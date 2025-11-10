"Ogni vittoria contro il Real Madrid è simbolica": come Gerard Piqué è diventato un punto di riferimento ben oltre il mondo del calcio

"È stata la partita più difficile", ha dichiarato Gerard Piqué dopo una vittoria per 3-0 del Barcellona contro il Las Palmas, a prima vista insignificante. Ma è stato il giorno in cui si è svolta quella partita a renderla così difficile per Piqué. Nel pomeriggio del 1° ottobre 2017, infatti, l'ex difensore centrale di livello mondiale aveva in mente altre cose oltre al calcio.

Quella domenica Piqué pensava a una cosa ancora più importante per lui. Ovvero al referendum che avrebbe dovuto sancire l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna e al quale Piqué stesso aveva votato poche ore prima. "È stata una giornata difficile. Sono e mi sento catalano, oggi più che mai. Sono orgoglioso del comportamento della gente in Catalogna. Votare è un diritto che deve essere difeso", ha detto Piqué in lacrime.

La partita contro il Las Palmas si è svolta a porte chiuse per precauzione e l'enorme Camp Nou era deserto. All'esterno, nel frattempo, si sono verificate scene drammatiche.