decisivo all'era di maggior successo degli iberici. Piqué, cresciuto nella famosa accademia del Barça La Masia, ha però lasciato i Blaugrana all'età di 17 anni per trasferirsi al Manchester United. Non essendo riuscito a sfondare in quella squadra, nel 2008 è tornato al Barcellona, diventando un pilastro dell'era di Pep Guardiola.

  • Barcelona v Athletic Club - Copa del Rey FinalGetty Images Sport

    LA VITA FUORI DAL CAMPO

    Ha debuttato in nazionale nel 2009, diventando un altro tassello importante per il dominio spagnolo in quegli anni. Piqué ha unito contrasti decisi, forza di testa, ottimo posizionamento ed eleganza con la palla, diventando così un modello per l'ideale del difensore centrale spagnolo. Già in occasione del suo primo grande torneo, i Mondiali del 2010, ha fatto notizia anche fuori dal campo.

    Infatti, in quel periodo ha gettato le basi per la sua relazione pluriennale con la cantante Shakira, dalla quale ha avuto due figli. La colombiana ha cantato "Waka Waka", la canzone ufficiale dei Mondiali in Sudafrica, e dopo averla conosciuta grazie alla sua breve apparizione nel relativo video musicale, Piqué è passato all'offensiva. "Le ho detto che dovevamo arrivare in finale, così avrei potuto rivederla - lei si è esibita durante la finale", ha rivelato in seguito lo spagnolo a Mail Online.

    Come è noto, entrambi i piani hanno funzionato. La Spagna ha raggiunto la finale, si è laureata campione del mondo con una vittoria sui Paesi Bassi e Piqué ha conquistato il cuore di Shakira. La felicità è durata undici anni, nell'estate del 2022 è stata annunciata la separazione. Piqué avrebbe tradito Shakira e nei mesi successivi alla fine della relazione si è sviluppata una battaglia legale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ESP-CORRUPTION-JUSTICEAFP

    PIQUÉ E LE IDEE RIVOLUZIONARIE PER IL TENNIS

    Alcuni mesi dopo la separazione da Shakira, Piqué ha anche detto addio al calcio professionistico, ponendo fine alla sua carriera alla fine del 2022. Aveva già lasciato la nazionale dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali del 2018. Ha poi giocato ancora una volta per la nazionale catalana, non riconosciuta dalla FIFA, festeggiando con essa una vittoria per 2-1 in una partita amichevole contro il Venezuela nel marzo 2019.

    E mentre la sua carriera volgeva al termine, Piqué ha iniziato a dedicarsi sempre più ad attività al di fuori della sua professione di calciatore professionista. Con la sua società di investimenti Kosmos ha rivoluzionato la Coppa Davis nel tennis, che dal 2019 è stata temporaneamente giocata in un nuovo formato.

    Dopo alcune controversie con la Federazione Internazionale Tennis (ITF), il progetto è stato interrotto nel 2023, ma Piqué continua a dimostrare il suo spirito innovativo anche nel tennis: "Il tennis è uno sport spettacolare, ma le statistiche dimostrano che sempre meno persone lo praticano", ha affermato l'ex calciatore in un podcast a febbraio. "Il tennis perderà fan se nessuno troverà delle soluzioni", ha previsto con preoccupazione, avanzando alcuni suggerimenti: "Perché sono consentiti due servizi? Se sbagli il primo servizio, è un punto per l'avversario. Altrimenti sono 30 secondi in più di un tizio che fa rimbalzare la palla sul terreno. La gente non vuole vedere questo. Non vuole nemmeno vedere una partita di cinque minuti con pareggio, vantaggio, pareggio, vantaggio. Dovrebbe esserci un punto decisivo in caso di pareggio".

  • UAE-SOCCER-AWARDSAFP

    IL PROGETTO KINGS LEAGUE

    Piqué ha avuto una motivazione simile a quella del tennis quando ha fondato la Kings League nel 2022. Si tratta di un campionato su campi di dimensioni ridotte che mira a offrire soprattutto ai giovani tifosi un'alternativa al calcio tradizionale.

    "Abbiamo pensato a come rendere il calcio più divertente, prendendo spunto da altri sport come il basket o la pallanuoto. Volevamo anche che succedessero più cose, per trasformare il calcio in un vero e proprio videogioco", spiega Oriol Querol, amministratore delegato della Kings League, parlando delle idee alla base del progetto.

    "Quello che stiamo cercando di fare qui è una sorta di opposto del calcio reale", ha detto lo stesso Piqué una volta allo ZDF-Sportstudio. Oltre ai grandi nomi del mondo del calcio, anche le star dello streaming e dei social media giocano un ruolo importante nella Kings League, il cui fattore di intrattenimento è enorme.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP

    IL CLUB DI PIQUÉ: PROPRIETARIO DELL'FC ANDORRA

    Piqué non è solo un rivoluzionario, ma continua anche a essere attivo nel calcio classico. Dalla fine di dicembre 2018 è proprietario dell'FC Andorra, la squadra della capitale del piccolo Stato tra Francia e Spagna. L'obiettivo a lungo termine è, come potrebbe essere altrimenti con Piqué, molto ambizioso: "Un giorno ad Andorra risuonerà l'inno della Champions League", ha promesso pochi mesi dopo il suo ingresso nella società.

    Dopotutto, quando Piqué è arrivato, il club giocava ancora nella quinta divisione spagnola, ma solo tre anni e mezzo dopo è stato promosso in seconda divisione. La retrocessione nella terza divisione nel 2024 è stata rapidamente superata e attualmente l'Andorra occupa una posizione di metà classifica in seconda divisione.

    Quanto Piqué abbia a cuore il progetto è dimostrato da un episodio avvenuto all'inizio di ottobre. Durante la sconfitta casalinga dell'Andorra per 1-2 contro il Leganes, il 38enne era chiaramente piuttosto insoddisfatto della prestazione dell'arbitro.

    Come riportato dal direttore di gara Saul Ais Reig nel suo rapporto, dopo la partita Piqué si è recato nello spogliatoio degli arbitri e ha sbottato: "È una vergogna! Fallo pure, scrivilo nel tuo rapporto, se vuoi". Piqué d'altronde è sempre stato noto per la sua schiettezza.

LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM